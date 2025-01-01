//--- Beschreibung

#property description "Der Skript zieht Zeichen \"Sell\" im Chartfenster."

//--- Zeigen den Fenster von Eingabeparametern in der Skript-Startup

#property script_show_inputs

//--- Eingangsparameter von Skript

input color InpColor=C'225,68,29'; // Farbe der Zeichen

//+------------------------------------------------------------------+

//| Erstellt das Zeichen "Sell" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ArrowSellCreate(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="ArrowSell", // Name der Zeichen

const int sub_window=0, // Nummer des Unterfensters

datetime time=0, // Zeit des Bezugspunkts

double price=0, // Preis des Bezugspunkts

const color clr=C'225,68,29', // Farbe des Zeichens

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // Linienstil (zu wählen)

const int width=1, // Liniengröße (zu wählen)

const bool back=false, // In der Hintergrund

const bool selection=false, // Wählen für Bewegung

const bool hidden=true, // Verborgen in der Liste der Objekten

const long z_order=0) // Priorität für Mausklick

{

//--- Die Koordinaten des Bezugspunkts angeben, wenn sie nicht gesetzt sind

ChangeArrowEmptyPoint(time,price);

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- Zeichen erstellen

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW_SELL,sub_window,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": Kann nicht Zeichen \"Sell\ erstellen"! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- Die Farbe des Zeichens setzen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- Linienstil für Markierung setzen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- Liniengröße für Markierung setzen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- Im Vordergrund (false) oder Hintergrund (true) anzeigen

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- Aktivieren (true) oder deaktivieren (false) Mausbewegung Modus

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- Verbergen (true) oder Anzeigen (false) den Namen des graphischen Objektes in der Objektliste

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- setzen die Priorität für eine Mausklick-Ereignisse auf dem Chart

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Bewegt den Bezugspunkt |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ArrowSellMove(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="ArrowSell", // Name des Objekts

datetime time=0, // Zeitkoordinate des Bezugspunkts

double price=0) // Preiskoordinate des Bezugspunkts

{

//--- Wenn die Koordinaten des Punktes nicht angegeben sind, dann verschieben wir es an den aktuellen Bar mit dem Preis Bid

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- bewegen den Bezugspunkt

if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": der Bezugspunkt konnte nicht bewegt werden! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Löscht das Zeichen "Sell" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ArrowSellDelete(const long chart_ID=0, // ID des Charts

const string name="ArrowSell") // Name des Zeichens

{

//--- Setzen den Wert des Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- Zeichen löschen

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": Kann nicht Zeichen \"Sell\ löschen"! Fehlercode = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- die erfolgreiche Umsetzung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Überprüft den Wert des Bezugspunkts für lehre Werte |

//| setzt Standardwerte |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeArrowEmptyPoint(datetime &time,double &price)

{

//--- Wenn Punktzeit nicht angegeben ist, wird es auf dem aktuellen Bar sein

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- Wenn der Preis des Punktes nicht angegeben wird, dann wird es einen Wert von Bid haben

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

datetime date[]; // Array zu speichern Daten von sichtbaren Bars

double low[]; // Array zu speichern Low-Priese von sichtbaren Bars

double high[]; // Array zu speichern High-Preise von sichtbaren Bars

//--- Die Anzahl der sichtbaren Bars im Chart-Fenster

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- Speicher reservieren

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(low,bars);

ArrayResize(high,bars);

//--- Füllen die Anordnung von Daten

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("Kann nicht den Wert der Zeit kopieren! Fehlercode = ",GetLastError());

return;

}

//--- Füllen die Anordnung von Low-Preise

if(CopyLow(Symbol(),Period(),0,bars,low)==-1)

{

Print("Kann nicht den Wert der Low-Preise kopieren! Fehlercode = ",GetLastError());

return;

}

//--- Füllen die Anordnung von High-Preise

if(CopyHigh(Symbol(),Period(),0,bars,high)==-1)

{

Print("Kann nicht den Wert der High-Preise kopieren! Fehlercode = ",GetLastError());

return;

}

//--- Erstellen Icons "Sell" auf High für jedes sichtbare Bar

for(int i=0;i<bars;i++)

{

if(!ArrowSellCreate(0,"ArrowSell_"+(string)i,0,date[i],high[i],InpColor))

return;

//--- Überprüfen die Fakten von Zwangsabschaltung der Skript

if(IsStopped())

return;

//--- den Chart neu zeichnen

ChartRedraw();

// Verzögerung 0.05 Sekunden

Sleep(50);

}

//--- Bewegen Icons "Sell" auf Low für jedes sichtbare Bar

for(int i=0;i<bars;i++)

{

if(!ArrowSellMove(0,"ArrowSell_"+(string)i,date[i],low[i]))

return;

//--- Überprüfen die Fakten von Zwangsabschaltung der Skript

if(IsStopped())

return;

//--- den Chart neu zeichnen

ChartRedraw();

// Verzögerung 0.05 Sekunden

Sleep(50);

}

//--- Zeichen "Sell" löschen

for(int i=0;i<bars;i++)

{

if(!ArrowSellDelete(0,"ArrowSell_"+(string)i))

return;

//--- den Chart neu zeichnen

ChartRedraw();

// Verzögerung 0.05 Sekunden

Sleep(50);

}

//---

}