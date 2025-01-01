//--- Beschreibung

#property description "Das Skript erstellt das Objekt \"Eingabefeld\"."

//--- Zeigen den Fenster von Eingabeparametern in der Skript-Startup

#property script_show_inputs

//--- Eingangsparameter von Skript

input string InpName="Edit"; // Objektname

input string InpText="Text"; // Objekttext

input string InpFont="Arial"; // Schrift

input int InpFontSize=14; // Schriftgröße

input ENUM_ALIGN_MODE InpAlign=ALIGN_CENTER; // Textausrichtung

input bool InpReadOnly=false; // Bearbeitung

input ENUM_BASE_CORNER InpCorner=CORNER_LEFT_UPPER; // Winkel des Charts zu binden

input color InpColor=clrBlack; // Textfarbe

input color InpBackColor=clrWhite; // Hintergrundfarbe

input color InpBorderColor=clrBlack; // Rahmenfarbe

input bool InpBack=false; // Objekt im Hintergrund

input bool InpSelection=false; // Wählen zu bewegen

input bool InpHidden=true; // Ausgeblendet in der Liste der Objekte

input long InpZOrder=0; // Priorität auf Mausklick

//+------------------------------------------------------------------+

//| Erstellt das Objekt "Eingabefeld" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool EditCreate(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="Edit", // Objektname

const int sub_window=0, // Nummer des Unterfensters

const int x=0, // X-Koordinate

const int y=0, // Y-Koordinate

const int width=50, // Breite

const int height=18, // Höhe

const string text="Text", // Text

const string font="Arial", // Schrift

const int font_size=10, // Schriftgröße

const ENUM_ALIGN_MODE align=ALIGN_CENTER, // Textausrichtung

const bool read_only=false, // Bearbeitung

const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER, // Winkel des Charts um Objekt zu binden

const color clr=clrBlack, // Textfarbe

const color back_clr=clrWhite, // Hintergrundfarbe

const color border_clr=clrNONE, // Rahmenfarbe

const bool back=false, // Im Hintergrund

const bool selection=false, // Wählen um zu bewegen

const bool hidden=true, // Ausgeblendet in der Objektliste

const long z_order=0) // Priorität auf Mausklick

{

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- Eingabefeld erstellen

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_EDIT,sub_window,0,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": Objekt \"Eingabefeld\" konnte nicht erstellt werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- Objektkoordinaten angeben

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);

//--- Objektgröße setzen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);

//--- den Text setzen

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);

//--- Textschrift setzen

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);

//--- Schriftgröße setzen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);

//--- Modus von Textausrichtung im Objekt setzen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ALIGN,align);

//--- aktivieren (true) oder deaktivieren (false) den schreibgeschützten Modus

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_READONLY,read_only);

//--- setzen die Ecke des Diagramms, in Bezug auf die die Koordinaten des Objekts bestimmt werden

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);

//--- Textfarbe setzen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- Hintergrundfarbe setzen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BGCOLOR,back_clr);

//--- Rahmenfarbe setzen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BORDER_COLOR,border_clr);

//--- Im Vordergrund (false) oder Hintergrund (true) anzeigen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- Aktivieren (true) oder deaktivieren (false) Mausbewegung Modus

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- Verbergen (true) oder Anzeigen (false) den Namen des graphischen Objektes in der Objektliste

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- setzen die Priorität für eine Mausklick-Ereignisse auf dem Chart

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Bewegt das Objekt "Eingabefeld" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool EditMove(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="Edit", // Objektname

const int x=0, // X-Koordinate

const int y=0) // Y-Koordinate

{

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- Objekt bewegen

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x))

{

Print(__FUNCTION__,

": X-Koordinate des Objekts konnte nicht bewegt werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y))

{

Print(__FUNCTION__,

": Y-Koordinate des Objekts konnte nicht bewegt werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Ändert die Größe des Objektes "Eingabefeld" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool EditChangeSize(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="Edit", // Objektname

const int width=0, // Breite

const int height=0) // Höhe

{

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- Objektgröße ändern

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width))

{

Print(__FUNCTION__,

": Breite des Objekts konnte nicht geändert werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height))

{

Print(__FUNCTION__,

": Höhe des Objekts konnte nicht geändert werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Ändert den Text des Objektes "Eingabefeld" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool EditTextChange(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="Edit", // Objektname

const string text="Text") // Text

{

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- ändern wir den Text des Objektes

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))

{

Print(__FUNCTION__,

": Konnte nicht den Text ändern! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Gibt den Text des Objektes "Eingabefeld" zurück |

//+------------------------------------------------------------------+

bool EditTextGet(string &text, // Text

const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="Edit") // Objektname

{

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- erhalten wir den Text des Objektes

if(!ObjectGetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,0,text))

{

Print(__FUNCTION__,

": Konnte nicht den Text erhalten! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Löscht das Objekt "Eingabefeld" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool EditDelete(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="Edit") // Objektname

{

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- das Schild löschen

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": Objekt \"Eingabefeld\" konnte nicht gelöscht werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Größe des Chartfensters

long x_distance;

long y_distance;

//--- Größe des Chartfensters definieren

if(!ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0,x_distance))

{

Print("Konnte nicht Breite des Charts bekommen! Fehlercode = ",GetLastError());

return;

;}

if(!ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0,y_distance))

{

Print("Konnte nicht Höhe des Charts bekommen! Fehlercode = ",GetLastError());

return;

}

//--- Schritt für Änderung der Eingabefeldgröße definieren

int x_step=(int)x_distance/64;

//--- Eingabefeldkoordinaten und seine Größe setzen

int x=(int)x_distance/8;

int y=(int)y_distance/2;

int x_size=(int)x_distance/8;

int y_size=InpFontSize*2;

//--- den Text in einer lokalen Variable speichern

string text=InpText;

//--- Eingabefeld erstellen

if(!EditCreate(0,InpName,0,x,y,x_size,y_size,InpText,InpFont,InpFontSize,InpAlign,InpReadOnly,

InpCorner,InpColor,InpBackColor,InpBorderColor,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- den Chart neu zeichnen und 1 Sekunde warten

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- Eingabefeld strecken

while(x_size-x<x_distance*5/8)

{

//--- Breite der Eingabefeld erhöhen

x_size+=x_step;

if(!EditChangeSize(0,InpName,x_size,y_size))

return;

//--- Überprüfen die Fakten von Zwangsabschaltung der Skript

if(IsStopped())

return;

//--- Die Grafik neu zeichnen und 0,05 Sekunden warten

ChartRedraw();

Sleep(50);

}

//--- Halb-Sekunden-Verzögerung

Sleep(500);

//--- Text ändern

for(int i=0;i<20;i++)

{

//--- "+" am Anfang und am Ende hinzufügen

text="+"+text+"+";

if(!EditTextChange(0,InpName,text))

return;

//--- Überprüfen die Fakten von Zwangsabschaltung der Skript

if(IsStopped())

return;

//--- Die Grafik neu zeichnen und 0,1 Sekunden warten

ChartRedraw();

Sleep(100);

}

//--- Halb-Sekunden-Verzögerung

Sleep(500);

//--- Eingabefeld löschen

EditDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- 1 Sekunde warten

Sleep(1000);

//---

}