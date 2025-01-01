Eigenschaften der Deals

Geschäft ist die Spiegelung der Tatsache der Handelsoperation auf Grund der Order, die Handelsanforderung enthält. Jeder Deal wird durch Eigenschaften beschrieben, die ermöglichen, Information über sie zu bekommen. Für Lesen der Werte der Eigenschaften werden die Funktionen der Art HistoryDealGet...() verwendet, die die Werte aus den entsprechenden Enumerationen rückgeben.

für die Funktion HistoryDealGetInteger()

ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER

Identifikator Beschreibung Typ DEAL_TICKET Das Ticket des Trades. Das ist eine einmalige Nummer, die jedem Trade zugewiesen wird. long DEAL_ORDER Order, auf deren Grund der Deal abgeschlossen wurde long DEAL_TIME Zeit des Dealabschlusses datetime DEAL_TIME_MSC Zeitpunkt der Transaktion in Millisekunden seit 01.01.1970 long DEAL_TYPE Typ des Deals ENUM_DEAL_TYPE DEAL_ENTRY Dealsrichtung - Markteingang, Marktausgang oder Kehrwendung ENUM_DEAL_ENTRY DEAL_MAGIC Magic number für Deal (sehen Sie ORDER_MAGIC) long DEAL_REASON Grund oder Ursprung der Ausführung eines Abschlusses ENUM_DEAL_REASON DEAL_POSITION_ID Indetifikator der Position, an deren Öffnung, Veränderung oder Schliessung sich der Deal teilnahm. Jede Position hat ihren unikalen Identifikator, der allen Deals zugeordnet wird, die im Instrument innerhalb des ganzen Lebens der Position abgeschlossen wurde. long

für die Funktion HistoryDealGetDouble()

ENUM_DEAL_PROPERTY_DOUBLE

Identifikator Beschreibung Typ DEAL_VOLUME Dealvolumen double DEAL_PRICE Dealpreis double DEAL_COMMISSION Dealkommission double DEAL_SWAP Gesamtswap beim Schliessen double DEAL_PROFIT Finanzielles Ergebnis des Deals double DEAL_FEE Gebühr für das Ausführen eines Deals, die unmittelbar nach der Ausführung erhoben wird double DEAL_SL Stop-Loss Eröffnungs- und Umkehr-Deals verwenden die Preise der Stop-Loss' von der ursprünglichen Order, auf deren Grundlage die Position eröffnet oder umgekehrt wurde.

Die Exit-Deals verwenden den Stop-Loss-Level einer Position zum Zeitpunkt der Positionsschließung double DEAL_TP Take-Profit Eröffnungs- und Umkehr-Deals verwenden die Preise der Take-Profits von der ursprünglichen Order, auf deren Grundlage die Position eröffnet oder umgekehrt wurde.

Die Exit-Deals verwenden den Wert des Take-Profit einer Position zum Zeitpunkt der Positionsschließung double

für die Funktion HistoryDealGetString()

ENUM_DEAL_PROPERTY_STRING

Identifikator Beschreibung Typ DEAL_SYMBOL Dealssymbol string DEAL_COMMENT Kommentar zum Deal string DEAL_EXTERNAL_ID Identifikator des Deals im Außenhandelssystem (an der Börse) string

Jeder Deal wird durch Typ charakterisiert, zulaessige Werte werden in der Enumeration ENUM_DEAL_TYPE gegeben. Für Erhlatung der Information über den Typ des Deals verwenden Sie die Funktion HistoryDealGetInteger() mit dem Modifikator DEAL_TYPE.

ENUM_DEAL_TYPE

Identifikator Beschreibung DEAL_TYPE_BUY Kauf DEAL_TYPE_SELL Verkauf DEAL_TYPE_BALANCE Saldo DEAL_TYPE_CREDIT Gutschrift DEAL_TYPE_CHARGE Lastschrift DEAL_TYPE_CORRECTION Korrektur DEAL_TYPE_BONUS Enumeration der Boni DEAL_TYPE_COMMISSION Zusätzliche Kommissionen DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY Kommission, die am Ende des Handelstages angerechnet wird DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY Kommission, die am Ende des Monats angerechnet wird DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY Agentenkommission, die am Ende des Handelstages angerechnet wird DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY Agentenkommission, die am Ende des Monats angerechnet wird DEAL_TYPE_INTEREST Anrechnungen von Zinsen auf freie Mittel DEAL_TYPE_BUY_CANCELED Abgebrochener Kaufdeal. Es kann eine Situation sein, wenn zuvor abgeschlossener Kaufdeal abgebrochen wird. In solchem Fall ändert sich der Typ des früher abgeschlossenen Deals (DEAL_TYPE_BUY) aufDEAL_TYPE_BUY_CANCELED, und seiner Gewinn/Verlust wird auf Null gesetzt. Zuvor erhaltener Gewinn/Verlust wird auf das Konto mittels gesonderten Bilanzoperation angerechnet/abgebucht DEAL_TYPE_SELL_CANCELED Abgebrochener Verkaufdeal. Es kann eine Situation sein, wenn zuvor abgeschlossener Verkaufdeal abgebrochen wird. In solchem Fall ändert sich der Typ des zuvor abgeschlossenen Deals (DEAL_TYPE_SELL) aufDEAL_TYPE_SELL_CANCELED, und seiner Gewinn/Verlust wird auf Null gesetzt. Zuvor erhaltener Gewinn/Verlust wird auf das Konto mittels gesonderten Bilanzoperation angerechnet/abgebucht DEAL_DIVIDEND Anrechnung der Dividenden DEAL_DIVIDEND_FRANKED Anrechnung von "franked dividends" (unterliegen nicht der Quellenbesteuerung) DEAL_TAX Anrechnung der Steuer

Deals unterscheiden sich nicht nur durch den Typ, der in der Enumeration ENUM_DEAL_TYPE vorgegeben wird , sondern auch durch die Methode der Positionsveränderung. Das kann einfach Öffnung der Position sein oder Akkumulation der früher geöffneten Position sein (Markteingang), Positionsschliessen durch den gegensätzlichen Deal mit dem entsprechenden Volumen (Marktausgang) oder Kehrwendung der Position falls entgegengerichteten Deal das Volumen der früher geöffneten Position überdeckt.

Alle diesen Situationen werden durch Werte aus der Enumeration ENUM_DEAL_ENTRY beschrieben. Für die Erhaltung dieser Information über den Deal verwenden Sie die Funktion HistoryDealGetInteger() mit dem Modifikator DEAL_ENTRY.

ENUM_DEAL_ENTRY

Identifikator Beschreibung DEAL_ENTRY_IN Markteingang DEAL_ENTRY_OUT Marktausgang DEAL_ENTRY_INOUT Kehrwendung DEAL_ENTRY_OUT_BY Schließen zur Gegenposition

Die Eigenschaft DEAL_REASON beinhaltet den Grund der Ausführung eines Abschlusses. Ein Abschluss kann infolge der Auslösung einer in einer mobilen Anwendung oder in einem MQL5-Ptogramm platzierten Order, infolge des Ereignisses StopOut oder infolge der Anrechnung/Abbuchung der Variation Margin usw. ausgeführt werden. Die möglichen Werte von DEAL_REASON sind in der Aufzählung ENUM_DEAL_REASON beschrieben. Für non-trading Abschlüsse, die infolge Änderungen des Kontostandes, Kreditoperationen, Kommissionen usw. entstehen, wird als Grund DEAL_REASON_CLIENT angegeben.

ENUM_DEAL_REASON