OBJ_CYCLES

Zyklische Linien.

ObjCycles

Hinweis

Der Abstand zwischen den Linien wird durch die Zeitkoordinaten der zwei Ankerpunkte des Objekts angegeben.

Beispiel

Das folgende Skript erstellt und bewegt auf dem Chart zyklische Linien. Um die Eigenschaften eines grafischen Objekts zu erstellen und ändern, gibt es speziale Funktionen, die Sie "wie es ist" für Ihre eigenen Programme verwenden können.

 

//--- Beschreibung
#property description "Das Skript erstellt zyklische Linien auf dem Chart."
#property description "Koordinaten der Ankerpunkten werden in Prozente angegeben"
#property description "von der Größe des Chartfensters eingegeben."
//--- Zeigen den Fenster von Eingabeparametern in der Skript-Startup
#property script_show_inputs
//--- Eingangsparameter von Skript
input string          InpName="Cycles";   // Objektname
input int             InpDate1=10;        // Datum des ersten Punktes in %
input int             InpPrice1=45;       // Preis des ersten Punktes in %
input int             InpDate2=20;        // Datum des zweiten Punktes in %
input int             InpPrice2=55;       // Preis des zweiten Punktes in %
input color           InpColor=clrRed;    // Farbe der zyklischen Linien
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DOT// Stil der zyklischen Linien
input int             InpWidth=1;         // Breite der zyklischen Linien
input bool            InpBack=false;      // Objekt im Hintergrund
input bool            InpSelection=true;  // Wählen um zu bewegen
input bool            InpHidden=true;     // Ausgeblendet in der Objektliste
input long            InpZOrder=0;        // Priorität auf Mausklick
//+------------------------------------------------------------------+
//| Erstellt Zyklische Linien                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CyclesCreate(const long            chart_ID=0,        // ID des Charts
                  const string          name="Cycles",     // Objektname
                  const int             sub_window=0,      // Nummer des Unterfensters
                  datetime              time1=0,           // Zeit des ersten Punktes
                  double                price1=0,          // Preis des ersten Punktes
                  datetime              time2=0,           // Zeit des zweiten Punktes
                  double                price2=0,          // Preis des zweiten Punktes
                  const color           clr=clrRed,        // Farbe der zyklischen Linien
                  const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// Stil der zyklischen Linien
                  const int             width=1,           // Breite der zyklischen Linien
                  const bool            back=false,        // Im Hintergrund
                  const bool            selection=true,    // Wählen um zu bewegen
                  const bool            hidden=true,       // Ausgeblendet in der Liste der Objekte
                  const long            z_order=0)         // Priorität auf Mausklick
  {
//--- Die Koordinaten der Bezugspunkte angeben, wenn sie nicht gesetzt sind
   ChangeCyclesEmptyPoints(time1,price1,time2,price2);
//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück
   ResetLastError();
//--- zyklische Linien auf angegebenen Koordinaten erstellen
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_CYCLES,sub_window,time1,price1,time2,price2))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": Zyklische Linien konnten nicht erstellt werden! Fehlercode = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- Linienfarbe angeben
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- Linienstil angeben
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- Linienbreite angeben
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- Im Vordergrund (false) oder Hintergrund (true) anzeigen
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- aktivieren (true) oder deaktivieren (false) Bewegung der Linien mit dem Maus
//--- Wenn Sie ein grafisches Objekt durch Funktion ObjectCreate erstellen, das Objekt
//--- kann nicht ausgewählt und verschoben werden. Innerhalb dieser Methode ist der Standardwert des Parameters selection
//--- true, was Sie das Objekt auswählen und verschieben erlaubt
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- Verbergen (true) oder Anzeigen (false) den Namen des graphischen Objektes in der Objektliste
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- setzen die Priorität für eine Mausklick-Ereignisse auf dem Chart
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- die erfolgreiche Umsetzung
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Bewegt den Bezugspunkt                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CyclesPointChange(const long   chart_ID=0,    // ID des Charts
                       const string name="Cycles"// Objektname
                       const int    point_index=0, // Nummer des Punktes
                       datetime     time=0,        // Zeitkoordinate des Punktes
                       double       price=0)       // Preiskoordinate des Punktes
  {
//--- Wenn die Koordinaten des Punktes nicht angegeben sind, dann verschieben wir es an den aktuellen Bar mit dem Preis Bid
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück
   ResetLastError();
//--- bewegen den Bezugspunkt
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": der Bezugspunkt konnte nicht bewegt werden! Fehlercode = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- die erfolgreiche Umsetzung
   return(true);
 ;}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Löscht Zyklische Linien                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CyclesDelete(const long   chart_ID=0,    // ID des Charts
                  const string name="Cycles"// Objektname
  {
//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück
   ResetLastError();
//--- Zyklische Linien löschen
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": Zyklische Linien konnten nicht gelöscht werden! Fehlercode = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- die erfolgreiche Umsetzung
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Überprüft die Werte der Ankerpunkten von zyklische Linien        |
//| und setzt Standardwerte für leere Werte                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeCyclesEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,
                             datetime &time2,double &price2)
  {
//--- Wenn Zeit des ersten Punktes nicht angegeben ist, wird es auf dem aktuellen Bar sein
   if(!time1)
      time1=TimeCurrent();
//--- Wenn der Preis des ersten Punktes nicht angegeben wird, dann wird es einen Wert von Bid haben
   if(!price1)
      price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- wenn die Zeit des zweiten Punktes nicht angegeben ist, wird sie auf 9 Baren nach links sein
   if(!time2)
     {
      //--- Array um Eröffnungszeit der letzten 10 Bars aufzunehmen
      datetime temp[10];
      CopyTime(Symbol(),Period(),time1,10,temp);
      //--- den zweiten Punkt 9 Bars nach links vom ersten Punkt setzen
      time2=temp[0];
     }
//--- Wenn der Preis des zweiten Punktes nicht angegeben wird, dann wird es der Preis des ersten Punktes gleich
   if(!price2)
      price2=price1;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- Überprüfen die Richtigkeit der Eingabeparameter
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 || 
      InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100)
     {
      Print("Fehler! Ungültige Eingabeparameter! ");
      return;
     }
//--- Die Anzahl der sichtbaren Bars im Chart-Fenster
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- Größe des Arrays price
   int accuracy=1000;
//--- Arrays für Werte von Daten und Preise, die für Setzung und Änderung
//--- der Koordinaten der Ankerpunkten der zyklische Linien verwendet werden
   datetime date[];
   double   price[];
//--- Speicher reservieren
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- Füllen die Anordnung von Daten
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Kann nicht den Wert der Zeit kopieren! Fehlercode = ",GetLastError());
      return;
    ;}
//--- Füllen den Array der Preise
//--- den Minimal- und Maximalwert der Charts finden
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- Schritte der Preisänderung finden und das Array füllen
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- Definieren die Punkte um die zyklische Linien zu zeichnen
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
   int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
   int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;
//--- eine Trendlinie erstellen
   if(!CyclesCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],InpColor,
      InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- den Chart neu zeichnen und 1 Sekunde warten
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- jetzt bewegen wir die Ankerpunkte
//--- Schleifenzähler
   int h_steps=bars/5;
//--- den zweiten Punkt bewegen
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- den nächsten Wert nehmen
      if(d2<bars-1)
         d2+=1;
      //--- den Punkt bewegen
      if(!CyclesPointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
         return;
 //--- Überprüfen die Fakten von Zwangsabschaltung der Skript
      if(IsStopped())
         return;
      //--- den Chart neu zeichnen
      ChartRedraw();
      // Verzögerung 0.05 Sekunden
      Sleep(50);
     }
//--- 1 Sekunde Verzögerung
   Sleep(1000);
//--- Schleifenzähler
   h_steps=bars/4;
//--- den ersten Punkt bewegen
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- den nächsten Wert nehmen
      if(d1<bars-1)
         d1+=1;
      //--- den Punkt bewegen
      if(!CyclesPointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
 //--- Überprüfen die Fakten von Zwangsabschaltung der Skript
      if(IsStopped())
         return;
      //--- den Chart neu zeichnen
      ChartRedraw();
      // Verzögerung 0.05 Sekunden
      Sleep(50);
     }
//--- 1 Sekunde Verzögerung
   Sleep(1000);
//--- das Objekt aus dem Chart löschen
   CyclesDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1 Sekunde Verzögerung
   Sleep(1000);
//---
  }