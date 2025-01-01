Preiskonstanten

Technische Indikatoren brauchen für ihre Berechnungen die Angaben von Preiswerten und/oder Volumenwerten, auf denen sie gerechnet werden. Es gibt 7 vorbestimmte Identifikatoren der Enumeration ENUM_APPLIED_PRICE, für Andeutung der notwendigen Preigrundlage der Berechnungen.

ENUM_APPLIED_PRICE

Identifikator Beschreibung PRICE_CLOSE Eroeffnungspreis PRICE_OPEN Eroeffnungspreis PRICE_HIGH Maximaler Preis für die Periode PRICE_LOW Minimaler Preis für die Periode PRICE_MEDIAN Medianpreis, (high+low)/2 PRICE_TYPICAL Typischer Preis, (high+low+close)/3 PRICE_WEIGHTED Durchschnittlich gewogener Preis, (high+low+close+close)/4

Wenn das Volumen in Berechnungen verwendet wird, muss man einen der zwei Werte der Enumeration ENUM_APPLIED_VOLUME angeben .

ENUM_APPLIED_VOLUME

Identifikator Beschreibung VOLUME_TICK Tickvolumen VOLUME_REAL Handelsvolumen

Der technische Indikator iStochastic() hat zwei Varianten für seine Berechnung :

entweder nur die Preise Close;

oder Preise High und Low.

für Auswahl der notwendigen Variante der Berechnung muss einen der Werte der Enumeration ENUM_STO_PRICE angegeben werden.

ENUM_STO_PRICE

Identifikator Beschreibung STO_LOWHIGH Berechnung ist nach den Preisen Low/High STO_CLOSECLOSE Berechnung ist nach den Preisen Close/Close

Wenn ein technischer Indikator für seine Berechnungen Preisdaten verwendet, deren Typ durch die Enumeration ENUM_APPLIED_PRICE festgelegt wird, kann als Eingabepreisreihe handle jedes Indikators (der ins Terminal eingebaut wird oder vom Benutzer geschrieben wird) angegeben werden. In diesem Fall werden für Berechnungen Werte des Nullpuffers des Indikators verwendet werden. Das ermöglicht die Werte eines Indikators mittels der Werte eines anderen Indikators leicht zu erzeugen. Handle eines Benutzerindikators wird durch Aufruf der Funktion iCustom() erzeugt.

