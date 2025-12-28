経済指標カレンダー
米国トレジャリー・インターナショナル・キャピタル(TIC)全体純資本フロー (United States Treasury International Capital (TIC) Overall Net Capital Flow)
|低
|$-37.3 B
|$128.1 B
|
$184.3 B
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|$158.7 B
|
$-37.3 B
|次の発表
|実際
|予測
|
前
TIC全体純資本フローは資本流入と流出を特徴づける国の国際収支の一部です。正の残高は資本流入を示し、負の値は流出を示します。
米国財務省は、トレジャリー・インターナショナル・キャピタル・データ（TIC）の一環として毎月純資本フロー報告書を発表します。この報告書は、国庫、企業株及び債券など、ほとんどの種類の証券の動きを反映しています。
TICデータには、国際金融フローの大部分が含まれていて、次の値の合計として計算されます。
- 長期取引 （負の値は資本流出を示します）
- 外国投資家による米国証券の購入
- 外国公的機関及びその他の外国人に対して発行された非市場財務省証券
- 月々の銀行負債の変動
- 米国財務省の債務におけるドル建ての変化
その結果、国内証券の外国人への支払いとスワップによる外国証券の購入が減額されます。
この報告書には、海外からの米国企業への直接投資の流入と、米国居住者の外国企業への直接投資の流入は含まれていません。
米国の証券に払うために外国人がドル買いを強いられるため、正の資本移動は米ドルにプラスの影響を与える可能性があります。この指標は、証券市場に最も大きな影響を与えます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"米国トレジャリー・インターナショナル・キャピタル(TIC)全体純資本フロー (United States Treasury International Capital (TIC) Overall Net Capital Flow)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
