//--- Beschreibung

#property description "Das Skript erstellt das Objekt \"Chart\"."

//--- Zeigen den Fenster von Eingabeparametern in der Skript-Startup

#property script_show_inputs

//--- Eingangsparameter von Skript

input string InpName="Chart"; // Objektname

input string InpSymbol="EURUSD"; // Symbol

input ENUM_TIMEFRAMES InpPeriod=PERIOD_H1; // Periode

input ENUM_BASE_CORNER InpCorner=CORNER_LEFT_UPPER; // Winkel des Charts um Objekt zu binden

input int InpScale=2; // Skala

input bool InpDateScale=true; // Anzeige der Zeitskala

input bool InpPriceScale=true; // Anzeige der Preisskala

input color InpColor=clrRed; // Rahmenfarbe bei dem Wählen

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT; // Linienstil bei dem Wählen

input int InpPointWidth=1; // Größe des Punktes für Bewegung

input bool InpBack=false; // Objekt im Hintergrund

input bool InpSelection=true; // Wählen um zu bewegen

input bool InpHidden=true; // Ausgeblendet in der Liste der Objekte

input long InpZOrder=0; // Priorität auf Mausklick

//+------------------------------------------------------------------+

//| Erstellt das Objekt "Chart" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ObjectChartCreate(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="Chart", // Objektname

const int sub_window=0, // Nummer des Unterfensters

const string symbol="EURUSD", // Symbol

const ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_H1, // Periode

const int x=0, // X-Koordinate

const int y=0, // Y-Koordinate

const int width=300, // Breite

const int height=200, // Höhe

const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER, // Winkel des Charts zu binden

const int scale=2, // Skala

const bool date_scale=true, // Anzeige der Zeitskala

const bool price_scale=true, // Anzeige der Preisskala

const color clr=clrRed, // Rahmenfarbe bei der Markerung

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // Linienstil bei der Markierung

const int point_width=1, // Größe des Punktes

const bool back=false, // Im Hintergrund

const bool selection=false, // Markieren zu bewegen

const bool hidden=true, // Ausgeblendet in der Liste der Objekten

const long z_order=0) // Priorität für Mausklick

{

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- Erstellen wir das Objekt "Chart"

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_CHART,sub_window,0,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": Objekt \"Chart\" konnte nicht erstellt werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- Objektkoordinaten angeben

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);

//--- Objektgröße setzen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);

//--- wählen die Ecke des Charts, relativ zu der die Punktkoordinaten eingegeben werden

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);

//--- den Symbol setzen

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_SYMBOL,symbol);

//--- den Zeitraum setzen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_PERIOD,period);

//--- die Skala setzen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CHART_SCALE,scale);

//--- die Zeitskala anzeigen (true) oder verbergen (false)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_DATE_SCALE,date_scale);

//--- die Preisskala anzeigen (true) oder verbergen (false)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_PRICE_SCALE,price_scale);

//--- Farbe des Rahmens bei der Markierung des Objektes

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- Linienstil des Rahmens bei der Markierung des Objektes

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- die Größe des Punktes, den benutzt werden kann, um ein Objekt zu bewegen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,point_width);

//--- Im Vordergrund (false) oder Hintergrund (true) anzeigen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- Aktivieren (true) oder deaktivieren (false) Mausbewegung Modus

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- Verbergen (true) oder Anzeigen (false) den Namen des graphischen Objektes in der Objektliste

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- setzen die Priorität für eine Mausklick-Ereignisse auf dem Chart

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Setzt den Symbol und den Zeitraum des Objekts "Chart" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ObjectChartSetSymbolAndPeriod(const long chart_ID=0, // ID des Charts (nicht des Objektes)

const string name="Chart", // Objektname

const string symbol="EURUSD", // Symbol

const ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_H1) // Zeitrahmen

{

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- Jetzt setzen wir den Symbol und den Zeitraum des Objekts "Chart"

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_SYMBOL,symbol))

{

Print(__FUNCTION__,

": Konnte nicht den Symbol für Objekt \"Chart\" erstellen! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_PERIOD,period))

{

Print(__FUNCTION__,

": Konnte nicht den Zeitraum für Objekt \"Chart\" erstellen! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Bewegt das Objekt "Chart" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ObjectChartMove(const long chart_ID=0, // ID des Charts (nicht des Objektes)

const string name="Chart", // Objektname

const int x=0, // X-Koordinate

const int y=0) // Y-Koordinate

{

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- Objekt bewegen

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x))

{

Print(__FUNCTION__,

": Kann nicht X-Koordinate des Objektes \"Chart\" bewegen! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y))

{

Print(__FUNCTION__,

": Kann nicht Y-Koordinate des Objektes \"Chart\" bewegen! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Ändert die Größe des Objektes "Chart" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ObjectChartChangeSize(const long chart_ID=0, // ID des Charts (nicht des Objektes)

const string name="Chart", // Objektname

const int width=300, // Breite

const int height=200) // Höhe

{

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- Objektgröße ändern

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width))

{

Print(__FUNCTION__,

": Konnte nicht die Breite des Objekts \"Chart\" ändern! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height))

{

Print(__FUNCTION__,

": Konnte nicht die Höhe des Objekts \"Chart\" ändern! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Gibt ID des Objektes "Chart" zurück |

//+------------------------------------------------------------------+

long ObjectChartGetID(const long chart_ID=0, // ID des Charts (nicht des Objekts)

const string name="Chart") // Objektname

{

//--- eine Variable vorbereiten um ID des Objekts "Chart" zu erhalten

long id=-1;

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- ID erhalten

if(!ObjectGetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CHART_ID,0,id))

{

Print(__FUNCTION__,

": Konnte nicht ID des Objekts \"Chart\" erhalten! Fehlercode = ",GetLastError());

}

//--- Ergebnis zurückgeben

return(id);

;}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Löscht das Objekt "Chart" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ObjectChartDelete(const long chart_ID=0, // ID des Charts (nicht des Objektes)

const string name="Chart") // Objektname

{

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- Objekt löschen

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": Objekt \"Chart\" konnte nicht gelöscht werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Die Anzahl der Symbolen in "Market Watch" erhalten

int symbols=SymbolsTotal(true);

//--- Bestimmen wir, ob es ein Symbol mit dem angegebenen Namen in der Liste der Symbole gibt

bool exist=false;

for(int i=0;i<symbols;i++)

if(InpSymbol==SymbolName(i,true))

{

exist=true;

break;

}

if(!exist)

{

Print("Fehler! Dieses Symbol ",InpSymbol," ist nicht in \"Market Watch\" verfügbar!");

return;

;}

//--- Prüfung der Richtigkeit der Eingabeparameter

if(InpScale<0 || InpScale>5)

{

Print("Fehler! Ungültige Eingabeparameter! ");

return;

}



//--- Größe des Chartfensters

long x_distance;

long y_distance;

//--- Größe des Chartfensters definieren

if(!ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0,x_distance))

{

Print("Konnte nicht Breite des Charts bekommen! Fehlercode = ",GetLastError());

return;

}

if(!ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0,y_distance))

{

Print("Konnte nicht Höhe des Charts bekommen! Fehlercode = ",GetLastError());

return;

}

//--- Objektkoordinaten und seine Größe setzen

int x=(int)x_distance/16;

int y=(int)y_distance/16;

int x_size=(int)x_distance*7/16;

int y_size=(int)y_distance*7/16;

//--- Erstellen wir das Objekt "Chart"

if(!ObjectChartCreate(0,InpName,0,InpSymbol,InpPeriod,x,y,x_size,y_size,InpCorner,InpScale,InpDateScale,

InpPriceScale,InpColor,InpStyle,InpPointWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- den Chart neu zeichnen und 1 Sekunde warten

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- Dehnen wir das Objekt "Chart"

int steps=(int)MathMin(x_distance*7/16,y_distance*7/16);

for(int i=0;i<steps;i++)

{

//--- Größe ändern

x_size+=1;

y_size+=1;

if(!ObjectChartChangeSize(0,InpName,x_size,y_size))

return;

//--- Überprüfen die Fakten von Zwangsabschaltung der Skript

if(IsStopped())

return;

//--- Die Grafik neu zeichnen und 0,01 Sekunden warten

ChartRedraw();

Sleep(10);

}

//--- Halb-Sekunden-Verzögerung

Sleep(500);

//--- Zeitrahmen des Charts ändern

if(!ObjectChartSetSymbolAndPeriod(0,InpName,InpSymbol,PERIOD_M1))

return;

ChartRedraw();

//--- Verzögerung von 3 Sekunden

Sleep(3000);

//--- das Objekt löschen

ObjectChartDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- 1 Sekunde warten

Sleep(1000);

//---

}