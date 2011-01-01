//+------------------------------------------------------------------+

//| DRAW_ZIGZAG.mq5 |

//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#property description "Der Indikator demonstriert DRAW_ZIGZAG"

#property description "Zeichnet "Säge" aus den geraden Linien, überspringt Balken eines Tages"

#property description "Der Tag zu überspringen wird zufällig beim Start des Indikators gewählt"

#property description "Farbe, Breite und Stil der Segmente variieren zufällig"

#property description " jede N Ticks"



#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 2

#property indicator_plots 1

//--- plot ZigZag

#property indicator_label1 "ZigZag"

#property indicator_type1 DRAW_ZIGZAG

#property indicator_color1 clrBlue

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//--- Eingabeparameter

input int N=5; // Anzahl der Ticks für Änderung

//--- indicator buffers

double ZigZagBuffer1[];

double ZigZagBuffer2[];

//--- der Wochentag, für den der Indikator nicht gezeichnet wird

int invisible_day;

//--- Array, um die Farbe zu speichern

color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen};

//--- Array für Speicherung der Linienstile

ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- Bindung von Arrays und Indikator-Puffer

SetIndexBuffer(0,ZigZagBuffer1,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(1,ZigZagBuffer2,INDICATOR_DATA);

//--- Erhalten eine Zufallszahl von 0 bis 6, für diesen Tag wird der Indikator nicht gezeichnet

invisible_day=MathRand()%6;

//--- Der Leerer Wert (0) wird nicht in der Zeichnung teilnehmen

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

//--- Der Leerer Wert (0) wird nicht in der Zeichnung teilnehmen

PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"ZigZag1;ZigZag2");

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

static int ticks=0;

//--- Zählen wir Ticks, um den Stil, die Farbe und Breite der Linie zu ändern

ticks++;

//--- Wenn eine ausreichende Anzahl von Ticks angesammelt hat

if(ticks>=N)

{

//--- Ändern wir die Eigenschaften der Linie

ChangeLineAppearance();

//--- Setzen wir den Zähler der Ticks auf Null

ticks=0;

}



//--- Die Zeitstruktur ist benötigt, um den Wochentag jedes Balkens zu erhalten

MqlDateTime dt;



//--- Startposition der Berechnungen

int start=0;

//--- Wenn der Indikator wurde auf dem vorherigen Tick berechnet, dann beginnen wir Berechnung auf der vorletzten Tick

if(prev_calculated!=0) start=prev_calculated-1;

//--- Berechnungzyklus

for(int i=start;i<rates_total;i++)

{

//--- Schreiben die Balkenöffnungszeit in die Struktur

TimeToStruct(time[i],dt);

//--- Wen der Wochentag dieses Balken invisible_day ist

if(dt.day_of_week==invisible_day)

{

//--- Wir schreiben leere Werte des Puffers für diesen Balken

ZigZagBuffer1[i]=0;

ZigZagBuffer2[i]=0;

}

//--- Wen der Wochentag entspricht, füllen wir die Puffer

else

{

//--- Wenn die Nummer des Balkens ist gerade

if(i%2==0)

{

//--- Wir schreiben High in den ersten Puffer und Low in den zweiten Puffer

ZigZagBuffer1[i]=high[i];

ZigZagBuffer2[i]=low[i];

}

//--- Die Nummer des Balkens ist ungerade

else

{

//--- Wir füllen den Balken in der umgekehrten Reihenfolge

ZigZagBuffer1[i]=low[i];

ZigZagBuffer2[i]=high[i];

}

}

}

//--- return value of prev_calculated for next call

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Ändert das Aussehen der Segmente in Zigzag |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeLineAppearance()

{

//--- String um Informationen über Egenschaften von ZigZag zu erstellen

string comm="";

//--- Block mit Änderungen der Farbe des ZigZags

int number=MathRand(); // Erhalten wir Zufallszahl

//--- Teiler der Zahl entspricht der Größe des Arrays colors[]

int size=ArraySize(colors);

//--- Erhalten wir den Index als den Rest der ganzzahligen Division, um eine neue Farbe wählen

int color_index=number%size;

//--- Geben wir die Farbe als Eigenschaft PLOT_LINE_COLOR an

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);

//--- Schreiben wir die Linienfarbe

comm=comm+"\r

"+(string)colors[color_index];



//--- Block mit Änderungen der Linienbreite

number=MathRand();

//--- Erhalten wir die Breite als den Rest der ganzzahligen Division

int width=number%5; // Breite ist von 0 bis 4

//--- Geben wir die Farbe als Eigenschaft PLOT_LINE_WIDTH

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);

//--- Schreiben wir die Linienbreite

comm=comm+"\r

Width="+IntegerToString(width);



//--- Block mit Änderungen des Linienstils

number=MathRand();

//--- Teiler der Zahl entspricht der Größe des Arrays styles

size=ArraySize(styles);

//--- Erhalten wir den Index als den Rest der ganzzahligen Division, um ein neuer Stil zu wählen

int style_index=number%size;

//--- Geben wir die Farbe als Eigenschaft PLOT_LINE_COLOR an

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);

//--- Schreiben wir den Linienstil

comm="\r

"+EnumToString(styles[style_index])+""+comm;

//--- Informationen über den Tag, der in den Berechnungen ignoriert wird, hinzufügen

comm="\r

Ungezeichneter Tag - "+EnumToString((ENUM_DAY_OF_WEEK)invisible_day)+comm;

//--- Zeigen wir Informationen auf dem Chart durch den Kommentar

Comment(comm);

}