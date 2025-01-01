- Zusammengesetzter Operator
- Operator-Ausdruck
- Rücksetzoperator return
- Konditionaloperator if-else
- Ternärer Operator ?:
- Umschalteroperator switch
- Loop-Operator while
- Loop-Operator for
- Loop-Operator do while
- Endoperator break
- Fortsetzungsoperator continue
- Matrixproduktoperator @
- Operator der Objekterzegung new
- Operator der Objektenfernung delete
Operator der Objekterzeugung new
Operator new erzeugt automatisch das Objekt entsprechender Größe, ruft Objektentwurf auf und gibt Descriptor des erzeugten Objektes zurück. Beim Misserfolg gibt der Operator einen Null-Descriptor zurück, der mit der Konstante NULL verglichen werden kann.
Operator new kann nur für Objekte der Klasse verwendet werden, für Strukturen kann sie nicht verwendet werden. Operator new kann nur für Objekte komplizierter Typs verwendet werden (Strukturen und Klassen).
Operator wird nicht für Erzeugung von Objektarrays angewendet. Dafür muss man die Funktion ArrayResize() benutzen.
Beispiel:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Es muss bemerkt werden, das der Objektdescriptor kein Speicheranzeiger ist.
Objekt, erzeugt vom Operator new, muss explizit vom Operator delete entfernt werden.
Sehen Sie auch
Initialisierung der Variablen, Sichtbereich und Lebensdauer der Variablen, Erzeugung und Entfernung der Objekte