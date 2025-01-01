- Objekttypen
- Objekteigenschaften
- Methode der Objektbindung
- Bindungswinkel
- Objektsichtbarkeit
- Levels von Elliott Wellen
- Gann Objekte
- Web-Farben
- Wingdings
Objekteigenschaften
Grafische Objekte können je nach dem Objekttyp zahlreiche Eigenschaften haben. Entsprechend den Funktionen zu grafischen Objekten werden Werte von Objekteigenschaften vorgegeben und erhalten.
Alle Objekte, die bei der technischen Analyse verwendet werden, werden an Grafiken nach den Koordinaten der Zeit und des Preises gebunden. Dazu gehören Trendlinie, Kanäle, Fibonacci usw. Es gibt aber eine Reihe von Hilfsobjekten, die zur Verbesserung des Interfaces dienen und an den immer sichtbaren Teil des Charts gebunden werden (Hauptfenster oder Subfester der Indikatoren):
|
Objekt
|
Identifikator
|
X/Y
|
Width/Height
|
Date/Price
|
Text
|
—
|
—
|
Ja
|
—
|
Ja
|
Ja
|
Label
|
Ja
|
Ja (read-only)
|
—
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Button
|
Ja
|
Ja
|
—
|
Ja
|
—
|
—
|
Bitmap
|
—
|
Ja (read-only)
|
Ja
|
—
|
Ja
|
—
|
Bitmap Label
|
Ja
|
Ja (read-only)
|
—
|
Ja
|
Ja
|
—
|
Edit
|
Ja
|
Ja
|
—
|
Ja
|
—
|
—
|
Rectangle Label
|
Ja
|
Ja
|
—
|
Ja
|
—
|
—
In der Tabelle werden folgende Bezeichnungen verwendet:
- X/Y – die Koordinaten des Bindepunkts werden in Pixel hinsichtlich einer der Ecken der Grafik angegeben;
- Width/Height – Objekte haben Breite und Höhe. Wenn "read-only" angegeben ist, heißt das, dass die Höhe und die Breite erst nach dem Zeichnen des Objekts auf der Grafik berechnet werden;
- Date/Price – das Paar Datum/Preis gibt die Koordinaten des Bindepunktes an;
- OBJPROP_CORNER – gibt eine Ecke der Grafik an, in Hinsicht auf welche Koordinaten des Bindepunkts angegeben werden. Kann einen der vier Aufzählungswerte ENUM_BASE_CORNER annehmen;
- OBJPROP_ANCHOR – gibt den Bindepunkt im Objekt selbst an und kann einen der 9 Aufzählungswerte ENUM_ANCHOR_POINT annehmen. Gerade von diesem Punkt werden Koordinaten in Pixel zur ausgewählten Ecke der Grafik angegeben;
- OBJPROP_ANGLE – gibt den Drehungswinkel entgegen dem Uhrzeigersinn an.
Die Funktionen, die die Eigenschaften von grafischen Objekten eingeben, und die Operationen der Erstellung ObjectCreate() und Bewegen ObjectMove() von Objekte auf dem Chart sind tatsächliche verwendet, um Befehle dem Chart zu senden. Der erfolgreiche Erfüllung dieser Funktionen wird der Befehl in die allgemeine Warteschlange der Chartereignisse platziert. Visuelle Veränderung der Eigenschaften von grafischen Objekten wird während der Verarbeitung der Ereigniswarteschlange von diesem Chart geändert.
Aus diesem Grund sollte man nicht erwarten, dass die graphische Objekten sofort nach dem Aufruf dieser Funktionen visuell aktualisiert wird. Im Allgemeinen werden die graphische Objekten durch das Terminal automatisch nach Änderung-Ereignisse aktualisiert - die Ankunft der neuen Quote, Änderung von Chartfenstergröße, etc.
Um graphischen Objekten zu aktualisieren, verwenden Sie ChartRedraw().
für die Funktionen ObjectSetInteger() und ObjectGetInteger()
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
Typ der Eigenschaft
|
OBJPROP_COLOR
|
Farbe
|
color
|
OBJPROP_STYLE
|
Stil
|
OBJPROP_WIDTH
|
Weite von Linie
|
int
|
OBJPROP_BACK
|
Objekt auf dem Hintergrund
|
bool
|
OBJPROP_ZORDER
|
Priorität eines graphischen Objects für Empfang des Ereignisses einen Mausklick auf dem Chart (CHARTEVENT_CLICK). Standardmäßig ist der Wert bei Erstellen auf Null gesetzt, aber Sie können die Priorität erhöhen. Bei der Anwendung der Objekte auf jeder anderen, nur ein Objekt mit der höchsten Priorität bekommt das Ereignis CHARTEVENT_CLICK.
|
long
|
OBJPROP_FILL
|
Füllen ein Objekt mit Farbe (für OBJ_RECTANGLE, OBJ_TRIANGLE, OBJ_ELLIPSE, OBJ_CHANNEL, OBJ_STDDEVCHANNEL, OBJ_REGRESSION)
|
bool
|
OBJPROP_HIDDEN
|
Anzeige des Namens von graphischem Objekt in der Objektliste aus dem Terminal-Menü "Charts" - "Objekte" - "Objektliste". Wert true ermöglicht es,ein Objekt aus der Liste zu verstecken. Standardmäßig wird true für die Objekte, die Kalenderereignisse und Handelsgeschichte zeigen, und auch für die Objekte, die aus MQL5-Programmen erstellt werden, angegeben. Um solche graphischen Objekte graphischen Objekte zu sehen und Zugang zu ihren Eigenschaften zu haben, klicken Sie auf "Alle" im Fenster "Objektliste".
|
bool
|
OBJPROP_SELECTED
|
Hervorheben des Objektes
|
bool
|
OBJPROP_READONLY
|
Möglichkeit von Texteditieren im Objekt Edit
|
bool
|
OBJPROP_TYPE
|
Objekttyp
|
ENUM_OBJECT r/o
|
OBJPROP_TIME
|
Koordinate der Zeit
|
datetime Modifikator=Nummer des Bezugspunktes
|
OBJPROP_SELECTABLE
|
Zugänglichkeit des Objekts
|
bool
|
OBJPROP_CREATETIME
|
Erzeugungszeit des Objekts
|
datetime r/o
|
OBJPROP_LEVELS
|
Levelszahl
|
int
|
OBJPROP_LEVELCOLOR
|
Farbe von Linie-Level
|
color Modifikator=Levelnummer
|
OBJPROP_LEVELSTYLE
|
Stil der Linie-Level
|
ENUM_LINE_STYLE Modifikator=Levelnummer
|
OBJPROP_LEVELWIDTH
|
Dicke der Linie-Level
|
int Modifikator=Levelnummer
|
OBJPROP_ALIGN
|
Horizontale Textausrichtung in der "Edit"-Objekt (OBJ_EDIT)
|
OBJPROP_FONTSIZE
|
Schriftgröße
|
int
|
OBJPROP_RAY_LEFT
|
Strahl setzt sich nach links fort
|
bool
|
OBJPROP_RAY_RIGHT
|
Strahl setzt sich nach rechts fort
|
bool
|
OBJPROP_RAY
|
Eine vertikale Linie erstreckt sich auf alle der Chart-Fenster
|
bool
|
OBJPROP_ELLIPSE
|
Anzeigen die ganzen Ellipse für das Objekt "Fibonacci Arcs" (OBJ_FIBOARC)
|
bool
|
OBJPROP_ARROWCODE
|
Weichenkode für Objekt "Weiche"
|
uchar
|
OBJPROP_TIMEFRAMES
|
Sichtbarkeit des Objekts auf Timeframes
|
Flaggenvorrat flags
|
OBJPROP_ANCHOR
|
Stellung des Bezugspunktes des graphischen Objekts
|
ENUM_ARROW_ANCHOR (für OBJ_ARROW),
ENUM_ANCHOR_POINT (für OBJ_LABEL, OBJ_BITMAP_LABEL und OBJ_TEXT)
|
OBJPROP_XDISTANCE
|
Distanz in Pixel X-Achse vom Bezugswinkel (s. Hinweis)
|
int
|
OBJPROP_YDISTANCE
|
Distanz in Pixel Y-Achse vom Bezugswinkel (s. Hinweis)
|
int
|
OBJPROP_DIRECTION
|
Trend des Gann Objekts
|
OBJPROP_DEGREE
|
Level von Elliott Wave Markierung
|
OBJPROP_DRAWLINES
|
Liniendarstellung für Elliott Wave Markierung
|
bool
|
OBJPROP_STATE
|
Schaltflächenstellung (Gedrückt/nicht gedrückt)
|
bool
|
OBJPROP_CHART_ID
|
ID von Objekt "Chart" (OBJ_CHART). Es erlaubt mit den Eigenschaften dieses Objektes als einer regelmäßigen Diagram mit den Funktionen der Sektion Operationen mit Charts arbeiten, aber es gibt einige Ausnahmen.
|
long r/o
|
OBJPROP_XSIZE
|
Die Breite des Objekts entlang der X-Achse in Pixeln. Wird für OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL angegeben.
|
int
|
OBJPROP_YSIZE
|
Die Höhe des Objekts entlang der Y-Achse in Pixeln. Wird für OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL angegeben.
|
int
|
OBJPROP_XOFFSET
|
Die X Koordinate von der linken oberen Ecke des rechteckigen sichtbaren Bereich in der grafischen Objekte "Bitmap Label" und "Bitmap" (OBJ_BITMAP_LABEL und OBJ_BITMAP). Der Wert wird in Pixel relativ zur oberen linken Ecke des ursprünglichen Bildes gesetzt.
|
int
|
OBJPROP_YOFFSET
|
Die Y Koordinate von der linken oberen Ecke des rechteckigen sichtbaren Bereich in der grafischen Objekte "Bitmap Label" und "Bitmap" (OBJ_BITMAP_LABEL und OBJ_BITMAP). Der Wert wird in Pixel relativ zur oberen linken Ecke des ursprünglichen Bildes gesetzt.
|
int
|
OBJPROP_PERIOD
|
Periode für Objekt "Chart"
|
OBJPROP_DATE_SCALE
|
Merkmal der Darstellung von Preisskala für Objekt "Chart"
|
bool
|
OBJPROP_PRICE_SCALE
|
Merkmal der Darstellung von Preisskala für Objekt "Chart"
|
bool
|
OBJPROP_CHART_SCALE
|
Massstab für Objekt "Chart"
|
int Größe im Bereich 0–5
|
OBJPROP_BGCOLOR
|
Hintergrundfarbe für OBJ_EDIT, OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL
|
color
|
OBJPROP_CORNER
|
Winkel des Charts für Snap des Graphischen Objektes
|
OBJPROP_BORDER_TYPE
|
Frame-Typ für Object "Rechteckige Marke"
|
OBJPROP_BORDER_COLOR
|
Die Rahmenfarbe für die Objekte OBJ_EDIT und OBJ_BUTTON
|
color
Wenn Sie benutzen Operationen mit Charts für Objekt "Chart" (OBJ_CHART), hat es die folgenden Einschränkungen:
- Es kann nicht durch ChartClose() geschlossen werden;
- Symbol/Periode kann nicht durch ChartSetSymbolPeriod() geädert werden;
- Die folgenden Eigenschaften funktionieren nicht: CHART_SCALE, CHART_BRING_TO_TOP, CHART_SHOW_DATE_SCALE und CHART_SHOW_PRICE_SCALE (ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER).
Für Objekte OBJ_BITMAP_LABEL und OBJ_BITMAP, kann ein besonderer Modus der Bilddarstellung festgelegt werden. In diesem Modus nur ein Teil des Bildes, bei dem eine rechteckige sichtbaren Bereich angewendet wird, während der Rest des Bildes wird unsichtbar. Die Größe dieses Bereiches sollten mit den Eigenschaften OBJPROP_XSIZE und OBJPROP_YSIZE gestellt werden. Der sichtbare Bereich kann nur innerhalb des ursprünglichen Bildes mit den Eigenschaften OBJPROP_XOFFSET und OBJPROP_YOFFSET "bewegt" werden.
Für Objekte mit festgelegten Eigenschaften: OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL, OBJ_EDIT und OBJ_CHART geben die OBJPROP_XDISTANCE und OBJPROP_YDISTANCE Eigenschaften die Lage des linken oberen Punkts hinsichtlich der Ecke der Grafik (OBJPROP_CORNER), von der die Koordinaten X und Y in Pixel berechnet werden.
für die Funktionen ObjectSetDouble() und ObjectGetDouble()
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
Typ der Eigenschaft
|
OBJPROP_PRICE
|
Koordinate des Preises
|
double Modifikator=Nummer des Bezugspunktes
|
OBJPROP_LEVELVALUE
|
Levelwert
|
double Modifikator=Levelnummer
|
OBJPROP_SCALE
|
Massstab (Eigenschaft der Objekte des Objektes "Fibinacci Arcs")
|
double
|
OBJPROP_ANGLE
|
Winkel. Für die aus einem Programm erstellten Objekte, für die kein Winkel angegeben ist, ist der Wert gleich EMPTY_VALUE
|
double
|
OBJPROP_DEVIATION
|
Abweichung für Kanal der Standardabweichung
|
double
für die Funktionen ObjectSetString() und ObjectGetString()
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
Typ der Eigenschaft
|
OBJPROP_NAME
|
Objektname
|
string
|
OBJPROP_TEXT
|
Objektbeschreibung (Text, der im Objekt gibt)
|
string
|
OBJPROP_TOOLTIP
|
Der Text eines Tooltip. Wenn die Eigenschaft nicht angegeben ist, wird der Tooltip automatisch vom Terminal generiert. Ein Tooltip kann durch Setzen des "\n" (Zeilenvorschub) Wertes deaktiviert werden
|
string
|
OBJPROP_LEVELTEXT
|
Levelbeschreibung
|
string Modifikator=Levelnummer
|
OBJPROP_FONT
|
Schriftart
|
string
|
OBJPROP_BMPFILE
|
Name der BMP-Datei für Objekt "Graphische Marke". Sehen Sie auch Ressourcen
|
string Modifikator: 0-Stellung ON, 1-Stellung OFF
|
OBJPROP_SYMBOL
|
Symbol für Objekt "Chart"
|
string
Für OBJ_RECTANGLE_LABEL ("rechteckige Marke") kann Mann eine von drei Arten, die auf Werte im ENUM_BORDER_TYPE entsprechen, angeben.
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
BORDER_FLAT
|
Flache Form
|
BORDER_RAISED
|
Konvexe Form
|
BORDER_SUNKEN
|
Konkave Form
Für das Onjekt OBJ_EDIT ("Eingabefeld") und die Funktion ChartScreenShot() können Sie den Typ der horizontalen Ausrichtung mit der Enumerationswerte ENUM_ALIGN_MODE angeben.
|
Identifier
|
Beschreibung
|
ALIGN_LEFT
|
Linksbündige Ausrichtung
|
ALIGN_CENTER
|
Zentrierte Ausrichtung (für"Eingabefeld")
|
ALIGN_RIGHT
|
Rechtsbündige Ausrichtung
Beispiel:
|
#define UP "\x0431"