Zeichnungsstile

Bei Erzeugung der Benutzerindikatoren kann einer der 18 Typen der graphischen Konstruktion (Darstellungsart im Hauptfenster des Charts oder im Subfenster des Charts)angegeben werden, dessen Werte in der Enumeration ENUM_DRAW_TYPE spezifiziert werden.

Es ist zulaessig, in einem Benutzerindikator beliebige Arten der Konstruktion/Zeichnung der Indikatoren zu verwenden. Für jeden Konstruktionstyp muss von 1 bis 5 globale Felder für Datenspeicherung angegeben werden, die für die Zeichnung erforderlich sind. Diese Datenfelder muessen mit Indikatorpuffern durch die Funktion SetIndexBuffer() verbunden werden, und für jeden Puffer muss der Datentyp von der Enumeration ENUM_INDEXBUFFER_TYPE angegeben werden.

Abhängig vom Zeichnungsstil können Sie von 1 bis 4 Wertpuffer brauchen (vermerkt als INDICATOR_DATA), wenn der dynamische Farbenwechsel vom Stil zugelaeest wird (aale Stile mit dem Wort COLOR im Namen), braucht man auch einen Farbenpuffer (angegeben Typ INDICATOR_COLOR_INDEX). Farbenpuffer wird immer gebunden nach den dem Stil entsprechenden Wertpuffern.

ENUM_DRAW_TYPE

Identifikator Beschreibung Werte der Puffer Farbe der Puffer DRAW_NONE Nicht gezeichnet 1 0 DRAW_LINE Linie 1 0 DRAW_SECTION Abschnitte 1 0 DRAW_HISTOGRAM Histogramm von der Nulllinie 1 0 DRAW_HISTOGRAM2 Histogramm der 2 Indikatorpuffer 2 0 DRAW_ARROW Weichenaufzeichnung 1 0 DRAW_ZIGZAG Stil Zigzag laesst vertikale Abschnitte zu 2 0 DRAW_FILLING Farbenfuellung zwischen zwei Levels 2 0 DRAW_BARS Darstellung als Folge von Bars 4 0 DRAW_CANDLES Darstellung als Folge von Kerzen 4 0 DRAW_COLOR_LINE Mehrfarbige Linie 1 1 DRAW_COLOR_SECTION Mehrfarbige Abschnitte 1 1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM Mehrfarbiges Histogramm von der Nulllinie 1 1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 Mehrfarbiges Histogramm der zwei Indikatorpuffer 2 1 DRAW_COLOR_ARROW Zeichnung mit mehrfarbigen Weichen 1 1 DRAW_COLOR_ZIGZAG Mehrfarbiger ZigZag 2 1 DRAW_COLOR_BARS Mehrfarbige Bars 4 1 DRAW_COLOR_CANDLES Mehrfarbige Kerzen 4 1

für Praezisierung der Darstellung der gewaehlten Zeichnungsart werden Identifikatoren verwendet, die in Enumerationen ENUM_PLOT_PROPERTY aufgezählt werden.

für Funktionen PlotIndexSetInteger() und PlotIndexGetInteger()

ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER

Identifikator Beschreibung Typ der Eigenschaft PLOT_ARROW Weichenkode für Stil DRAW_ARROW uchar PLOT_ARROW_SHIFT Vertikale Verschiebung der Weichen für Stil DRAW_ARROW int PLOT_DRAW_BEGIN Zahl der Anfangsbars ohne Zeichnung und Werte in DataWindow int PLOT_DRAW_TYPE Typ der graphischen Konstruktion ENUM_DRAW_TYPE PLOT_SHOW_DATA Merkmal der Darstellung von Konstruktionswerte im Fenster DataWindow bool PLOT_SHIFT Verschiebung der graphischen Konstruktion des Indikators Zeit-Achse in Bars int PLOT_LINE_STYLE Stil der zeichnerischen Linie ENUM_LINE_STYLE PLOT_LINE_WIDTH Breite der zeichnerischen Linie int PLOT_COLOR_INDEXES Anzahl der Farben int PLOT_LINE_COLOR Pufferindex mit zeichnerischer Farbe color Modifikator=Nummer der Indexfarbe

für die Funktion PlotIndexSetDouble()

ENUM_PLOT_PROPERTY_DOUBLE

Identifikator Beschreibung Typ der Eigenschaft PLOT_EMPTY_VALUE Leerwert für Konstruktion, für die es keine Zeichnung gibt double

für die Funktion PlotIndexSetString()

ENUM_PLOT_PROPERTY_STRING

Identikator Beschreibung Typ der Eigenschaft PLOT_LABEL Name der graphischen Indikatorserie für Darstellung im Fenster DataWindow. Für komplexe grafische Stile, die mehrere Indikatorpuffer für Anzeige brauchen, können die Namen von jedem Puffer mit Trennzeichen ";" angegeben werden. Beispiel-Code wird in DRAW_CANDLES gezeigt string

Es gibt 5 Stile mit denen die Linie im Benutzerindikator gezeichnet werden kann. Sie sind nur bei der Liniebreite 0 oder 1 anwendbar.

ENUM_LINE_STYLE

Identifikator Beschreibung STYLE_SOLID Ausgezogene Linie STYLE_DASH diskontinierliche Linie STYLE_DOT Punktierte Linie STYLE_DASHDOT Strichpunktlinie STYLE_DASHDOTDOT Strich-zwei Punkte

für Einstellung des Stils der Liniezeichnung und Zeichnungsart wird die Funktion PlotIndexSetInteger() verwendet. Für Fibonacci-Erweiterungen können die Breite und Stil der Zeichnung durch die Funktion ObjectSetInteger() angegeben werden.

Beispiel: