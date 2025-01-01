DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5Konstanten, Enumerationen und StrukturenObjektkonstantenObjekttypenOBJ_TREND 

OBJ_TREND

Trendline.

ObjTrend

Hinweis

Für die Trendlinie können Sie die weitere Anzeige nach rechts und/oder nach links (Eigenschaften OBJPROP_RAY_RIGHT und OBJPROP_RAY_LEFT jeweils) angeben.

Beispiel

Das folgende Skript erstellt und bewegt auf dem Chart eine Trendlinie. Um die Eigenschaften eines grafischen Objekts zu erstellen und ändern, gibt es speziale Funktionen, die Sie "wie es ist" für Ihre eigenen Programme verwenden können.

 

//--- Beschreibung
#property description "Das Skript erstellt ein graphisches Objekt \"Trendlinie\"."
#property description "Koordinaten des Bezugspunktes werden in Prozent von"
#property description "der Größe des Chartfensters eingegeben."
//--- Zeigen den Fenster von Eingabeparametern in der Skript-Startup
#property script_show_inputs
//--- Eingangsparameter von Skript
input string          InpName="Trend";     // Linienname
input int             InpDate1=35;         // Datum des ersten Punktes in %
input int             InpPrice1=60;        // Preis des ersten Punktes in %
input int             InpDate2=65;         // Datum des zweiten Punktes in %
input int             InpPrice2=40;        // Preis des zweiten Punktes in %
input color           InpColor=clrRed;     // Linienfarbe
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH// Linienstil
input int             InpWidth=2;          // Linienbreite
input bool            InpBack=false;       // Die Linie im Hintergrund
input bool            InpSelection=true;   // Wählen zu bewegen
input bool            InpRayLeft=false;    // Fortsetzung der Linie nach links
input bool            InpRayRight=false;   // Fortsetzung der Linie nach rechts
input bool            InpHidden=true;      // Ausgeblendet in der Objektliste
input long            InpZOrder=0;         // Priorität auf Mausklick
//+------------------------------------------------------------------+
//| Erstellt eine Trendlinie auf angegebenen Koordinaten |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TrendCreate(const long            chart_ID=0,        // ID des Charts
                 const string          name="TrendLine",  // Linienname
                 const int             sub_window=0,      // Nummer des Unterfensters
                 datetime              time1=0,           // Zeit des ersten Punktes
                 double                price1=0,          // Preis des ersten Punktes
                 datetime              time2=0,           // Zeit des zweiten Punktes
                 double                price2=0,          // Preis des zweiten Punktes
                 const color           clr=clrRed,        // Linienfarbe
                 const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// Linienstil
                 const int             width=1,           // Linienbreite
                 const bool            back=false,        // Im Hintergrund
                 const bool            selection=true,    // Wählen um zu bewegen
                 const bool            ray_left=false,    // Fortsetzung der Linie nach links
                 const bool            ray_right=false,   // Fortsetzung der Linie nach rechts
                 const bool            hidden=true,       // Ausgeblendet in der Objektliste
                 const long            z_order=0)         // Priorität auf Mausklick
  {
//--- Die Koordinaten der Bezugspunkte angeben, wenn sie nicht gesetzt sind
   ChangeTrendEmptyPoints(time1,price1,time2,price2);
//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück
   ResetLastError();
//--- eine Trendlinien auf angegebenen Koordinaten erstellen
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_TREND,sub_window,time1,price1,time2,price2))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": Trendlinie konnte nicht erstellt werden! Fehlercode = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- Farbe der Linie setzen
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- Linienstil setzen
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- Linienbreite setzen
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- Im Vordergrund (false) oder Hintergrund (true) anzeigen
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- Aktivieren (true) oder deaktivieren (false) Mausbewegung Modus
//--- Wenn Sie ein grafisches Objekt durch Funktion ObjectCreate erstellen, das Objekt
//--- kann nicht ausgewählt und verschoben werden. Innerhalb dieser Methode ist der Standardwert des Parameters selection
//--- true, was Sie das Objekt auswählen und verschieben erlaubt
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- aktivieren (true) oder deaktivieren (false) Fortsetzung der Linie nach links
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);
//--- aktivieren (true) oder deaktivieren (false) Fortsetzung der Linie nach rechts
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);
//--- Verbergen (true) oder Anzeigen (false) den Namen des graphischen Objektes in der Objektliste
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- setzen die Priorität für eine Mausklick-Ereignisse auf dem Chart
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- die erfolgreiche Umsetzung
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Verschiebt den Ankerpunkt von Trendlinien                        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TrendPointChange(const long   chart_ID=0,       // ID des Charts
                      const string name="TrendLine"// Linienname
                      const int    point_index=0,    // Nummer des Ankerpunktes
                      datetime     time=0,           // Zeitkoordinate des Punktes
                      double       price=0)          // Preiskoordinate des Punktes
  {
//--- Wenn die Koordinaten des Punktes nicht angegeben sind, dann verschieben wir es an den aktuellen Bar mit dem Preis Bid
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück
   ResetLastError();
//--- den Ankerpunkt der Trendlinie bewegen
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": der Bezugspunkt konnte nicht bewegt werden! Fehlercode = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- die erfolgreiche Umsetzung
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Die Funktion löscht die Trendlinie aus dem Chart                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TrendDelete(const long   chart_ID=0,       // ID des Charts
                 const string name="TrendLine"// Linienname
  {
//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück
   ResetLastError();
//--- eine Trendlinie löschen
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": Trendlinie konnte nicht gelöscht werden! Fehlercode = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- die erfolgreiche Umsetzung
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Überprüft die Werte der Ankerpunkten von Trendlinie              |
//| und setzt Standardwerte für leere Werte                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeTrendEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,
                            datetime &time2,double &price2)
  {
//--- Wenn Zeit des ersten Punktes nicht angegeben ist, wird es auf dem aktuellen Bar sein
   if(!time1)
      time1=TimeCurrent();
//--- Wenn der Preis des ersten Punktes nicht angegeben wird, dann wird es einen Wert von Bid haben
   if(!price1)
      price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- wenn die Zeit des zweiten Punktes nicht angegeben ist, wird sie auf 9 Baren nach links sein
   if(!time2)
     {
      //--- Array um Eröffnungszeit der letzten 10 Bars aufzunehmen
      datetime temp[10];
      CopyTime(Symbol(),Period(),time1,10,temp);
      //--- den zweiten Punkt 9 Bars nach links vom ersten Punkt setzen
      time2=temp[0];
     }
//--- Wenn der Preis des zweiten Punktes nicht angegeben wird, dann wird es der Preis des ersten Punktes gleich
   if(!price2)
      price2=price1;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- Überprüfen die Richtigkeit der Eingabeparameter
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 || 
      InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100)
     {
      Print("Fehler! Ungültige Eingabeparameter! ");
      return;
     }
//--- Die Anzahl der sichtbaren Bars im Chart-Fenster
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- Größe des Arrays price
   int accuracy=1000;
//--- Arrays für Werte von Daten und Preise, die für Setzung und Änderung
//--- der Koordinaten von Bezugspunkte der Linie verwendet werden
   datetime date[];
   double   price[];
//--- Speicher reservieren
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- Füllen die Anordnung von Daten
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Kann nicht den Wert der Zeit kopieren! Fehlercode = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- Füllen den Array der Preise
//--- den Minimal- und Maximalwert der Charts finden
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- Schritte der Preisänderung finden und das Array füllen
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- Wir definieren Punkte, um die Linie zu zeichnen
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
   int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
   int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;
//--- eine Trendlinie erstellen
   if(!TrendCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],InpColor,InpStyle,
      InpWidth,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- den Chart neu zeichnen und 1 Sekunde warten
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- Jetzt werden wir die Bezugspunkte der Linie bewegen
//--- Schleifenzähler
   int v_steps=accuracy/5;
//--- Wir bewegen den ersten Bezugspunkt vertikal
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- den nächsten Wert nehmen
      if(p1>1)
         p1-=1;
      //--- den Punkt bewegen
      if(!TrendPointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
 //--- Überprüfen die Fakten von Zwangsabschaltung der Skript
      if(IsStopped())
         return;
      //--- den Chart neu zeichnen
      ChartRedraw();
     }
//--- Wir bewegen den zweiten Bezugspunkt vertikal
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- den nächsten Wert nehmen
      if(p2<accuracy-1)
         p2+=1;
      //--- den Punkt bewegen
      if(!TrendPointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
         return;
 //--- Überprüfen die Fakten von Zwangsabschaltung der Skript
      if(IsStopped())
         return;
      //--- den Chart neu zeichnen
      ChartRedraw();
     }
//--- Halb-Sekunden-Verzögerung
   Sleep(500);
//--- Schleifenzähler
   int h_steps=bars/2;
//--- Wir bewegen die beiden Bezugspunkte horizontal gleichzeitig
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- die nächsten Werte nehmen
      if(d1<bars-1)
         d1+=1;
      if(d2>1)
         d2-=1;
      //--- Die Punkte bewegen
      if(!TrendPointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
      if(!TrendPointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
         return;
 //--- Überprüfen die Fakten von Zwangsabschaltung der Skript
      if(IsStopped())
         return;
      //--- den Chart neu zeichnen
      ChartRedraw();
      // Verzögerung 0.03 Sekunden
      Sleep(30);
     }
//--- 1 Sekunde Verzögerung
   Sleep(1000);
//--- die Trendlinie löschen
   TrendDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1 Sekunde Verzögerung
   Sleep(1000);
//---
  }