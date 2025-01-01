- Typen der Chartereignisse
- Chartperioden
- Charteigenschaften
- Positionieren des Charts
- Darstellung des Charts
- Beispiele von Arbeiten mit dem Chart
Charteigenschaften
Identifikatoren der Enumerationsfamilie ENUM_CHART_PROPERTY verwenden als Parameter Funktionen für Abeit mit Charts. Initialkurzwort r/o in der Spalte "Typ der Eigenschaft" bedeutet, dass diese Eigenschaft erst für Lesen bestimmt ist und kann nicht verändert werden. Abkürzung w/o in der Spalte "Typ der Eigenschaft" bedeutet, dass diese Eigenschaft write-only ist und kann nicht erhalten werden. Beim Zugriff zu einigen Eigenschaften ist es notwendig, zusätzlichen Parameter-Modifikator (modifier) anzugeben, der der Andeutung der Nummer von Chartsubfenster dient.
Funktionen, die Eigenschaften des Charts setzen, werden in der Tat verwendet, um Befehle zu ändern zu senden. Der erfolgreiche Erfüllung dieser Funktionen wird der Befehl in die allgemeine Warteschlange der Chartereignisse platziert. Der Chart wird im Zuge der Verarbeitung der Ereigniswarteschlange von diesem Chart geändert.
Aus diesem Grund sollte man nicht erwarten, dass der Chart sofort nach dem Aufruf dieser Funktionen visuell aktualisiert wird. Im Allgemeinen ist der Chart durch das Terminal automatisch nach Änderung-Ereignisse aktualisiert - die Ankunft der neuen Quote, Änderung von Chartfenstergröße, etc.
Um Aussehen des Charts zu aktualisieren, verwenden Sie ChartRedraw().
für Funktionen ChartSetInteger() und ChartGetInteger()
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
Typ der Eigenschaft
|
CHART_SHOW
|
Zeichnung eines Preischarts. Wenn false, wird die Zeichnung jeglicher Eigenschaften eines Preischarts deaktiviert und alle Randabstände des Charts werden entfernt: Zeit- und Preisskala, die Leiste der schnellen Navigation, Markierungen von Ereignissen im Kalender, Zeichen von Trades, Tooltips von Indikatoren und Balken, Unterfenster von Indikatoren, Histogramme der Volumina usw.
Die Deaktivierung der Zeichnung stellt eine ideale Lösung für die Erstellung eines eigenen Interfaces des Programms unter Verwendung grafischer Ressourcen dar.
Die grafischen Objekte werden immer unabhängig vom Wert der CHART_SHOW Eigenschaft gezeichnet.
|
bool
|
Attribut um Objekt "Chart" (OBJ_CHART) zu identifizieren – für ein grafisches Objekt gibt true zurück. Für dieses Chart ist die Eigenschaft false
|
bool r/o
|
Den Chart über anderen Chart anzeigen
|
bool
|
CHART_CONTEXT_MENU
|
Aktivieren/Deaktivieren des Zugriffs auf das Kontexmenü durch einen Klick auf die rechte Maustaste.
Der Wert CHART_CONTEXT_MENU=false deaktiviert nur das Kontextmenü des Charts, dabei ist das Kontexmenü für Objekte auf dem Chart verfügbar.
|
bool (standardmäßig true)
|
CHART_CROSSHAIR_TOOL
|
Aktivieren/Deaktivieren des Zugriffs auf das Tool "Fadenkreuz" durch das Drücken auf die mittlere Maustaste
|
bool (standardmäßig true)
|
Den Chart mit der linken Maustaste horizontal scrollen. Vertikales Scrollen wird verfügbar sein, wenn der Wert von einer der drei Eigenschaften true ist: CHART_SCALEFIX, CHART_SCALEFIX_11 oder CHART_SCALE_PT_PER_BAR
Bei CHART_MOUSE_SCROLL=false ist das Scrollen des Charts mithilfe des Mausrads nicht möglich.
|
bool
|
CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL
|
Senden von Meldungen über die Ereignisse des Mausrads (CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL) an alle mql5-Programme
|
bool (standardmäßig true)
|
Senden alle MQL5-Programme auf dem Chart Benachrichtigungen über Ereignisse der Bewegung und Klicken der Maustasten (CHARTEVENT_MOUSE_MOVE)
|
bool
|
Senden alle MQL5-Programme auf dem Chart eine Benachrichtigung über Ereignis des neuen Objekts Erstellung (CHARTEVENT_OBJECT_CREATE)
|
bool
|
Senden alle MQL5-Programme auf dem Chart eine Benachrichtigung über Ereignis des Objekts Löschung (CHARTEVENT_OBJECT_DELETE)
|
bool
|
Charttyp (Kerzen, Bars, oder Linie)
|
enum ENUM_CHART_MODE
|
Preischart auf dem Hintergrund
|
bool
|
Absatz des Preischarts rechtsbündig
|
bool
|
Automatischer Sprung zum rechten Schlussrand des Charts
|
bool
|
CHART_KEYBOARD_CONTROL
|
Erlaubt den Chart mit der Tastatur zu steuern ("Home", "End", "PageUp", "+", "-", "Pfeil nach oben" usw). Wenn man CHART_KEYBOARD_CONTROL auf false setzt, werden das Scrollen und die Skallierung des Charts deaktiviert, dabei kann man die Ereignisse des Drückens dieser Tasten in OnChartEvent() weiterhin erhalten.
|
bool
|
CHART_QUICK_NAVIGATION
|
Es erlaubt dem Chart, Tastendrücke der Leertaste und Eingabetaste abzufangen, um die Leiste der schnellen Navigation zu aktivieren. Die Leiste der schnellen Navigation erscheint automatisch auf dem Chart unten beim Doppelklick oder beim Drücken der Leer-/Eingabetaste. Auf diese Weise kann man das Symbol, den Zeitrahmen und das Datum des ersten sichtbaren Balkens schnell ändern.
|
bool
|
Maßstab
|
int von 0 bis 5
|
Festmaßstab
|
bool
|
Maßstab 1:1
|
bool
|
Masßtab in Punkt/Balken
|
bool
|
CHART_SHOW_TICKER
|
Den Symbolticker in der linken, oberen Ecke anzeigen. Wird CHART_SHOW_TICKER auf 'false' gesetzt, wird auch CHART_SHOW_OHLC auf 'false' gesetzt und deaktiviert OHLC.
|
bool
|
Die Werte von OHLC in der linken, oberen Ecke anzeigen. Wird CHART_SHOW_OHLC auf 'true' gesetzt, wird auch CHART_SHOW_TICKER auf 'true' gesetzt und aktiviert den Ticker
|
bool
|
Darstellung des Wertes Bid als horizontale Linie auf dem Chart
|
bool
|
Darstellung des Wertes Ask als horizontale Linie auf dem Chart
|
bool
|
Darstellung des Wertes Last durch horizontale Linie auf dem Chart
|
bool
|
Darstellung der senkrechten Begrenzungen unter Nachbarperioden
|
bool
|
Darstellung des Zeitrasters auf dem Chart
|
bool
|
Darstellung von Volumen auf dem Chart
|
Textbeschreibung von Objekten anzeigen (nicht für alle Objekte)
|
bool
|
CHART_SHOW_TRADE_HISTORY
|
Darstellung der historischen Handelstätigkeiten durch Pfeile für Positionsanfang und -ende auf einem Chart. Siehe die Beschreibungen der Option "Handelshistorie anzeigen" in den Plattformeinstellungen.
|
bool
|
Anzahl der Balken auf dem Chart, zugänglich für die Darstellung
|
int r/o
|
Gesamtzahl der Chartfenster, einschließlich Subfenster der Indikatoren
|
int r/o
|
Sichtbarkeit der Subfenster
|
bool r/o Modifikator - Nummer des Subfensters
|
Handle des Charts (HWND)
|
int r/o
|
Der Abstand zwischen dem oberen Rahmen des Unterfensters eines Indikators und dem oberen Rahmen des Hauptfensters des Charts, entlang der vertikalen Y-Achse, in Pixeln. Im Falle eines Maus-Ereignisses, werden die Cursor-Koordinaten im Koordinaten des Hauptfensters übergegeben, während die Koordinaten von grafischen Objekten im Indikator-Unterfenster relativ zur oberen linken Ecke des Unterfensters eingestellt sind.
Der Wert ist erforderlich, um die absoluten Koordinaten des Hauptfensters zu den lokalen Koordinaten eines Unterfensters für die korrekte Arbeit mit der grafischen Objekte, deren Koordinaten sind relativ zur oberen linken Ecke des Unterfensters angegeben, umzuwandeln.
|
int r/o Modifikator - Nummer des Subfensters
|
Nummer der ersten sichtbaren Balken auf dem Chart. Indizierung von Balken ist das gleiche wie für Zeitreihen.
|
int r/o
|
Chart-Breite in Balken
|
int r/o
|
Chart-Breite in Pixel
|
int r/o
|
Chart-Höhe in Pixel
|
int Modifikator - Nummer des Subfensters
|
Hintergrundfarbe des Charts
|
color
|
Farbe von Achsen, Skale und Zeile OHLC
|
color
|
Farbe des Zeitrasters
|
color
|
Farbe der Volumen und Levels der offenen Positionen
|
color
|
Farbe des Balkens oben, des Schattens und der Umrandung des Körpers der Bullenkerze
|
color
|
Farbe des Balkens unten, des Schattens und Umrandung des Körpers der Bärenkerze
|
color
|
Farbe der Chartlinie und der japanischen Kerzen "Dodzhi"
|
color
|
Körperfarbe der der Bullenkerze
|
color
|
Körperfarbe der Bärenkerze
|
color
|
Linienfarbe des Bid-Preises
|
color
|
Linienfarbe des Ask-Preises
|
color
|
Linienfarbe des Preises des letzten abgeschlossenen Deals (Last)
|
color
|
Farbe der Stop-Ordern auf den Chart (Stop Loss und Take Profit)
|
color
|
Darstellung der Handelsniveaus auf dem Chart (Niveaus der offenen Positionen, Stop Loss, Take Profit und wartender Order)
|
bool
|
Ziehen der Handelsstufen auf dem Chart mit dem Maus erlauben. Standardmäßig ist der Ziehen-Modus aktiviert (true)
|
bool
|
Anzeige der Zeit-Skala auf dem Chart
|
bool
|
Anzeige der Preis-Skala auf dem Chart
|
bool
|
Anzeige des Panels für schnellen Handel auf dem Chart (Option "Ein-Klick-Panel")
|
bool
|
Chartfenster vergrößert
|
bool r/o
|
Chartfenster verkleinert
|
bool r/o
|
CHART_IS_DOCKED
|
Das Chartfenster ist angedockt. Wenn man den Wert false angibt, kann der Chart außerhalb des Terminals verschoben werden
|
bool
|
CHART_FLOAT_LEFT
|
Die linke Koordinate des abgedockten Charts hinsichtlich des virtuellen Bildschirms
|
int
|
CHART_FLOAT_TOP
|
Die obere Koordinate des abgedockten Charts hinsichtlich des virtuellen Bildschirms
|
int
|
CHART_FLOAT_RIGHT
|
Die rechte Koordinate des abgedockten Charts hinsichtlich des virtuellen Bildschirms
|
int
|
CHART_FLOAT_BOTTOM
|
Die untere Koordinate des abgedockten Charts hinsichtlich des virtuellen Bildschirms
|
int
für die Funktionen ChartSetDouble() und ChartGetDouble()
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
Typ der Eigenschaft
|
Absatzgröße der Nullbar vom rechten Schlussrand
|
double (von 10 bis 50 Prozant)
|
Position der festen Position des Chart vom linken Rand als Prozentsatz. Feste Position des Charts ist mit einem kleinen grauen Dreieck auf der horizontalen Achse der Zeit gezeichnet und wird nur angezeigt, wenn Autoscroll des Charts mit einem neuen Tick nach rechts deaktiviert ist (siehe Eigenschaft CHART_AUTOSCROLL). Der Bar, der in der feste Position ist, bleibt an der gleiche Stelle mit Zoom-in und Zoom-out.
|
double
|
Festes Chartmaximum
|
double
|
Festes Chartminimum
|
double
|
Massstabwert in Punkt/Balken
|
double
|
Chartminimum
|
double r/o Modifikator - Nummer des Subfensters
|
Chartmaximum
|
double r/o Modifikator - Nummer des Subfensters
für die Funktionen ChartSetString() und ChartGetString()
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
Typ der Eigenschaft
|
Kommentartext auf dem Chart
|
string
|
CHART_EXPERT_NAME
|
Der Name des Expert Advisors, der auf dem Chart mit dem angegebenen chart_id gestartet wurde
|
string r/o
|
CHART_SCRIPT_NAME
|
Der Name des Skripts, der auf dem Chart mit dem angegebenen chart_id gestartet wurde
|
string r/o
Beispiel:
|
int chartMode=ChartGetInteger(0,CHART_MODE);
