Objekteigenschaften

Grafische Objekte können je nach dem Objekttyp zahlreiche Eigenschaften haben. Entsprechend den Funktionen zu grafischen Objekten werden Werte von Objekteigenschaften vorgegeben und erhalten.

Alle Objekte, die bei der technischen Analyse verwendet werden, werden an Grafiken nach den Koordinaten der Zeit und des Preises gebunden. Dazu gehören Trendlinie, Kanäle, Fibonacci usw. Es gibt aber eine Reihe von Hilfsobjekten, die zur Verbesserung des Interfaces dienen und an den immer sichtbaren Teil des Charts gebunden werden (Hauptfenster oder Subfester der Indikatoren):

Objekt Identifikator X/Y Width/Height Date/Price OBJPROP_CORNER OBJPROP_ANCHOR OBJPROP_ANGLE Text OBJ_TEXT — — Ja — Ja Ja Label OBJ_LABEL Ja Ja (read-only) — Ja Ja Ja Button OBJ_BUTTON Ja Ja — Ja — — Bitmap OBJ_BITMAP — Ja (read-only) Ja — Ja — Bitmap Label OBJ_BITMAP_LABEL Ja Ja (read-only) — Ja Ja — Edit OBJ_EDIT Ja Ja — Ja — — Rectangle Label OBJ_RECTANGLE_LABEL Ja Ja — Ja — —

In der Tabelle werden folgende Bezeichnungen verwendet:

X/Y – die Koordinaten des Bindepunkts werden in Pixel hinsichtlich einer der Ecken der Grafik angegeben;

Width/Height – Objekte haben Breite und Höhe. Wenn "read-only" angegeben ist, heißt das, dass die Höhe und die Breite erst nach dem Zeichnen des Objekts auf der Grafik berechnet werden;

Date/Price – das Paar Datum/Preis gibt die Koordinaten des Bindepunktes an;

OBJPROP_CORNER – gibt eine Ecke der Grafik an, in Hinsicht auf welche Koordinaten des Bindepunkts angegeben werden. Kann einen der vier Aufzählungswerte ENUM_BASE_CORNER annehmen;

OBJPROP_ANCHOR – gibt den Bindepunkt im Objekt selbst an und kann einen der 9 Aufzählungswerte ENUM_ANCHOR_POINT annehmen. Gerade von diesem Punkt werden Koordinaten in Pixel zur ausgewählten Ecke der Grafik angegeben;

OBJPROP_ANGLE – gibt den Drehungswinkel entgegen dem Uhrzeigersinn an.

Die Funktionen, die die Eigenschaften von grafischen Objekten eingeben, und die Operationen der Erstellung ObjectCreate() und Bewegen ObjectMove() von Objekte auf dem Chart sind tatsächliche verwendet, um Befehle dem Chart zu senden. Der erfolgreiche Erfüllung dieser Funktionen wird der Befehl in die allgemeine Warteschlange der Chartereignisse platziert. Visuelle Veränderung der Eigenschaften von grafischen Objekten wird während der Verarbeitung der Ereigniswarteschlange von diesem Chart geändert.

Aus diesem Grund sollte man nicht erwarten, dass die graphische Objekten sofort nach dem Aufruf dieser Funktionen visuell aktualisiert wird. Im Allgemeinen werden die graphische Objekten durch das Terminal automatisch nach Änderung-Ereignisse aktualisiert - die Ankunft der neuen Quote, Änderung von Chartfenstergröße, etc.

Um graphischen Objekten zu aktualisieren, verwenden Sie ChartRedraw().

für die Funktionen ObjectSetInteger() und ObjectGetInteger()

ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER

Identifikator Beschreibung Typ der Eigenschaft OBJPROP_COLOR Farbe color OBJPROP_STYLE Stil ENUM_LINE_STYLE OBJPROP_WIDTH Weite von Linie int OBJPROP_BACK Objekt auf dem Hintergrund bool OBJPROP_ZORDER Priorität eines graphischen Objects für Empfang des Ereignisses einen Mausklick auf dem Chart (CHARTEVENT_CLICK). Standardmäßig ist der Wert bei Erstellen auf Null gesetzt, aber Sie können die Priorität erhöhen. Bei der Anwendung der Objekte auf jeder anderen, nur ein Objekt mit der höchsten Priorität bekommt das Ereignis CHARTEVENT_CLICK. long OBJPROP_FILL Füllen ein Objekt mit Farbe (für OBJ_RECTANGLE, OBJ_TRIANGLE, OBJ_ELLIPSE, OBJ_CHANNEL, OBJ_STDDEVCHANNEL, OBJ_REGRESSION) bool OBJPROP_HIDDEN Anzeige des Namens von graphischem Objekt in der Objektliste aus dem Terminal-Menü "Charts" - "Objekte" - "Objektliste". Wert true ermöglicht es,ein Objekt aus der Liste zu verstecken. Standardmäßig wird true für die Objekte, die Kalenderereignisse und Handelsgeschichte zeigen, und auch für die Objekte, die aus MQL5-Programmen erstellt werden, angegeben. Um solche graphischen Objekte graphischen Objekte zu sehen und Zugang zu ihren Eigenschaften zu haben, klicken Sie auf "Alle" im Fenster "Objektliste". bool OBJPROP_SELECTED Hervorheben des Objektes bool OBJPROP_READONLY Möglichkeit von Texteditieren im Objekt Edit bool OBJPROP_TYPE Objekttyp ENUM_OBJECT r/o OBJPROP_TIME Koordinate der Zeit datetime Modifikator=Nummer des Bezugspunktes OBJPROP_SELECTABLE Zugänglichkeit des Objekts bool OBJPROP_CREATETIME Erzeugungszeit des Objekts datetime r/o OBJPROP_LEVELS Levelszahl int OBJPROP_LEVELCOLOR Farbe von Linie-Level color Modifikator=Levelnummer OBJPROP_LEVELSTYLE Stil der Linie-Level ENUM_LINE_STYLE Modifikator=Levelnummer OBJPROP_LEVELWIDTH Dicke der Linie-Level int Modifikator=Levelnummer OBJPROP_ALIGN Horizontale Textausrichtung in der "Edit"-Objekt (OBJ_EDIT) ENUM_ALIGN_MODE OBJPROP_FONTSIZE Schriftgröße int OBJPROP_RAY_LEFT Strahl setzt sich nach links fort bool OBJPROP_RAY_RIGHT Strahl setzt sich nach rechts fort bool OBJPROP_RAY Eine vertikale Linie erstreckt sich auf alle der Chart-Fenster bool OBJPROP_ELLIPSE Anzeigen die ganzen Ellipse für das Objekt "Fibonacci Arcs" (OBJ_FIBOARC) bool OBJPROP_ARROWCODE Weichenkode für Objekt "Weiche" uchar OBJPROP_TIMEFRAMES Sichtbarkeit des Objekts auf Timeframes Flaggenvorrat flags OBJPROP_ANCHOR Stellung des Bezugspunktes des graphischen Objekts ENUM_ARROW_ANCHOR (für OBJ_ARROW), ENUM_ANCHOR_POINT (für OBJ_LABEL, OBJ_BITMAP_LABEL und OBJ_TEXT) OBJPROP_XDISTANCE Distanz in Pixel X-Achse vom Bezugswinkel (s. Hinweis) int OBJPROP_YDISTANCE Distanz in Pixel Y-Achse vom Bezugswinkel (s. Hinweis) int OBJPROP_DIRECTION Trend des Gann Objekts ENUM_GANN_DIRECTION OBJPROP_DEGREE Level von Elliott Wave Markierung ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE OBJPROP_DRAWLINES Liniendarstellung für Elliott Wave Markierung bool OBJPROP_STATE Schaltflächenstellung (Gedrückt/nicht gedrückt) bool OBJPROP_CHART_ID ID von Objekt "Chart" (OBJ_CHART). Es erlaubt mit den Eigenschaften dieses Objektes als einer regelmäßigen Diagram mit den Funktionen der Sektion Operationen mit Charts arbeiten, aber es gibt einige Ausnahmen. long r/o OBJPROP_XSIZE Die Breite des Objekts entlang der X-Achse in Pixeln. Wird für OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL angegeben. int OBJPROP_YSIZE Die Höhe des Objekts entlang der Y-Achse in Pixeln. Wird für OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL angegeben. int OBJPROP_XOFFSET Die X Koordinate von der linken oberen Ecke des rechteckigen sichtbaren Bereich in der grafischen Objekte "Bitmap Label" und "Bitmap" (OBJ_BITMAP_LABEL und OBJ_BITMAP). Der Wert wird in Pixel relativ zur oberen linken Ecke des ursprünglichen Bildes gesetzt. int OBJPROP_YOFFSET Die Y Koordinate von der linken oberen Ecke des rechteckigen sichtbaren Bereich in der grafischen Objekte "Bitmap Label" und "Bitmap" (OBJ_BITMAP_LABEL und OBJ_BITMAP). Der Wert wird in Pixel relativ zur oberen linken Ecke des ursprünglichen Bildes gesetzt. int OBJPROP_PERIOD Periode für Objekt "Chart" ENUM_TIMEFRAMES OBJPROP_DATE_SCALE Merkmal der Darstellung von Preisskala für Objekt "Chart" bool OBJPROP_PRICE_SCALE Merkmal der Darstellung von Preisskala für Objekt "Chart" bool OBJPROP_CHART_SCALE Massstab für Objekt "Chart" int Größe im Bereich 0–5 OBJPROP_BGCOLOR Hintergrundfarbe für OBJ_EDIT, OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL color OBJPROP_CORNER Winkel des Charts für Snap des Graphischen Objektes ENUM_BASE_CORNER OBJPROP_BORDER_TYPE Frame-Typ für Object "Rechteckige Marke" ENUM_BORDER_TYPE OBJPROP_BORDER_COLOR Die Rahmenfarbe für die Objekte OBJ_EDIT und OBJ_BUTTON color

Wenn Sie benutzen Operationen mit Charts für Objekt "Chart" (OBJ_CHART), hat es die folgenden Einschränkungen:

Es kann nicht durch ChartClose() geschlossen werden;

Symbol/Periode kann nicht durch ChartSetSymbolPeriod() geädert werden;

Die folgenden Eigenschaften funktionieren nicht: CHART_SCALE, CHART_BRING_TO_TOP, CHART_SHOW_DATE_SCALE und CHART_SHOW_PRICE_SCALE ( ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER ).

Für Objekte OBJ_BITMAP_LABEL und OBJ_BITMAP, kann ein besonderer Modus der Bilddarstellung festgelegt werden. In diesem Modus nur ein Teil des Bildes, bei dem eine rechteckige sichtbaren Bereich angewendet wird, während der Rest des Bildes wird unsichtbar. Die Größe dieses Bereiches sollten mit den Eigenschaften OBJPROP_XSIZE und OBJPROP_YSIZE gestellt werden. Der sichtbare Bereich kann nur innerhalb des ursprünglichen Bildes mit den Eigenschaften OBJPROP_XOFFSET und OBJPROP_YOFFSET "bewegt" werden.

Für Objekte mit festgelegten Eigenschaften: OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL, OBJ_EDIT und OBJ_CHART geben die OBJPROP_XDISTANCE und OBJPROP_YDISTANCE Eigenschaften die Lage des linken oberen Punkts hinsichtlich der Ecke der Grafik (OBJPROP_CORNER), von der die Koordinaten X und Y in Pixel berechnet werden.

für die Funktionen ObjectSetDouble() und ObjectGetDouble()

ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE

Identifikator Beschreibung Typ der Eigenschaft OBJPROP_PRICE Koordinate des Preises double Modifikator=Nummer des Bezugspunktes OBJPROP_LEVELVALUE Levelwert double Modifikator=Levelnummer OBJPROP_SCALE Massstab (Eigenschaft der Objekte des Objektes "Fibinacci Arcs") double OBJPROP_ANGLE Winkel. Für die aus einem Programm erstellten Objekte, für die kein Winkel angegeben ist, ist der Wert gleich EMPTY_VALUE double OBJPROP_DEVIATION Abweichung für Kanal der Standardabweichung double

für die Funktionen ObjectSetString() und ObjectGetString()

ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING

Identifikator Beschreibung Typ der Eigenschaft OBJPROP_NAME Objektname string OBJPROP_TEXT Objektbeschreibung (Text, der im Objekt gibt) string OBJPROP_TOOLTIP Der Text eines Tooltip. Wenn die Eigenschaft nicht angegeben ist, wird der Tooltip automatisch vom Terminal generiert. Ein Tooltip kann durch Setzen des "

" (Zeilenvorschub) Wertes deaktiviert werden string OBJPROP_LEVELTEXT Levelbeschreibung string Modifikator=Levelnummer OBJPROP_FONT Schriftart string OBJPROP_BMPFILE Name der BMP-Datei für Objekt "Graphische Marke". Sehen Sie auch Ressourcen string Modifikator: 0-Stellung ON, 1-Stellung OFF OBJPROP_SYMBOL Symbol für Objekt "Chart" string

Für OBJ_RECTANGLE_LABEL ("rechteckige Marke") kann Mann eine von drei Arten, die auf Werte im ENUM_BORDER_TYPE entsprechen, angeben.

ENUM_BORDER_TYPE

Identifikator Beschreibung BORDER_FLAT Flache Form BORDER_RAISED Konvexe Form BORDER_SUNKEN Konkave Form

Für das Onjekt OBJ_EDIT ("Eingabefeld") und die Funktion ChartScreenShot() können Sie den Typ der horizontalen Ausrichtung mit der Enumerationswerte ENUM_ALIGN_MODE angeben.

ENUM_ALIGN_MODE

Identifier Beschreibung ALIGN_LEFT Linksbündige Ausrichtung ALIGN_CENTER Zentrierte Ausrichtung (für"Eingabefeld") ALIGN_RIGHT Rechtsbündige Ausrichtung

Beispiel: