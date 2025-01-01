DokumentationKategorien
OBJ_FIBOTIMES

Fibonacci Zeitzonen.

Hinweis

Für "Fibonacci Zeitzonen" können Sie die Anzahl der Linien-Ebenen, ihre Werte und Farben angeben.

Beispiel

Das folgende Skript erstellt und bewegt auf dem Chart Objekt "Fibonacci Zeitzonen". Um die Eigenschaften eines grafischen Objekts zu erstellen und ändern, gibt es speziale Funktionen, die Sie "wie es ist" für Ihre eigenen Programme verwenden können.

//--- Beschreibung
#property description "Das Skript erstellt ein graphisches Objekt \"Fibonacci Zeitzonen\"."
#property description "Koordinaten der Ankerpunkten werden in Pixeln angegeben"
#property description "Chartfenster."
//--- Zeigen den Fenster von Eingabeparametern in der Skript-Startup
#property script_show_inputs
//--- Eingangsparameter von Skript
input string          InpName="FiboTimes";       // Objektname
input int             InpDate1=10;               // Datum des ersten Punktes in %
input int             InpPrice1=45;              // Preis des ersten Punktes in %
input int             InpDate2=20;               // Datum des zweiten Punktes in %
input int             InpPrice2=55;              // Preis des zweiten Punktes in %
input color           InpColor=clrRed;           // Objektfarbe
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT// Linienstil
input int             InpWidth=2;                // Linienbreite
input bool            InpBack=false;             // Objekt im Hintergrund
input bool            InpSelection=true;         // Wählen um zu bewegen
input bool            InpHidden=true;            // Ausgeblendet in der Objektliste
input long            InpZOrder=0;               // Priorität auf Mausklick
//+------------------------------------------------------------------+
//| Erstellt Objekt Fibonacci Zeitzonen auf angegebenen Koordinaten  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FiboTimesCreate(const long            chart_ID=0,        // ID des Charts
                     const string          name="FiboTimes",  // Objektname
                     const int             sub_window=0,      // Nummer des Unterfensters 
                     datetime              time1=0,           // Zeit des ersten Punktes
                     double                price1=0,          // Preis des ersten Punktes
                     datetime              time2=0,           // Zeit des zweiten Punktes
                     double                price2=0,          // Preis des zweiten Punktes
                     const color           clr=clrRed,        // Objektfarbe
                     const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// Linienstil des Objekts
                     const int             width=1,           // Breite der Objektlinie
                     const bool            back=false,        // In der Hintergrund
                     const bool            selection=true,    // Wählen um zu bewegen
                     const bool            hidden=true,       // Verborgen in der Liste der Objekten
                     const long            z_order=0)         // Priorität für Mausklick
  {
//--- Die Koordinaten der Bezugspunkte angeben, wenn sie nicht gesetzt sind
   ChangeFiboTimesEmptyPoints(time1,price1,time2,price2);
//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück
   ResetLastError();
//--- "Fibonacci Zeitzonen" auf angegebenen Koordinaten erstellen
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_FIBOTIMES,sub_window,time1,price1,time2,price2))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": Objekt \" Fibonacci Zeitzonen\" konnte nicht erstellt werden! Fehlercode = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- Farbe setzen
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- Linienstil setzen
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- Linienbreite setzen
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- Im Vordergrund (false) oder Hintergrund (true) anzeigen
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- aktivieren (true) oder deaktivieren (false) Bewegung des Objekts für Bewegung
//--- Wenn Sie ein grafisches Objekt durch Funktion ObjectCreate erstellen, das Objekt
//--- kann nicht ausgewählt und verschoben werden. Innerhalb dieser Methode ist der Standardwert des Parameters selection
//--- true, was Sie das Objekt auswählen und verschieben erlaubt
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- Verbergen (true) oder Anzeigen (false) den Namen des graphischen Objektes in der Objektliste
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- setzen die Priorität für eine Mausklick-Ereignisse auf dem Chart
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- die erfolgreiche Umsetzung
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Gibt die Anzahl der Ebenen und ihren Parameter an                |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FiboTimesLevelsSet(int             levels,           // Anzahl der Ebenelinien
                        double          &values[],        // Werte der Linien
                        color           &colors[],        // Farbe der Linien
                        ENUM_LINE_STYLE &styles[],        // Linienstil
                        int             &widths[],        // Linienbreite
                        const long      chart_ID=0,       // ID des Charts
                        const string    name="FiboTimes"// Objektname
  {
//--- Überprüfen wir die Größe des Arrays
   if(levels!=ArraySize(colors) || levels!=ArraySize(styles) ||
      levels!=ArraySize(widths) || levels!=ArraySize(widths))
     {
      Print(__FUNCTION__,": Länge des Arrays entspricht nicht der Anzahl der Ebenen, Fehler!");
      return(false);
     }
//--- Die Anzahl der Ebenen angeben
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELS,levels);
//--- die Eigenschaften der Ebenen im Zyklus angeben
   for(int i=0;i<levels;i++)
     {
      //--- Wert der Ebene
      ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELVALUE,i,values[i]);
      //--- Farbe der Ebene
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELCOLOR,i,colors[i]);
      //--- Stil der Ebene
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELSTYLE,i,styles[i]);
      //--- Stärke der Ebene
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELWIDTH,i,widths[i]);
      //--- Beschreibung der Ebene
      ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELTEXT,i,DoubleToString(values[i],1));
     }
//--- die erfolgreiche Umsetzung
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Verschiebt den Ankerpunkt von Fibonacci Zeitzonen                |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FiboTimesPointChange(const long   chart_ID=0,       // ID des Charts
                          const string name="FiboTimes"// Objektname
                          const int    point_index=0,    // Nummer des Ankerpunktes
                          datetime     time=0,           // Zeitkoordinate des Punktes
                          double       price=0)          // Preiskoordinate des Punktes
  {
//--- Wenn die Koordinaten des Punktes nicht angegeben sind, dann verschieben wir es an den aktuellen Bar mit dem Preis Bid
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück
   ResetLastError();
//--- bewegen den Bezugspunkt
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": der Bezugspunkt konnte nicht bewegt werden! Fehlercode = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- die erfolgreiche Umsetzung
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Löscht das Objekt "Fibonacci Zeitzonen"                          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FiboTimesDelete(const long   chart_ID=0,       // ID des Charts
                     const string name="FiboTimes"// Objektname
  {
//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück
   ResetLastError();
//--- das Objekt löschen
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": Objekt \" Fibonacci Zeitzonen\" konnte nicht gelöscht werden! Fehlercode = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- die erfolgreiche Umsetzung
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Prüft die Werte der Ankerpunkten von "Fibonacci Zeitzonen"       |
//| und setzt Standardwerte für leere Werte                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeFiboTimesEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,
                                datetime &time2,double &price2)
  {
//--- Wenn Zeit des ersten Punktes nicht angegeben ist, wird es auf dem aktuellen Bar sein
   if(!time1)
      time1=TimeCurrent();
//--- Wenn der Preis des ersten Punktes nicht angegeben wird, dann wird es einen Wert von Bid haben
   if(!price1)
      price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- wenn die Zeit des zweiten Punktes nicht angegeben ist, wird sie auf 2 Balken nach links sein
   if(!time2)
     {
      //--- Array um die Zeit der Öffnung der letzten 3 Bars zu empfangen
      datetime temp[3];
      CopyTime(Symbol(),Period(),time1,3,temp);
      //--- stellen wir den ersten Punkt 2 Baren links auf dem zweiten Punkt
      time2=temp[0];
     }
//--- Wenn der Preis des zweiten Punktes nicht angegeben wird, dann wird es der Preis des ersten Punktes gleich
   if(!price2)
      price2=price1;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- Überprüfen die Richtigkeit der Eingabeparameter
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 || 
      InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100)
     {
      Print("Fehler! Ungültige Eingabeparameter! ");
      return;
     }
//--- Die Anzahl der sichtbaren Bars im Chart-Fenster
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- Größe des Arrays price
   int accuracy=1000;
//--- Arrays für Werte von Daten und Preise, die für Setzung und Änderung
//--- der Koordinaten der Ankerpunkten von Fibonacci Zeitzonen verwendet werden
   datetime date[];
   double   price[];
//--- Speicher reservieren
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- Füllen die Anordnung von Daten
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Kann nicht den Wert der Zeit kopieren! Fehlercode = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- Füllen den Array der Preise
//--- den Minimal- und Maximalwert der Charts finden
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- Schritte der Preisänderung finden und das Array füllen
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- Definieren die Punkte um Fibonacci Zeitzonen zu zeichnen
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
   int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
   int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;
//--- Objekt erstellen
   if(!FiboTimesCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],
      InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- den Chart neu zeichnen und 1 Sekunde warten
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- jetzt bewegen wir die Ankerpunkte
//--- Schleifenzähler
   int h_steps=bars*2/5;
//--- den zweiten Punkt bewegen
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- den nächsten Wert nehmen
      if(d2<bars-1)
         d2+=1;
      //--- den Punkt bewegen
      if(!FiboTimesPointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
         return;
 //--- Überprüfen die Fakten von Zwangsabschaltung der Skript
      if(IsStopped())
         return;
      //--- den Chart neu zeichnen
      ChartRedraw();
      // Verzögerung 0.05 Sekunden
      Sleep(50);
     }
//--- 1 Sekunde Verzögerung
   Sleep(1000);
//--- Schleifenzähler
   h_steps=bars*3/5;
//--- den ersten Punkt bewegen
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- den nächsten Wert nehmen
      if(d1<bars-1)
         d1+=1;
      //--- den Punkt bewegen
      if(!FiboTimesPointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
 //--- Überprüfen die Fakten von Zwangsabschaltung der Skript
      if(IsStopped())
         return;
      //--- den Chart neu zeichnen
      ChartRedraw();
      // Verzögerung 0.05 Sekunden
      Sleep(50);
     }
//--- 1 Sekunde Verzögerung
   Sleep(1000);
//--- das Objekt aus dem Chart löschen
   FiboTimesDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1 Sekunde Verzögerung
   Sleep(1000);
//---
  }