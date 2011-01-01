|
//+------------------------------------------------------------------+
//| DRAW_ZIGZAG.mq5 |
//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "Der Indikator demonstriert DRAW_ZIGZAG"
#property description "Zeichnet "Säge" aus den geraden Linien, überspringt Balken eines Tages"
#property description "Der Tag zu überspringen wird zufällig beim Start des Indikators gewählt"
#property description "Farbe, Breite und Stil der Segmente variieren zufällig"
#property description " jede N Ticks"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots 1
//--- plot ZigZag
#property indicator_label1 "ZigZag"
#property indicator_type1 DRAW_ZIGZAG
#property indicator_color1 clrBlue
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- Eingabeparameter
input int N=5; // Anzahl der Ticks für Änderung
//--- indicator buffers
double ZigZagBuffer1[];
double ZigZagBuffer2[];
//--- der Wochentag, für den der Indikator nicht gezeichnet wird
int invisible_day;
//--- Array, um die Farbe zu speichern
color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen};
//--- Array für Speicherung der Linienstile
ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- Bindung von Arrays und Indikator-Puffer
SetIndexBuffer(0,ZigZagBuffer1,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,ZigZagBuffer2,INDICATOR_DATA);
//--- Erhalten eine Zufallszahl von 0 bis 6, für diesen Tag wird der Indikator nicht gezeichnet
invisible_day=MathRand()%6;
//--- Der Leerer Wert (0) wird nicht in der Zeichnung teilnehmen
PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
//--- Der Leerer Wert (0) wird nicht in der Zeichnung teilnehmen
PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"ZigZag1;ZigZag2");
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
static int ticks=0;
//--- Zählen wir Ticks, um den Stil, die Farbe und Breite der Linie zu ändern
ticks++;
//--- Wenn eine ausreichende Anzahl von Ticks angesammelt hat
if(ticks>=N)
{
//--- Ändern wir die Eigenschaften der Linie
ChangeLineAppearance();
//--- Setzen wir den Zähler der Ticks auf Null
ticks=0;
}
//--- Die Zeitstruktur ist benötigt, um den Wochentag jedes Balkens zu erhalten
MqlDateTime dt;
//--- Startposition der Berechnungen
int start=0;
//--- Wenn der Indikator wurde auf dem vorherigen Tick berechnet, dann beginnen wir Berechnung auf der vorletzten Tick
if(prev_calculated!=0) start=prev_calculated-1;
//--- Berechnungzyklus
for(int i=start;i<rates_total;i++)
{
//--- Schreiben die Balkenöffnungszeit in die Struktur
TimeToStruct(time[i],dt);
//--- Wen der Wochentag dieses Balken invisible_day ist
if(dt.day_of_week==invisible_day)
{
//--- Wir schreiben leere Werte des Puffers für diesen Balken
ZigZagBuffer1[i]=0;
ZigZagBuffer2[i]=0;
}
//--- Wen der Wochentag entspricht, füllen wir die Puffer
else
{
//--- Wenn die Nummer des Balkens ist gerade
if(i%2==0)
{
//--- Wir schreiben High in den ersten Puffer und Low in den zweiten Puffer
ZigZagBuffer1[i]=high[i];
ZigZagBuffer2[i]=low[i];
}
//--- Die Nummer des Balkens ist ungerade
else
{
//--- Wir füllen den Balken in der umgekehrten Reihenfolge
ZigZagBuffer1[i]=low[i];
ZigZagBuffer2[i]=high[i];
}
}
}
//--- return value of prev_calculated for next call
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Ändert das Aussehen der Segmente in Zigzag |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
{
//--- String um Informationen über Egenschaften von ZigZag zu erstellen
string comm="";
//--- Block mit Änderungen der Farbe des ZigZags
int number=MathRand(); // Erhalten wir Zufallszahl
//--- Teiler der Zahl entspricht der Größe des Arrays colors[]
int size=ArraySize(colors);
//--- Erhalten wir den Index als den Rest der ganzzahligen Division, um eine neue Farbe wählen
int color_index=number%size;
//--- Geben wir die Farbe als Eigenschaft PLOT_LINE_COLOR an
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);
//--- Schreiben wir die Linienfarbe
comm=comm+"\r\n"+(string)colors[color_index];
//--- Block mit Änderungen der Linienbreite
number=MathRand();
//--- Erhalten wir die Breite als den Rest der ganzzahligen Division
int width=number%5; // Breite ist von 0 bis 4
//--- Geben wir die Farbe als Eigenschaft PLOT_LINE_WIDTH
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);
//--- Schreiben wir die Linienbreite
comm=comm+"\r\nWidth="+IntegerToString(width);
//--- Block mit Änderungen des Linienstils
number=MathRand();
//--- Teiler der Zahl entspricht der Größe des Arrays styles
size=ArraySize(styles);
//--- Erhalten wir den Index als den Rest der ganzzahligen Division, um ein neuer Stil zu wählen
int style_index=number%size;
//--- Geben wir die Farbe als Eigenschaft PLOT_LINE_COLOR an
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);
//--- Schreiben wir den Linienstil
comm="\r\n"+EnumToString(styles[style_index])+""+comm;
//--- Informationen über den Tag, der in den Berechnungen ignoriert wird, hinzufügen
comm="\r\nUngezeichneter Tag - "+EnumToString((ENUM_DAY_OF_WEEK)invisible_day)+comm;
//--- Zeigen wir Informationen auf dem Chart durch den Kommentar
Comment(comm);
}