//--- Beschreibung

#property description "Das Skript erstellt ein graphisches Objekt \"Text-Label\"."

//--- Zeigen den Fenster von Eingabeparametern in der Skript-Startup

#property script_show_inputs

//--- Eingangsparameter von Skript

input string InpName="Label"; // Name des Labels

input int InpX=150; // X Abstand

input int InpY=150; // Y Abstand

input string InpFont="Arial"; // Schrift

input int InpFontSize=14; // Schriftgröße

input color InpColor=clrRed; // Farbe

input double InpAngle=0.0; // Der Winkel in Grad

input ENUM_ANCHOR_POINT InpAnchor=ANCHOR_CENTER; // Bindungsmethode

input bool InpBack=false; // Objekt im Hintergrund

input bool InpSelection=true; // Wählen zu bewegen

input bool InpHidden=true; // Ausblenden in der Liste der Objekten

input long InpZOrder=0; // Priorität auf Mausklick

//+------------------------------------------------------------------+

//| Erstellt ein Text-Label |

//+------------------------------------------------------------------+

bool LabelCreate(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="Label", // Name des Labels

const int sub_window=0, // Nummer des Unterfensters

const int x=0, // X-Koordinate

const int y=0, // Y-Koordinate

const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER, // Winkel des Charts zu Binden

const string text="Label", // Text

const string font="Arial", // Schrift

const int font_size=10, // Schriftgröße

const color clr=clrRed, // Farbe

const double angle=0.0, // Text Winkel

const ENUM_ANCHOR_POINT anchor=ANCHOR_LEFT_UPPER, // Bindungsmethode

const bool back=false, // Im Hintergrund

const bool selection=false, // Wählen um zu bewegen

const bool hidden=true, // Ausgeblendet in der Objektliste

const long z_order=0) // Priorität auf Mausklick

{

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- ein Text-Label erstellen

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_LABEL,sub_window,0,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": Text-Label konnte nicht erstellt werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- Die Koordinaten des Schilds setzen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);

//--- wählen die Ecke des Charts, relativ zu der die Punktkoordinaten eingegeben werden

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);

//--- den Text setzen

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);

//--- Textschrift setzen

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);

//--- Schriftgröße setzen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);

//--- Text-Winkel angeben

ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);

//--- die Bindungsmethode setzen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);

//--- Farbe setzen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- Im Vordergrund (false) oder Hintergrund (true) anzeigen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- Aktivieren (true) oder deaktivieren (false) Mausbewegung Modus

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- Verbergen (true) oder Anzeigen (false) den Namen des graphischen Objektes in der Objektliste

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- setzen die Priorität für eine Mausklick-Ereignisse auf dem Chart

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Bewegt ein Text-Label |

//+------------------------------------------------------------------+

bool LabelMove(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="Label", // Name des Labels

const int x=0, // X-Koordinate

const int y=0) // Y-Koordinate

{

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- ein Text-Label bewegen

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x))

{

Print(__FUNCTION__,

": Kann nicht X-Koordinate des Labels bewegen! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y))

{

Print(__FUNCTION__,

": Kann nicht Y-Koordinate des Labels bewegen! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Ändert Winkel des Charts das Label zu binden |

//+------------------------------------------------------------------+

bool LabelChangeCorner(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="Label", // Name des Labels

const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER) // Winkel des Charts zu binden

{

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- Winkel der Bindung ändern

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner))

{

Print(__FUNCTION__,

": Kann den Winkel der Bindung nicht ändern! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

;}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Ändert den Text des Objektes |

//+------------------------------------------------------------------+

bool LabelTextChange(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="Label", // Objektname

const string text="Text") // Text

{

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- ändern wir den Text des Objektes

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))

{

Print(__FUNCTION__,

": Konnte nicht den Text ändern! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Löscht ein Text-Label |

//+------------------------------------------------------------------+

bool LabelDelete(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="Label") // Name des Labels

{

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- das Schild löschen

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": Text-Label konnte nicht gelöscht werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- die Koordinaten des Labels in lokalen Variablen speichern

int x=InpX;

int y=InpY;

//--- Größe des Chartfensters

long x_distance;

long y_distance;

//--- Größe des Chartfensters definieren

if(!ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0,x_distance))

{

Print("Konnte nicht Breite des Charts bekommen! Fehlercode = ",GetLastError());

return;

}

if(!ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0,y_distance))

{

Print("Konnte nicht Höhe des Charts bekommen! Fehlercode = ",GetLastError());

return;

}

//--- Überprüfen die Richtigkeit der Eingabeparameter

if(InpX<0 || InpX>x_distance-1 || InpY<0 || InpY>y_distance-1)

{

Print("Fehler! Ungültige Eingabeparameter! ");

return;

}

//--- den ersten Text für das Label vorbereiten

string text;

StringConcatenate(text,"Linke obere Ecke: ",x,",",y);

//--- ein Text-Label auf dem Chart erstellen

if(!LabelCreate(0,InpName,0,InpX,InpY,CORNER_LEFT_UPPER,text,InpFont,InpFontSize,

InpColor,InpAngle,InpAnchor,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- Den Chart neu zeichnen und halbe Sekunden warten

ChartRedraw();

Sleep(500);

//--- bewegen das Label und ändern seinen Text

//--- Anzahl der Iterationen für Achsen

int h_steps=(int)(x_distance/2-InpX);

int v_steps=(int)(y_distance/2-InpY);

//--- Text-Label nach unten bewegen

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- Koordinate ändern

y+=2;

//--- bewegen das Label und ändern seinen Text

MoveAndTextChange(x,y,"Linke obere Ecke: ");

}

//--- Halb-Sekunden-Verzögerung

Sleep(500);

//--- Text-Label nach rechts bewegen

for(int i=0;i<h_steps;i++)

{

//--- Koordinate ändern

x+=2;

//--- bewegen das Label und ändern seinen Text

MoveAndTextChange(x,y,"Linke obere Ecke: ");

}

//--- Halb-Sekunden-Verzögerung

Sleep(500);

//--- Text-Label nach oben bewegen

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- Koordinate ändern

y-=2;

//--- bewegen das Label und ändern seinen Text

MoveAndTextChange(x,y,"Linke obere Ecke: ");

}

//--- Halb-Sekunden-Verzögerung

Sleep(500);

//--- Text-Label nach links bewegen

for(int i=0;i<h_steps;i++)

{

//--- Koordinate ändern

x-=2;

//--- bewegen das Label und ändern seinen Text

MoveAndTextChange(x,y,"Linke obere Ecke: ");

}

//--- Halb-Sekunden-Verzögerung

Sleep(500);

//--- nun bewegen wir den Punkt (Winkel der Bindung ändern)

//--- in den unteren linken Winkel bewegen

if(!LabelChangeCorner(0,InpName,CORNER_LEFT_LOWER))

return;

//--- ändern wir den Text des Labels

StringConcatenate(text,"Linke untere Ecke: ",x,",",y);

if(!LabelTextChange(0,InpName,text))

return;

//--- Den Chart neu zeichnen und zwei Sekunden warten

ChartRedraw();

Sleep(2000);

//--- in den unteren rechten Winkel bewegen

if(!LabelChangeCorner(0,InpName,CORNER_RIGHT_LOWER))

return;

//--- ändern wir den Text des Labels

StringConcatenate(text,"Rechte untere Ecke: ",x,",",y);

if(!LabelTextChange(0,InpName,text))

return;

//--- Den Chart neu zeichnen und zwei Sekunden warten

ChartRedraw();

Sleep(2000);

//--- in den oberen rechten Winkel bewegen

if(!LabelChangeCorner(0,InpName,CORNER_RIGHT_UPPER))

return;

//--- ändern wir den Text des Labels

StringConcatenate(text,"Rechte obere Ecke: ",x,",",y);

if(!LabelTextChange(0,InpName,text))

return;

//--- Den Chart neu zeichnen und zwei Sekunden warten

ChartRedraw();

Sleep(2000);

//--- in den oberen linken Winkel bewegen

if(!LabelChangeCorner(0,InpName,CORNER_LEFT_UPPER))

return;

//--- ändern wir den Text des Labels

StringConcatenate(text,"Linke obere Ecke: ",x,",",y);

if(!LabelTextChange(0,InpName,text))

return;

//--- Den Chart neu zeichnen und zwei Sekunden warten

ChartRedraw();

Sleep(2000);

//--- das Schild löschen

LabelDelete(0,InpName);

//--- Den Chart neu zeichnen und halbe Sekunden warten

ChartRedraw();

Sleep(500);

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Die Funktion bewegt das Objekt und ändert seinen Text |

//+------------------------------------------------------------------+

bool MoveAndTextChange(const int x,const int y,string text)

{

//--- Label bewegen

if(!LabelMove(0,InpName,x,y))

return(false);

//--- ändern wir den Text des Labels

StringConcatenate(text,text,x,",",y);

if(!LabelTextChange(0,InpName,text))

return(false);

//--- Überprüfen die Fakten der Zwangsabschaltung von Skript

if(IsStopped())

return(false);

//--- den Chart neu zeichnen

ChartRedraw();

//--- Verzögerung von 0.01 Sekunden

Sleep(10);

//--- Funktion beendet

return(true);

}