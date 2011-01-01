|
//+------------------------------------------------------------------+
//| DRAW_COLOR_CANDLES.mq5 |
//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "Der Indikator zeigt DRAW_COLOR_CANDLES."
#property description "Zeichnet in einem separaten Fenster verschiedenfarbige Kerzen des ausgewählten Symbols"
#property description " "
#property description "Die Farbe und Größe der Kerzen und der Symbol werden nach dem Zufallsprinzip "
#property description "jede N Ticks verändert."
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 5
#property indicator_plots 1
//--- plot ColorCandles
#property indicator_label1 "ColorCandles"
#property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES
//--- Definieren wir 8 Farben um Kerzen zu färben (sie sind im speziellen Array gespeichert)
#property indicator_color1 clrRed,clrBlue,clrGreen,clrYellow,clrMagenta,clrCyan,clrLime,clrOrange
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- Eingabeparameter
input int N=5; // Anzahl der Ticks um Art zu ändern
input int bars=500; // Anzahl der Kerzen zu zeigen
input bool messages=false; // Ausgabe der Meldungen ins"Experts"-Journal
//--- Indicator-Puffer
double ColorCandlesBuffer1[];
double ColorCandlesBuffer2[];
double ColorCandlesBuffer3[];
double ColorCandlesBuffer4[];
double ColorCandlesColors[];
int candles_colors;
//--- Symbolname
string symbol;
//--- Array, um die Farbe zu speichern, enthält 14 Elemente
color colors[]=
{
clrRed,clrBlue,clrGreen,clrChocolate,clrMagenta,clrDodgerBlue,clrGoldenrod,
clrIndigo,clrLightBlue,clrAliceBlue,clrMoccasin,clrMagenta,clrCyan,clrMediumPurple
};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- wenn es gibt zu wenig bars, Arbeit früher vollenden
if(bars<50)
{
Comment("Geben Sie eine größere Anzahl von Bars! Arbeit des Indikators ist beendet");
return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
}
//--- indicator buffers mapping
SetIndexBuffer(0,ColorCandlesBuffer1,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,ColorCandlesBuffer2,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(2,ColorCandlesBuffer3,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(3,ColorCandlesBuffer4,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(4,ColorCandlesColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);
//--- Leerer Wert
PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
//--- Name des Symbols, für das die Balken gezeichnet werden
symbol=_Symbol;
//--- Einstellen wir Anzeige des Symbols
PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,symbol+" Open;"+symbol+" High;"+symbol+" Low;"+symbol+" Close");
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"DRAW_COLOR_CANDLES("+symbol+")");
//---- Anzahl der Farben um Kerzen zu färben
candles_colors=8; // Sehen Sie. Kommentar zur Eigenschaft #property indicator_color1
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
static int ticks=INT_MAX-100;
//--- Zählen wir Ticks, um den Stil und die zu ändern
ticks++;
//--- Wenn eine ausreichende Anzahl von Ticks angesammelt hat
if(ticks>=N)
{
//--- Wählen wir ein neues Symbol aus dem "Market Watch"
symbol=GetRandomSymbolName();
//--- Ansicht verändern
ChangeLineAppearance();
//--- Ändern wir die Farben der Balken
ChangeColors(colors,candles_colors);
int tries=0;
//--- Machen wir 5 Versuche, um den Puffer plot1 mit Preise aus symbol zu füllen
while(!CopyFromSymbolToBuffers(symbol,rates_total,0,
ColorCandlesBuffer1,ColorCandlesBuffer2,ColorCandlesBuffer3,
ColorCandlesBuffer4,ColorCandlesColors,candles_colors)
&& tries<5)
{
//--- Zähler der CopyFromSymbolToBuffers() Funktionsaufrufe
tries++;
;}
//--- Setzen wir den Zähler der Ticks auf Null
ticks=0;
}
//--- return value of prev_calculated for next call
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Füllt die angegebene Kerze |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CopyFromSymbolToBuffers(string name,
int total,
int plot_index,
double &buff1[],
double &buff2[],
double &buff3[],
double &buff4[],
double &col_buffer[],
int cndl_colors
)
{
//--- In die Array rates[] kopieren wir Preise Open, High, Low und Close
MqlRates rates[];
//--- Zähler der Versuche
int attempts=0;
//--- Wieviel kopiert
int copied=0;
//--- Machen wir 25 Versuche, um die Zeitreihe für das gewünschten Symbol zu erhalten
while(attempts<25 && (copied=CopyRates(name,_Period,0,bars,rates))<0)
{
Sleep(100);
attempts++;
if(messages) PrintFormat("%s CopyRates(%s) attempts=%d",__FUNCTION__,name,attempts);
}
//--- Wenn es gelang nicht eine ausreichende Anzahl von Balken zu kopieren
if(copied!=bars)
{
//--- erstellen wir einen Nachrichtenstring
string comm=StringFormat("Für Symbol %s konnte nur %d Balken von %d gefragten Balken erhalten",
name,
copied,
bars
);
//--- Zeigen wir einer Nachricht in einer Kommentar auf dem Haupt-Chart-Fenster
Comment(comm);
//--- Anzeige von Informationen
if(messages) Print(comm);
return(false);
}
else
{
//--- Einstellen wir Anzeige des Symbols
PlotIndexSetString(plot_index,PLOT_LABEL,name+" Open;"+name+" High;"+name+" Low;"+name+" Close");
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"DRAW_COLOR_CANDLES("+symbol+")");
}
//--- Initialisieren wir den Puffer leere Werte
ArrayInitialize(buff1,0.0);
ArrayInitialize(buff2,0.0);
ArrayInitialize(buff3,0.0);
ArrayInitialize(buff4,0.0);
//--- Kopieren wir Preise in den Puffer bei jedem Tick
for(int i=0;i<copied;i++)
{
//--- Berechnen wir den entsprechenden Index für den Puffer
int buffer_index=total-copied+i;
//--- Schreiben wir die Preise in Puffer
buff1[buffer_index]=rates[i].open;
buff2[buffer_index]=rates[i].high;
buff3[buffer_index]=rates[i].low;
buff4[buffer_index]=rates[i].close;
//--- Geben wir die Kerzefarbe an
int color_index=i%cndl_colors;
col_buffer[buffer_index]=color_index;
}
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Gibt ein zufälliges Symbol aus dem Market Watch zurück |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetRandomSymbolName()
{
//--- Anzahl der in dem "Market Watch" Fenster angezeigten Symbole
int symbols=SymbolsTotal(true);
//--- Position des Symbols in der Liste - eine Zufallszahl zwischen 0 und symbols
int number=MathRand()%symbols;
//--- Gibt den Namen des Symbols an der angegebenen Position zurück
return SymbolName(number,true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Ändert die Farbe der Segmente der Kerzen |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeColors(color &cols[],int plot_colors)
{
//--- Anzahl der Farben
int size=ArraySize(cols);
//---
string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT)+"\r\n\r\n";
//--- Für jede Farbeindex definieren wir eine neue Farbe zufällig
for(int plot_color_ind=0;plot_color_ind<plot_colors;plot_color_ind++)
{
//--- erhalten wir eine Zufallszahl
int number=MathRand();
//--- Erhalten wir den Index in Array col[] als den Rest der ganzzahligen Division
int i=number%size;
//--- Geben wir die Farbe für jeden Index als Eigenschaft PLOT_LINE_COLOR an
PlotIndexSetInteger(0, // Nummer der Grafikstile
PLOT_LINE_COLOR, // Property Identifier
plot_color_ind, // Farbeindex, in dem wir die Farbe schreiben
cols[i]); // neue Farbe
//--- schreiben wir die Farbe
comm=comm+StringFormat("CandleColorIndex[%d]=%s \r\n",plot_color_ind,ColorToString(cols[i],true));
ChartSetString(0,CHART_COMMENT,comm);
}
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Ändert das Aussehen der Kerzen |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
{
//--- String um Informationen über die Eigenschaften der Kerzen zu erstellen
string comm="";
//--- Schreiben wir den Namen des Symbols
comm="\r\n"+symbol+comm;
//--- Zeigen wir Informationen auf dem Chart durch den Kommentar
Comment(comm);
}