Technische Indikatoren brauchen für ihre Berechnungen die Angaben von Preiswerten und/oder Volumenwerten, auf denen sie gerechnet werden. Es gibt 7 vorbestimmte Identifikatoren der Enumeration ENUM_APPLIED_PRICE, für Andeutung der notwendigen Preigrundlage der Berechnungen.
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
PRICE_CLOSE
|
Eroeffnungspreis
|
PRICE_OPEN
|
Eroeffnungspreis
|
PRICE_HIGH
|
Maximaler Preis für die Periode
|
PRICE_LOW
|
Minimaler Preis für die Periode
|
PRICE_MEDIAN
|
Medianpreis, (high+low)/2
|
PRICE_TYPICAL
|
Typischer Preis, (high+low+close)/3
|
PRICE_WEIGHTED
|
Durchschnittlich gewogener Preis, (high+low+close+close)/4
Wenn das Volumen in Berechnungen verwendet wird, muss man einen der zwei Werte der Enumeration ENUM_APPLIED_VOLUME angeben .
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
VOLUME_TICK
|
Tickvolumen
|
VOLUME_REAL
|
Handelsvolumen
Der technische Indikator iStochastic() hat zwei Varianten für seine Berechnung :
- entweder nur die Preise Close;
- oder Preise High und Low.
für Auswahl der notwendigen Variante der Berechnung muss einen der Werte der Enumeration ENUM_STO_PRICE angegeben werden.
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
STO_LOWHIGH
|
Berechnung ist nach den Preisen Low/High
|
STO_CLOSECLOSE
|
Berechnung ist nach den Preisen Close/Close
Wenn ein technischer Indikator für seine Berechnungen Preisdaten verwendet, deren Typ durch die Enumeration ENUM_APPLIED_PRICE festgelegt wird, kann als Eingabepreisreihe handle jedes Indikators (der ins Terminal eingebaut wird oder vom Benutzer geschrieben wird) angegeben werden. In diesem Fall werden für Berechnungen Werte des Nullpuffers des Indikators verwendet werden. Das ermöglicht die Werte eines Indikators mittels der Werte eines anderen Indikators leicht zu erzeugen. Handle eines Benutzerindikators wird durch Aufruf der Funktion iCustom() erzeugt.
Beispiel:
|
#property indicator_separate_window