Charteigenschaften

Identifikatoren der Enumerationsfamilie ENUM_CHART_PROPERTY verwenden als Parameter Funktionen für Abeit mit Charts. Initialkurzwort r/o in der Spalte "Typ der Eigenschaft" bedeutet, dass diese Eigenschaft erst für Lesen bestimmt ist und kann nicht verändert werden. Abkürzung w/o in der Spalte "Typ der Eigenschaft" bedeutet, dass diese Eigenschaft write-only ist und kann nicht erhalten werden. Beim Zugriff zu einigen Eigenschaften ist es notwendig, zusätzlichen Parameter-Modifikator (modifier) anzugeben, der der Andeutung der Nummer von Chartsubfenster dient.

Funktionen, die Eigenschaften des Charts setzen, werden in der Tat verwendet, um Befehle zu ändern zu senden. Der erfolgreiche Erfüllung dieser Funktionen wird der Befehl in die allgemeine Warteschlange der Chartereignisse platziert. Der Chart wird im Zuge der Verarbeitung der Ereigniswarteschlange von diesem Chart geändert.

Aus diesem Grund sollte man nicht erwarten, dass der Chart sofort nach dem Aufruf dieser Funktionen visuell aktualisiert wird. Im Allgemeinen ist der Chart durch das Terminal automatisch nach Änderung-Ereignisse aktualisiert - die Ankunft der neuen Quote, Änderung von Chartfenstergröße, etc.

Um Aussehen des Charts zu aktualisieren, verwenden Sie ChartRedraw().

für Funktionen ChartSetInteger() und ChartGetInteger()

ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER

Identifikator Beschreibung Typ der Eigenschaft CHART_SHOW Zeichnung eines Preischarts. Wenn false, wird die Zeichnung jeglicher Eigenschaften eines Preischarts deaktiviert und alle Randabstände des Charts werden entfernt: Zeit- und Preisskala, die Leiste der schnellen Navigation, Markierungen von Ereignissen im Kalender, Zeichen von Trades, Tooltips von Indikatoren und Balken, Unterfenster von Indikatoren, Histogramme der Volumina usw. Die Deaktivierung der Zeichnung stellt eine ideale Lösung für die Erstellung eines eigenen Interfaces des Programms unter Verwendung grafischer Ressourcen dar. Die grafischen Objekte werden immer unabhängig vom Wert der CHART_SHOW Eigenschaft gezeichnet. bool CHART_IS_OBJECT Attribut um Objekt "Chart" (OBJ_CHART) zu identifizieren – für ein grafisches Objekt gibt true zurück. Für dieses Chart ist die Eigenschaft false bool r/o CHART_BRING_TO_TOP Den Chart über anderen Chart anzeigen bool CHART_CONTEXT_MENU Aktivieren/Deaktivieren des Zugriffs auf das Kontexmenü durch einen Klick auf die rechte Maustaste. Der Wert CHART_CONTEXT_MENU=false deaktiviert nur das Kontextmenü des Charts, dabei ist das Kontexmenü für Objekte auf dem Chart verfügbar. bool (standardmäßig true) CHART_CROSSHAIR_TOOL Aktivieren/Deaktivieren des Zugriffs auf das Tool "Fadenkreuz" durch das Drücken auf die mittlere Maustaste bool (standardmäßig true) CHART_MOUSE_SCROLL Den Chart mit der linken Maustaste horizontal scrollen. Vertikales Scrollen wird verfügbar sein, wenn der Wert von einer der drei Eigenschaften true ist: CHART_SCALEFIX, CHART_SCALEFIX_11 oder CHART_SCALE_PT_PER_BAR Bei CHART_MOUSE_SCROLL=false ist das Scrollen des Charts mithilfe des Mausrads nicht möglich. bool CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL Senden von Meldungen über die Ereignisse des Mausrads (CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL) an alle mql5-Programme bool (standardmäßig true) CHART_EVENT_MOUSE_MOVE Senden alle MQL5-Programme auf dem Chart Benachrichtigungen über Ereignisse der Bewegung und Klicken der Maustasten (CHARTEVENT_MOUSE_MOVE) bool CHART_EVENT_OBJECT_CREATE Senden alle MQL5-Programme auf dem Chart eine Benachrichtigung über Ereignis des neuen Objekts Erstellung (CHARTEVENT_OBJECT_CREATE) bool CHART_EVENT_OBJECT_DELETE Senden alle MQL5-Programme auf dem Chart eine Benachrichtigung über Ereignis des Objekts Löschung (CHARTEVENT_OBJECT_DELETE) bool CHART_MODE Charttyp (Kerzen, Bars, oder Linie) enum ENUM_CHART_MODE CHART_FOREGROUND Preischart auf dem Hintergrund bool CHART_SHIFT Absatz des Preischarts rechtsbündig bool CHART_AUTOSCROLL Automatischer Sprung zum rechten Schlussrand des Charts bool CHART_KEYBOARD_CONTROL Erlaubt den Chart mit der Tastatur zu steuern ("Home", "End", "PageUp", "+", "-", "Pfeil nach oben" usw). Wenn man CHART_KEYBOARD_CONTROL auf false setzt, werden das Scrollen und die Skallierung des Charts deaktiviert, dabei kann man die Ereignisse des Drückens dieser Tasten in OnChartEvent() weiterhin erhalten. bool CHART_QUICK_NAVIGATION Es erlaubt dem Chart, Tastendrücke der Leertaste und Eingabetaste abzufangen, um die Leiste der schnellen Navigation zu aktivieren. Die Leiste der schnellen Navigation erscheint automatisch auf dem Chart unten beim Doppelklick oder beim Drücken der Leer-/Eingabetaste. Auf diese Weise kann man das Symbol, den Zeitrahmen und das Datum des ersten sichtbaren Balkens schnell ändern. bool CHART_SCALE Maßstab int von 0 bis 5 CHART_SCALEFIX Festmaßstab bool CHART_SCALEFIX_11 Maßstab 1:1 bool CHART_SCALE_PT_PER_BAR Masßtab in Punkt/Balken bool CHART_SHOW_TICKER Den Symbolticker in der linken, oberen Ecke anzeigen. Wird CHART_SHOW_TICKER auf 'false' gesetzt, wird auch CHART_SHOW_OHLC auf 'false' gesetzt und deaktiviert OHLC. bool CHART_SHOW_OHLC Die Werte von OHLC in der linken, oberen Ecke anzeigen. Wird CHART_SHOW_OHLC auf 'true' gesetzt, wird auch CHART_SHOW_TICKER auf 'true' gesetzt und aktiviert den Ticker bool CHART_SHOW_BID_LINE Darstellung des Wertes Bid als horizontale Linie auf dem Chart bool CHART_SHOW_ASK_LINE Darstellung des Wertes Ask als horizontale Linie auf dem Chart bool CHART_SHOW_LAST_LINE Darstellung des Wertes Last durch horizontale Linie auf dem Chart bool CHART_SHOW_PERIOD_SEP Darstellung der senkrechten Begrenzungen unter Nachbarperioden bool CHART_SHOW_GRID Darstellung des Zeitrasters auf dem Chart bool CHART_SHOW_VOLUMES Darstellung von Volumen auf dem Chart enum ENUM_CHART_VOLUME_MODE CHART_SHOW_OBJECT_DESCR Textbeschreibung von Objekten anzeigen (nicht für alle Objekte) bool CHART_SHOW_TRADE_HISTORY Darstellung der historischen Handelstätigkeiten durch Pfeile für Positionsanfang und -ende auf einem Chart. Siehe die Beschreibungen der Option "Handelshistorie anzeigen" in den Plattformeinstellungen. bool CHART_VISIBLE_BARS Anzahl der Balken auf dem Chart, zugänglich für die Darstellung int r/o CHART_WINDOWS_TOTAL Gesamtzahl der Chartfenster, einschließlich Subfenster der Indikatoren int r/o CHART_WINDOW_IS_VISIBLE Sichtbarkeit der Subfenster bool r/o Modifikator - Nummer des Subfensters CHART_WINDOW_HANDLE Handle des Charts (HWND) int r/o CHART_WINDOW_YDISTANCE Der Abstand zwischen dem oberen Rahmen des Unterfensters eines Indikators und dem oberen Rahmen des Hauptfensters des Charts, entlang der vertikalen Y-Achse, in Pixeln. Im Falle eines Maus-Ereignisses, werden die Cursor-Koordinaten im Koordinaten des Hauptfensters übergegeben, während die Koordinaten von grafischen Objekten im Indikator-Unterfenster relativ zur oberen linken Ecke des Unterfensters eingestellt sind. Der Wert ist erforderlich, um die absoluten Koordinaten des Hauptfensters zu den lokalen Koordinaten eines Unterfensters für die korrekte Arbeit mit der grafischen Objekte, deren Koordinaten sind relativ zur oberen linken Ecke des Unterfensters angegeben, umzuwandeln. int r/o Modifikator - Nummer des Subfensters CHART_FIRST_VISIBLE_BAR Nummer der ersten sichtbaren Balken auf dem Chart. Indizierung von Balken ist das gleiche wie für Zeitreihen. int r/o CHART_WIDTH_IN_BARS Chart-Breite in Balken int r/o CHART_WIDTH_IN_PIXELS Chart-Breite in Pixel int r/o CHART_HEIGHT_IN_PIXELS Chart-Höhe in Pixel int Modifikator - Nummer des Subfensters CHART_COLOR_BACKGROUND Hintergrundfarbe des Charts color CHART_COLOR_FOREGROUND Farbe von Achsen, Skale und Zeile OHLC color CHART_COLOR_GRID Farbe des Zeitrasters color CHART_COLOR_VOLUME Farbe der Volumen und Levels der offenen Positionen color CHART_COLOR_CHART_UP Farbe des Balkens oben, des Schattens und der Umrandung des Körpers der Bullenkerze color CHART_COLOR_CHART_DOWN Farbe des Balkens unten, des Schattens und Umrandung des Körpers der Bärenkerze color CHART_COLOR_CHART_LINE Farbe der Chartlinie und der japanischen Kerzen "Dodzhi" color CHART_COLOR_CANDLE_BULL Körperfarbe der der Bullenkerze color CHART_COLOR_CANDLE_BEAR Körperfarbe der Bärenkerze color CHART_COLOR_BID Linienfarbe des Bid-Preises color CHART_COLOR_ASK Linienfarbe des Ask-Preises color CHART_COLOR_LAST Linienfarbe des Preises des letzten abgeschlossenen Deals (Last) color CHART_COLOR_STOP_LEVEL Farbe der Stop-Ordern auf den Chart (Stop Loss und Take Profit) color CHART_SHOW_TRADE_LEVELS Darstellung der Handelsniveaus auf dem Chart (Niveaus der offenen Positionen, Stop Loss, Take Profit und wartender Order) bool CHART_DRAG_TRADE_LEVELS Ziehen der Handelsstufen auf dem Chart mit dem Maus erlauben. Standardmäßig ist der Ziehen-Modus aktiviert (true) bool CHART_SHOW_DATE_SCALE Anzeige der Zeit-Skala auf dem Chart bool CHART_SHOW_PRICE_SCALE Anzeige der Preis-Skala auf dem Chart bool CHART_SHOW_ONE_CLICK Anzeige des Panels für schnellen Handel auf dem Chart (Option "Ein-Klick-Panel") bool CHART_IS_MAXIMIZED Chartfenster vergrößert bool r/o CHART_IS_MINIMIZED Chartfenster verkleinert bool r/o CHART_IS_DOCKED Das Chartfenster ist angedockt. Wenn man den Wert false angibt, kann der Chart außerhalb des Terminals verschoben werden bool CHART_FLOAT_LEFT Die linke Koordinate des abgedockten Charts hinsichtlich des virtuellen Bildschirms int CHART_FLOAT_TOP Die obere Koordinate des abgedockten Charts hinsichtlich des virtuellen Bildschirms int CHART_FLOAT_RIGHT Die rechte Koordinate des abgedockten Charts hinsichtlich des virtuellen Bildschirms int CHART_FLOAT_BOTTOM Die untere Koordinate des abgedockten Charts hinsichtlich des virtuellen Bildschirms int

für die Funktionen ChartSetDouble() und ChartGetDouble()

ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE

Identifikator Beschreibung Typ der Eigenschaft CHART_SHIFT_SIZE Absatzgröße der Nullbar vom rechten Schlussrand double (von 10 bis 50 Prozant) CHART_FIXED_POSITION Position der festen Position des Chart vom linken Rand als Prozentsatz. Feste Position des Charts ist mit einem kleinen grauen Dreieck auf der horizontalen Achse der Zeit gezeichnet und wird nur angezeigt, wenn Autoscroll des Charts mit einem neuen Tick nach rechts deaktiviert ist (siehe Eigenschaft CHART_AUTOSCROLL). Der Bar, der in der feste Position ist, bleibt an der gleiche Stelle mit Zoom-in und Zoom-out. double CHART_FIXED_MAX Festes Chartmaximum double CHART_FIXED_MIN Festes Chartminimum double CHART_POINTS_PER_BAR Massstabwert in Punkt/Balken double CHART_PRICE_MIN Chartminimum double r/o Modifikator - Nummer des Subfensters CHART_PRICE_MAX Chartmaximum double r/o Modifikator - Nummer des Subfensters

für die Funktionen ChartSetString() und ChartGetString()

ENUM_CHART_PROPERTY_STRING

Identifikator Beschreibung Typ der Eigenschaft CHART_COMMENT Kommentartext auf dem Chart string CHART_EXPERT_NAME Der Name des Expert Advisors, der auf dem Chart mit dem angegebenen chart_id gestartet wurde string r/o CHART_SCRIPT_NAME Der Name des Skripts, der auf dem Chart mit dem angegebenen chart_id gestartet wurde string r/o

Beispiel:

int chartMode=ChartGetInteger(0,CHART_MODE);

switch(chartMode)

{

case(CHART_BARS): Print("CHART_BARS"); break;

case(CHART_CANDLES): Print("CHART_CANDLES");break;

default:Print("CHART_LINE");

}

bool shifted=ChartGetInteger(0,CHART_SHIFT);

if(shifted) Print("CHART_SHIFT = true");

else Print("CHART_SHIFT = false");

bool autoscroll=ChartGetInteger(0,CHART_AUTOSCROLL);

if(autoscroll) Print("CHART_AUTOSCROLL = true");

else Print("CHART_AUTOSCROLL = false");

int chartHandle=ChartGetInteger(0,CHART_WINDOW_HANDLE);

Print("CHART_WINDOW_HANDLE = ",chartHandle);

int windows=ChartGetInteger(0,CHART_WINDOWS_TOTAL);

Print("CHART_WINDOWS_TOTAL = ",windows);

if(windows>1)

{

for(int i=0;i<windows;i++)

{

int height=ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,i);

double priceMin=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN,i);

double priceMax=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX,i);

Print(i+": CHART_HEIGHT_IN_PIXELS = ",height," pixels");

Print(i+": CHART_PRICE_MIN = ",priceMin);

Print(i+": CHART_PRICE_MAX = ",priceMax);

}

}

Siehe auch

Beispiele von Operationen mit dem Chart