|高
|4.773%
|
4.694%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|
4.773%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
30年債入札は、30年間で満期となる財務省証券の利回りを表します。利回りは米国政府の負債状況を反映することがあるため、利回りの上昇は景気の上昇の先行きとなる可能性があります。また、その低下は景気後退の兆しと見ることができます。
直近値:
実際のデータ
"米30年債入札 (United States 30-Year Bond Auction)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
4.773%
4.694%
4.694%
4.734%
4.734%
4.651%
4.651%
4.813%
4.813%
4.889%
4.889%
4.844%
4.844%
4.819%
4.819%
4.813%
4.813%
4.623%
4.623%
4.748%
4.748%
4.913%
4.913%
4.535%
4.535%
4.608%
4.608%
4.389%
4.389%
4.015%
4.015%
4.314%
4.314%
4.405%
4.405%
4.403%
4.403%
4.635%
4.635%
4.671%
4.671%
4.331%
4.331%
4.360%
4.360%
4.229%
4.229%
4.344%
4.344%
4.769%
4.769%
4.837%
4.837%
4.345%
4.345%
4.189%
4.189%
3.910%
3.910%
3.908%
3.908%
3.741%
3.741%
3.661%
3.661%
3.877%
3.877%
3.686%
3.686%
3.585%
3.585%
3.513%
3.513%
4.080%
4.080%
3.930%
3.930%
3.511%
3.511%
3.106%
3.106%
3.115%
3.115%
3.185%
3.185%
2.997%
2.997%
2.815%
2.815%
2.375%
2.375%
2.340%
2.340%
2.075%
2.075%
1.895%
1.895%
1.940%
1.940%
2.049%
