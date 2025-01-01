- Information über historische Daten des Instrumentes
Geschäft ist die Spiegelung der Tatsache der Handelsoperation auf Grund der Order, die Handelsanforderung enthält. Jeder Deal wird durch Eigenschaften beschrieben, die ermöglichen, Information über sie zu bekommen. Für Lesen der Werte der Eigenschaften werden die Funktionen der Art HistoryDealGet...() verwendet, die die Werte aus den entsprechenden Enumerationen rückgeben.
für die Funktion HistoryDealGetInteger()
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
Typ
|
DEAL_TICKET
|
Das Ticket des Trades. Das ist eine einmalige Nummer, die jedem Trade zugewiesen wird.
|
long
|
DEAL_ORDER
|
Order, auf deren Grund der Deal abgeschlossen wurde
|
long
|
DEAL_TIME
|
Zeit des Dealabschlusses
|
datetime
|
DEAL_TIME_MSC
|
Zeitpunkt der Transaktion in Millisekunden seit 01.01.1970
|
long
|
DEAL_TYPE
|
Typ des Deals
|
DEAL_ENTRY
|
Dealsrichtung - Markteingang, Marktausgang oder Kehrwendung
|
DEAL_MAGIC
|
Magic number für Deal (sehen Sie ORDER_MAGIC)
|
long
|
DEAL_REASON
|
Grund oder Ursprung der Ausführung eines Abschlusses
|
DEAL_POSITION_ID
|
Indetifikator der Position, an deren Öffnung, Veränderung oder Schliessung sich der Deal teilnahm. Jede Position hat ihren unikalen Identifikator, der allen Deals zugeordnet wird, die im Instrument innerhalb des ganzen Lebens der Position abgeschlossen wurde.
|
long
für die Funktion HistoryDealGetDouble()
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
Typ
|
DEAL_VOLUME
|
Dealvolumen
|
double
|
DEAL_PRICE
|
Dealpreis
|
double
|
DEAL_COMMISSION
|
Dealkommission
|
double
|
DEAL_SWAP
|
Gesamtswap beim Schliessen
|
double
|
DEAL_PROFIT
|
Finanzielles Ergebnis des Deals
|
double
|
DEAL_FEE
|
Gebühr für das Ausführen eines Deals, die unmittelbar nach der Ausführung erhoben wird
|
double
|
DEAL_SL
|
Stop-Loss
|
double
|
DEAL_TP
|
Take-Profit
|
double
für die Funktion HistoryDealGetString()
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
Typ
|
DEAL_SYMBOL
|
Dealssymbol
|
string
|
DEAL_COMMENT
|
Kommentar zum Deal
|
string
|
DEAL_EXTERNAL_ID
|
Identifikator des Deals im Außenhandelssystem (an der Börse)
|
string
Jeder Deal wird durch Typ charakterisiert, zulaessige Werte werden in der Enumeration ENUM_DEAL_TYPE gegeben. Für Erhlatung der Information über den Typ des Deals verwenden Sie die Funktion HistoryDealGetInteger() mit dem Modifikator DEAL_TYPE.
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
DEAL_TYPE_BUY
|
Kauf
|
DEAL_TYPE_SELL
|
Verkauf
|
DEAL_TYPE_BALANCE
|
Saldo
|
DEAL_TYPE_CREDIT
|
Gutschrift
|
DEAL_TYPE_CHARGE
|
Lastschrift
|
DEAL_TYPE_CORRECTION
|
Korrektur
|
DEAL_TYPE_BONUS
|
Enumeration der Boni
|
DEAL_TYPE_COMMISSION
|
Zusätzliche Kommissionen
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY
|
Kommission, die am Ende des Handelstages angerechnet wird
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY
|
Kommission, die am Ende des Monats angerechnet wird
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY
|
Agentenkommission, die am Ende des Handelstages angerechnet wird
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY
|
Agentenkommission, die am Ende des Monats angerechnet wird
|
DEAL_TYPE_INTEREST
|
Anrechnungen von Zinsen auf freie Mittel
|
DEAL_TYPE_BUY_CANCELED
|
Abgebrochener Kaufdeal. Es kann eine Situation sein, wenn zuvor abgeschlossener Kaufdeal abgebrochen wird. In solchem Fall ändert sich der Typ des früher abgeschlossenen Deals (DEAL_TYPE_BUY) aufDEAL_TYPE_BUY_CANCELED, und seiner Gewinn/Verlust wird auf Null gesetzt. Zuvor erhaltener Gewinn/Verlust wird auf das Konto mittels gesonderten Bilanzoperation angerechnet/abgebucht
|
DEAL_TYPE_SELL_CANCELED
|
Abgebrochener Verkaufdeal. Es kann eine Situation sein, wenn zuvor abgeschlossener Verkaufdeal abgebrochen wird. In solchem Fall ändert sich der Typ des zuvor abgeschlossenen Deals (DEAL_TYPE_SELL) aufDEAL_TYPE_SELL_CANCELED, und seiner Gewinn/Verlust wird auf Null gesetzt. Zuvor erhaltener Gewinn/Verlust wird auf das Konto mittels gesonderten Bilanzoperation angerechnet/abgebucht
|
DEAL_DIVIDEND
|
Anrechnung der Dividenden
|
DEAL_DIVIDEND_FRANKED
|
Anrechnung von "franked dividends" (unterliegen nicht der Quellenbesteuerung)
|
DEAL_TAX
|
Anrechnung der Steuer
Deals unterscheiden sich nicht nur durch den Typ, der in der Enumeration ENUM_DEAL_TYPE vorgegeben wird , sondern auch durch die Methode der Positionsveränderung. Das kann einfach Öffnung der Position sein oder Akkumulation der früher geöffneten Position sein (Markteingang), Positionsschliessen durch den gegensätzlichen Deal mit dem entsprechenden Volumen (Marktausgang) oder Kehrwendung der Position falls entgegengerichteten Deal das Volumen der früher geöffneten Position überdeckt.
Alle diesen Situationen werden durch Werte aus der Enumeration ENUM_DEAL_ENTRY beschrieben. Für die Erhaltung dieser Information über den Deal verwenden Sie die Funktion HistoryDealGetInteger() mit dem Modifikator DEAL_ENTRY.
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
DEAL_ENTRY_IN
|
Markteingang
|
DEAL_ENTRY_OUT
|
Marktausgang
|
DEAL_ENTRY_INOUT
|
Kehrwendung
|
DEAL_ENTRY_OUT_BY
|
Schließen zur Gegenposition
Die Eigenschaft DEAL_REASON beinhaltet den Grund der Ausführung eines Abschlusses. Ein Abschluss kann infolge der Auslösung einer in einer mobilen Anwendung oder in einem MQL5-Ptogramm platzierten Order, infolge des Ereignisses StopOut oder infolge der Anrechnung/Abbuchung der Variation Margin usw. ausgeführt werden. Die möglichen Werte von DEAL_REASON sind in der Aufzählung ENUM_DEAL_REASON beschrieben. Für non-trading Abschlüsse, die infolge Änderungen des Kontostandes, Kreditoperationen, Kommissionen usw. entstehen, wird als Grund DEAL_REASON_CLIENT angegeben.
|
Identifier
|
Beschreibung
|
DEAL_REASON_CLIENT
|
Der Abschluss wurde infolge der Auslösung einer Order ausgeführt, die in einem Desktop-Terminal platziert wurde
|
DEAL_REASON_MOBILE
|
Der Abschluss wurde infolge der Auslösung einer Order ausgeführt, die in einer mobilen Anwendung platziert wurde
|
DEAL_REASON_WEB
|
Der Abschluss wurde infolge der Auslösung einer Order ausgeführt, die auf der Webplattform platziert wurde
|
DEAL_REASON_EXPERT
|
Der Abschluss wurde infolge der Auslösung einer Order ausgeführt, die durch ein MQL5-Programm - einen Expert Advisor oder ein Script platziert wurde
|
DEAL_REASON_SL
|
Der Abschluss wurde infolge der Auslösung von Stop Loss ausgeführt
|
DEAL_REASON_TP
|
Der Abschluss wurde infolge der Auslösung von Take Profit ausgeführt
|
DEAL_REASON_SO
|
Der Abschluss wurde infolge des Ereignisses Stop Out ausgeführt
|
DEAL_REASON_ROLLOVER
|
Der Abschluss wurde infolge der Verschiebung einer Position ausgeführt
|
DEAL_REASON_VMARGIN
|
Der Abschluss wurde infolge der Anrechnung/Abbuchung der Variation Margin ausgeführt
|
DEAL_REASON_SPLIT
|
Der Abschluss wurde infolge eines Splits (Preissenkung) eines Symbols, auf welchem im Moment des Splits eine offene Position vorhanden war
|
DEAL_REASON_CORPORATE_ACTION
|
Der Deal wurde als Folge einer Unternehmensmaßnahme durchgeführt: Zusammenlegung oder Umbenennung eines Wertpapiers, Übertragung eines Kunden auf ein anderes Konto usw.