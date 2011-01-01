|
//+------------------------------------------------------------------+
//| DRAW_CANDLES.mq5 |
//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "Der Indikator zeigt DRAW_CANDLES."
#property description "Zeichnet in einem separaten Fenster verschiedenfarbige Kerzen des ausgewählten Symbols"
#property description " "
#property description "Die Farbe und Größe der Kerzen und der Symbol werden nach dem Zufallsprinzip "
#property description "jede N Ticks verändert."
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 4
#property indicator_plots 1
//--- plot Bars
#property indicator_label1 "DRAW_CANDLES1"
#property indicator_type1 DRAW_CANDLES
#property indicator_color1 clrGreen
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- Eingabeparameter
input int N=5; // Anzahl der Ticks um Art zu ändern
input int bars=500; // Anzahl der Balken zu zeigen
input bool messages=false; // Ausgabe der Meldungen ins"Experts"-Journal
//--- Indicator-Puffer
double Candle1Buffer1[];
double Candle1Buffer2[];
double Candle1Buffer3[];
double Candle1Buffer4[];
//--- Symbolname
string symbol;
//--- Array, um die Farbe zu speichern
color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen,clrPurple,clrBrown,clrIndianRed};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- wenn es gibt zu wenig bars, Arbeit früher vollenden
if(bars<50)
{
Comment("Geben Sie eine größere Anzahl von Bars! Arbeit des Indikators ist beendet");
return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
}
//--- indicator buffers mapping
SetIndexBuffer(0,Candle1Buffer1,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,Candle1Buffer2,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(2,Candle1Buffer3,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(3,Candle1Buffer4,INDICATOR_DATA);
//--- Leerer Wert
PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
//--- Name des Symbols, für das die Balken gezeichnet werden
symbol=_Symbol;
//--- Einstellen wir Anzeige des Symbols
PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,symbol+" Open;"+symbol+" High;"+symbol+" Low;"+symbol+" Close");
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"DRAW_CANDLES("+symbol+")");
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
static int ticks=INT_MAX-100;
//--- Zählen wir Ticks, um den Stil, die Farbe und Breite der Linie zu ändern
ticks++;
//--- Wenn eine ausreichende Anzahl von Ticks angesammelt hat
if(ticks>=N)
{
//--- Wählen wir ein neues Symbol aus dem "Market Watch"
symbol=GetRandomSymbolName();
//--- Ansicht verändern
ChangeLineAppearance();
//--- Wählen wir ein neues Symbol aus dem "Market Watch"
int tries=0;
//--- Machen wir 5 Versuche, um den Puffer plot1 mit Preise aus symbol zu füllen
while(!CopyFromSymbolToBuffers(symbol,rates_total,0,
Candle1Buffer1,Candle1Buffer2,Candle1Buffer3,Candle1Buffer4)
&& tries<5)
{
//--- Zähler der CopyFromSymbolToBuffers() Funktionsaufrufe
tries++;
}
//--- Setzen wir den Zähler der Ticks auf Null
ticks=0;
}
//--- return value of prev_calculated for next call
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Füllt die angegebene Kerze |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CopyFromSymbolToBuffers(string name,
int total,
int plot_index,
double &buff1[],
double &buff2[],
double &buff3[],
double &buff4[]
)
{
//--- In die Array rates[] kopieren wir Preise Open, High, Low und Close
MqlRates rates[];
//--- Zähler der Versuche
int attempts=0;
//--- Wieviel kopiert
int copied=0;
//--- Machen wir 25 Versuche, um die Zeitreihe für das gewünschten Symbol zu erhalten
while(attempts<25 && (copied=CopyRates(name,_Period,0,bars,rates))<0)
{
Sleep(100);
attempts++;
if(messages) PrintFormat("%s CopyRates(%s) attempts=%d",__FUNCTION__,name,attempts);
}
//--- Wenn es gelang nicht eine ausreichende Anzahl von Balken zu kopieren
if(copied!=bars)
{
//--- erstellen wir einen Nachrichtenstring
string comm=StringFormat("Für Symbol %s konnte nur %d Balken von %d gefragten Balken erhalten",
name,
copied,
bars
);
//--- Zeigen wir einer Nachricht in einer Kommentar auf dem Haupt-Chart-Fenster
Comment(comm);
//--- Anzeige von Informationen
if(messages) Print(comm);
return(false);
}
else
{
//--- Einstellen wir Anzeige des Symbols
PlotIndexSetString(plot_index,PLOT_LABEL,name+" Open;"+name+" High;"+name+" Low;"+name+" Close");
}
//--- Initialisieren wir den Puffer leere Werte
ArrayInitialize(buff1,0.0);
ArrayInitialize(buff2,0.0);
ArrayInitialize(buff3,0.0);
ArrayInitialize(buff4,0.0);
//--- Kopieren wir Preise in den Puffer bei jedem Tick
for(int i=0;i<copied;i++)
{
//--- Berechnen wir den entsprechenden Index für den Puffer
int buffer_index=total-copied+i;
//--- Schreiben wir die Preise in Puffer
buff1[buffer_index]=rates[i].open;
buff2[buffer_index]=rates[i].high;
buff3[buffer_index]=rates[i].low;
buff4[buffer_index]=rates[i].close;
}
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Gibt ein zufälliges Symbol aus dem Market Watch zurück |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetRandomSymbolName()
{
//--- Anzahl der in dem "Market Watch" Fenster angezeigten Symbole
int symbols=SymbolsTotal(true);
//--- Position des Symbols in der Liste - eine Zufallszahl zwischen 0 und symbols
int number=MathRand()%symbols;
//--- Gibt den Namen des Symbols an der angegebenen Position zurück
return SymbolName(number,true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Ändert das Aussehen von Balken |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
{
//--- String um Informationen über die Eigenschaften der Balken zu erstellen
string comm="";
//--- Block mit Änderungen der Balkenfarbe
int number=MathRand(); // Erhalten wir Zufallszahl
//--- Teiler der Zahl entspricht der Größe des Arrays colors[]
int size=ArraySize(colors);
//--- Erhalten wir den Index als den Rest der ganzzahligen Division, um eine neue Farbe wählen
int color_index=number%size;
//--- Geben wir die Farbe als Eigenschaft PLOT_LINE_COLOR an
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);
//--- Schreiben wir die Farbe
comm=comm+"\r\n"+(string)colors[color_index];
//--- Schreiben wir den Namen des Symbols
comm="\r\n"+symbol+comm;
//--- Zeigen wir Informationen auf dem Chart durch den Kommentar
Comment(comm);
}