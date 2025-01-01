|
//--- Beschreibung
#property description "Das Skript erstellt ein graphisches Objekt \"Elliott Impulswelle\"."
#property description "Koordinaten der Ankerpunkten werden in Pixeln angegeben"
#property description "Chartfenster."
//--- Zeigen den Fenster von Eingabeparametern in der Skript-Startup
#property script_show_inputs
//--- Eingangsparameter von Skript
input string InpName="ElliotWave5"; // Objektname
input int InpDate1=10; // Datum des ersten Punktes in %
input int InpPrice1=90; // Preis des ersten Punktes in %
input int InpDate2=20; // Datum des zweiten Punktes in %
input int InpPrice2=40; // Preis des zweiten Punktes in %
input int InpDate3=30; // Datum des dritten Punktes in %
input int InpPrice3=60; // Preis des dritten Punktes in %
input int InpDate4=40; // Datum des vierten Punktes in %
input int InpPrice4=10; // Preis des vierten Punktes in %
input int InpDate5=60; // Datum des fünften Punktes in %
input int InpPrice5=40; // Preis des fünften Punktes in %
input ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE InpDegree=ELLIOTT_MINOR; // Niveau
input bool InpDrawLines=true; // Anzeige der Linien
input color InpColor=clrRed; // Linienfarbe
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH; // Linienstil
input int InpWidth=2; // Linienbreite
input bool InpBack=false; // Objekt im Hintergrund
input bool InpSelection=true; // Wählen um zu bewegen
input bool InpHidden=true; // Ausgeblendet in der Objektliste
input long InpZOrder=0; // Priorität auf Mausklick
//+------------------------------------------------------------------+
//| Erstellt Elliot Impulswelle auf angegebenen Koordinaten |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ElliotWave5Create(const long chart_ID=0, // ID des Charts
const string name="ElliotWave5", // Name der Welle
const int sub_window=0, // Nummer des Unterfensters
datetime time1=0, // Zeit des ersten Punktes
double price1=0, // Preis des ersten Punktes
datetime time2=0, // Zeit des zweiten Punktes
double price2=0, // Preis des zweiten Punktes
datetime time3=0, // Zeit des dritten Punktes
double price3=0, // Preis des dritten Punktes
datetime time4=0, // Zeit des vierten Punktes
double price4=0, // Preis des vierten Punktes
datetime time5=0, // Zeit des fünften Punktes
double price5=0, // Preis des fünften Punktes
const ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE degree=ELLIOTT_MINUETTE, // Grad
const bool draw_lines=true, // Anzeige der Linien
const color clr=clrRed, // Objektfarbe
const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // Linienstil
const int width=1, // Linienbreite
const bool back=false, // Im Hintergrund
const bool selection=true, // Wählen um zu bewegen
const bool hidden=true, // Ausgeblendet in der Objektliste
const long z_order=0) // Priorität auf Mausklick
{
//--- Die Koordinaten der Bezugspunkte angeben, wenn sie nicht gesetzt sind
ChangeElliotWave5EmptyPoints(time1,price1,time2,price2,time3,price3,time4,price4,time5,price5);
//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück
ResetLastError();
//--- erstellt Elliott Impulswelle auf angegebenen Koordinaten
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ELLIOTWAVE5,sub_window,time1,price1,time2,price2,time3,
price3,time4,price4,time5,price5))
{
Print(__FUNCTION__,
": Objekt \"Elliott Impulswelle\" konnte nicht erstellt werden! Fehlercode = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- Grad (Wellengröße) setzen
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_DEGREE,degree);
//--- aktivieren (true) oder deaktivieren (false) Anzeige der Linien
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_DRAWLINES,draw_lines);
//--- Objektfarbe setzen
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- Linienstil setzen
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- Linienbreite angeben
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- Im Vordergrund (false) oder Hintergrund (true) anzeigen
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- aktivieren (true) oder deaktivieren (false) Bewegung des Objekts für Bewegung
//--- Wenn Sie ein grafisches Objekt durch Funktion ObjectCreate erstellen, das Objekt
//--- kann nicht ausgewählt und verschoben werden. Innerhalb dieser Methode ist der Standardwert des Parameters selection
//--- true, was Sie das Objekt auswählen und verschieben erlaubt
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- Verbergen (true) oder Anzeigen (false) den Namen des graphischen Objektes in der Objektliste
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- setzen die Priorität für eine Mausklick-Ereignisse auf dem Chart
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- die erfolgreiche Umsetzung
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Verschiebt den Ankerpunkt von "Elliott Impulswelle" |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ElliotWave5PointChange(const long chart_ID=0, // ID des Charts
const string name="ElliotWave5", // Objektname
const int point_index=0, // Nummer des Bezugspunkts
datetime time=0, // Zeitkoordinate des Bezugspunkts
double price=0) // Preiskoordinate des Bezugspunkts
{
//--- Wenn die Koordinaten des Punktes nicht angegeben sind, dann verschieben wir es an den aktuellen Bar mit dem Preis Bid
if(!time)
time=TimeCurrent();
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück
ResetLastError();
//--- bewegen den Bezugspunkt
if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": der Bezugspunkt konnte nicht bewegt werden! Fehlercode = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- die erfolgreiche Umsetzung
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Löscht "Elliott Impulswelle" |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ElliotWave5Delete(const long chart_ID=0, // ID des Charts
const string name="ElliotWave5") // Objektname
{
//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück
ResetLastError();
//--- das Objekt löschen
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": Objekt \"Elliott Impulswelle\" konnte nicht gelöscht werden! Fehlercode = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- die erfolgreiche Umsetzung
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Prüft die Werte der Ankerpunkten von "Elliott Impulswelle" |
//| und setzt Standardwerte für leere Werte |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeElliotWave5EmptyPoints(datetime &time1,double &price1,
datetime &time2,double &price2,
datetime &time3,double &price3,
datetime &time4,double &price4,
datetime &time5,double &price5)
{
//--- Array um die Zeit der Öffnung der letzten 10 Bars zu empfangen
datetime temp[];
ArrayResize(temp,10);
//--- Daten erhalten
CopyTime(Symbol(),Period(),TimeCurrent(),10,temp);
//--- den Wert von einem Pip auf dem aktuellen Chart erhalten
double point=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);
//--- wenn die Zeit des ersten Punktes nicht angegeben ist, wird er auf 9 Balken auf der linken Seite des letzten Balkens sein
if(!time1)
time1=temp[0];
//--- Wenn der Preis des ersten Punktes nicht angegeben wird, dann wird es einen Wert von Bid haben
if(!price1)
price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- wenn die Zeit des zweiten Punktes nicht angegeben ist, wird er auf 7 Balken auf der linken Seite des letzten Balkens sein
if(!time2)
time2=temp[2];
//--- wenn der Preis des zweiten Punktes nicht angegeben ist, bewegen wir ihn 300 Punkte niedriger als der erste
if(!price2)
price2=price1-300*point;
//--- wenn die Zeit des dritten Punktes nicht angegeben ist, wird er auf 5 Balken auf der linken Seite des letzten Balkens sein
if(!time3)
time3=temp[4];
//--- wenn der Preis des dritten Punktes nicht angegeben ist, bewegen wir ihn 250 Punkte niedriger als der erste
if(!price3)
price3=price1-250*point;
//--- wenn die Zeit des vierten Punktes nicht angegeben ist, wird er auf 3 Balken auf der linken Seite des letzten Balkens sein
if(!time4)
time4=temp[6];
//--- wenn der Preis des vierten Punktes nicht angegeben ist, bewegen wir ihn 550 Punkte niedriger als der erste Punkt
if(!price4)
price4=price1-550*point;
//--- wenn die Zeit des fünften Punktes nicht angegeben ist, wird sie auf dem aktuellen Balken sein
if(!time5)
time5=temp[9];
//--- wenn der Preis des fünften Punktes nicht angegeben ist, bewegen wir ihn 450 Punkte niedriger als der erste
if(!price5)
price5=price1-450*point;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- Überprüfen die Richtigkeit der Eingabeparameter
if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 ||
InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100 ||
InpDate3<0 || InpDate3>100 || InpPrice3<0 || InpPrice3>100 ||
InpDate4<0 || InpDate4>100 || InpPrice4<0 || InpPrice4>100 ||
InpDate5<0 || InpDate5>100 || InpPrice5<0 || InpPrice5>100)
{
Print("Fehler! Ungültige Eingabeparameter! ");
return;
}
//--- Die Anzahl der sichtbaren Bars im Chart-Fenster
int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- Größe des Arrays price
int accuracy=1000;
//--- Arrays für Werte von Daten und Preise, die für Setzung und Änderung
//--- der Koordinaten der Ankerpunkten des Objekts verwendet werden
datetime date[];
double price[];
//--- Speicher reservieren
ArrayResize(date,bars);
ArrayResize(price,accuracy);
//--- Füllen die Anordnung von Daten
ResetLastError();
if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
{
Print("Kann nicht den Wert der Zeit kopieren! Fehlercode = ",GetLastError());
return;
}
//--- Füllen den Array der Preise
//--- den Minimal- und Maximalwert der Charts finden
double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- Schritte der Preisänderung finden und das Array füllen
double step=(max_price-min_price)/accuracy;
for(int i=0;i<accuracy;i++)
price[i]=min_price+i*step;
//--- Definieren die Punkte um "Elliott Impulswelle" zu zeichnen
int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
int d3=InpDate3*(bars-1)/100;
int d4=InpDate4*(bars-1)/100;
int d5=InpDate5*(bars-1)/100;
int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;
int p3=InpPrice3*(accuracy-1)/100;
int p4=InpPrice4*(accuracy-1)/100;
int p5=InpPrice5*(accuracy-1)/100;
//--- Elliott Impulswelle erstellen
if(!ElliotWave5Create(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],date[d3],price[p3],
date[d4],price[p4],date[d5],price[p5],InpDegree,InpDrawLines,InpColor,InpStyle,InpWidth,
InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- den Chart neu zeichnen und 1 Sekunde warten
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- jetzt bewegen wir die Ankerpunkte
//--- Schleifenzähler
int v_steps=accuracy/5;
//--- den fünften Punkt bewegen
for(int i=0;i<v_steps;i++)
{
//--- den nächsten Wert nehmen
if(p5<accuracy-1)
p5+=1;
//--- den Punkt bewegen
if(!ElliotWave5PointChange(0,InpName,4,date[d5],price[p5]))
return;
//--- Überprüfen die Fakten von Zwangsabschaltung der Skript
if(IsStopped())
return;
//--- den Chart neu zeichnen
ChartRedraw();
}
//--- 1 Sekunde Verzögerung
Sleep(1000);
//--- Schleifenzähler
v_steps=accuracy/5;
//--- den zweiten und dritten Punkt bewegen
for(int i=0;i<v_steps;i++)
{
//--- die nächsten Werte nehmen
if(p2<accuracy-1)
p2+=1;
if(p3>1)
p3-=1;
//--- Die Punkte bewegen
if(!ElliotWave5PointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
return;
if(!ElliotWave5PointChange(0,InpName,2,date[d3],price[p3]))
return;
//--- Überprüfen die Fakten von Zwangsabschaltung der Skript
if(IsStopped())
return;
//--- den Chart neu zeichnen
ChartRedraw();
}
//--- 1 Sekunde Verzögerung
Sleep(1000);
//--- Schleifenzähler
v_steps=accuracy*4/5;
//--- den ersten und vierten Punkt bewegen
for(int i=0;i<v_steps;i++)
{
//--- die nächsten Werte nehmen
if(p1>1)
p1-=1;
if(p4<accuracy-1)
p4+=1;
//--- Die Punkte bewegen
if(!ElliotWave5PointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
return;
if(!ElliotWave5PointChange(0,InpName,3,date[d4],price[p4]))
return;
//--- Überprüfen die Fakten von Zwangsabschaltung der Skript
if(IsStopped())
return;
//--- den Chart neu zeichnen
ChartRedraw();
}
//--- 1 Sekunde Verzögerung
Sleep(1000);
//--- das Objekt aus dem Chart löschen
ElliotWave5Delete(0,InpName);
ChartRedraw();
//--- 1 Sekunde Verzögerung
Sleep(1000);
//---
}