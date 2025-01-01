- Preiskonstanten
- Glaettungsmethoden
- Linien der Indikatoren
- Zeichnungsstile
- Eigenschaften der Benutzerobjekte
- Typen der Indikatoren
- Identifikatoren der Datentypen
Bei Erzeugung der Benutzerindikatoren kann einer der 18 Typen der graphischen Konstruktion (Darstellungsart im Hauptfenster des Charts oder im Subfenster des Charts)angegeben werden, dessen Werte in der Enumeration ENUM_DRAW_TYPE spezifiziert werden.
Es ist zulaessig, in einem Benutzerindikator beliebige Arten der Konstruktion/Zeichnung der Indikatoren zu verwenden. Für jeden Konstruktionstyp muss von 1 bis 5 globale Felder für Datenspeicherung angegeben werden, die für die Zeichnung erforderlich sind. Diese Datenfelder muessen mit Indikatorpuffern durch die Funktion SetIndexBuffer() verbunden werden, und für jeden Puffer muss der Datentyp von der Enumeration ENUM_INDEXBUFFER_TYPE angegeben werden.
Abhängig vom Zeichnungsstil können Sie von 1 bis 4 Wertpuffer brauchen (vermerkt als INDICATOR_DATA), wenn der dynamische Farbenwechsel vom Stil zugelaeest wird (aale Stile mit dem Wort COLOR im Namen), braucht man auch einen Farbenpuffer (angegeben Typ INDICATOR_COLOR_INDEX). Farbenpuffer wird immer gebunden nach den dem Stil entsprechenden Wertpuffern.
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
Werte der Puffer
|
Farbe der Puffer
|
Nicht gezeichnet
|
1
|
0
|
Linie
|
1
|
0
|
Abschnitte
|
1
|
0
|
Histogramm von der Nulllinie
|
1
|
0
|
Histogramm der 2 Indikatorpuffer
|
2
|
0
|
Weichenaufzeichnung
|
1
|
0
|
Stil Zigzag laesst vertikale Abschnitte zu
|
2
|
0
|
Farbenfuellung zwischen zwei Levels
|
2
|
0
|
Darstellung als Folge von Bars
|
4
|
0
|
Darstellung als Folge von Kerzen
|
4
|
0
|
Mehrfarbige Linie
|
1
|
1
|
Mehrfarbige Abschnitte
|
1
|
1
|
Mehrfarbiges Histogramm von der Nulllinie
|
1
|
1
|
Mehrfarbiges Histogramm der zwei Indikatorpuffer
|
2
|
1
|
Zeichnung mit mehrfarbigen Weichen
|
1
|
1
|
Mehrfarbiger ZigZag
|
2
|
1
|
Mehrfarbige Bars
|
4
|
1
|
Mehrfarbige Kerzen
|
4
|
1
für Praezisierung der Darstellung der gewaehlten Zeichnungsart werden Identifikatoren verwendet, die in Enumerationen ENUM_PLOT_PROPERTY aufgezählt werden.
für Funktionen PlotIndexSetInteger() und PlotIndexGetInteger()
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
Typ der Eigenschaft
|
PLOT_ARROW
|
Weichenkode für Stil DRAW_ARROW
|
uchar
|
PLOT_ARROW_SHIFT
|
Vertikale Verschiebung der Weichen für Stil DRAW_ARROW
|
int
|
PLOT_DRAW_BEGIN
|
Zahl der Anfangsbars ohne Zeichnung und Werte in DataWindow
|
int
|
PLOT_DRAW_TYPE
|
Typ der graphischen Konstruktion
|
PLOT_SHOW_DATA
|
Merkmal der Darstellung von Konstruktionswerte im Fenster DataWindow
|
bool
|
PLOT_SHIFT
|
Verschiebung der graphischen Konstruktion des Indikators Zeit-Achse in Bars
|
int
|
PLOT_LINE_STYLE
|
Stil der zeichnerischen Linie
|
PLOT_LINE_WIDTH
|
Breite der zeichnerischen Linie
|
int
|
PLOT_COLOR_INDEXES
|
Anzahl der Farben
|
int
|
PLOT_LINE_COLOR
|
Pufferindex mit zeichnerischer Farbe
|
color Modifikator=Nummer der Indexfarbe
für die Funktion PlotIndexSetDouble()
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
Typ der Eigenschaft
|
PLOT_EMPTY_VALUE
|
Leerwert für Konstruktion, für die es keine Zeichnung gibt
|
double
für die Funktion PlotIndexSetString()
|
Identikator
|
Beschreibung
|
Typ der Eigenschaft
|
PLOT_LABEL
|
Name der graphischen Indikatorserie für Darstellung im Fenster DataWindow. Für komplexe grafische Stile, die mehrere Indikatorpuffer für Anzeige brauchen, können die Namen von jedem Puffer mit Trennzeichen ";" angegeben werden. Beispiel-Code wird in DRAW_CANDLES gezeigt
|
string
Es gibt 5 Stile mit denen die Linie im Benutzerindikator gezeichnet werden kann. Sie sind nur bei der Liniebreite 0 oder 1 anwendbar.
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
STYLE_SOLID
|
Ausgezogene Linie
|
STYLE_DASH
|
diskontinierliche Linie
|
STYLE_DOT
|
Punktierte Linie
|
STYLE_DASHDOT
|
Strichpunktlinie
|
STYLE_DASHDOTDOT
|
Strich-zwei Punkte
für Einstellung des Stils der Liniezeichnung und Zeichnungsart wird die Funktion PlotIndexSetInteger() verwendet. Für Fibonacci-Erweiterungen können die Breite und Stil der Zeichnung durch die Funktion ObjectSetInteger() angegeben werden.
Beispiel:
|
#property indicator_chart_window