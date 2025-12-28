経済指標カレンダー
米52週債入札 (United States 52-Week Bill Auction)
国：
米国
USD, 米ドル
セクター
市場
|低
|3.380%
|
3.460%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|
3.380%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
52週債入札は、52週間で満期となる財務省証券の利回りを表します。利回りは米国政府の負債状況を反映することがあるため、利回りの上昇は景気の上昇の先行きとなる可能性があります。また、その低下は景気後退の兆しと見ることができます。
直近値:
実際のデータ
"米52週債入札 (United States 52-Week Bill Auction)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
3.380%
3.460%
3.460%
3.445%
3.445%
3.540%
3.540%
3.660%
3.660%
3.760%
3.760%
3.925%
3.925%
3.940%
3.940%
3.930%
3.930%
3.820%
3.820%
3.945%
3.945%
4.050%
4.050%
4.025%
4.025%
4.070%
4.070%
4.190%
4.190%
4.100%
4.100%
3.780%
3.780%
4.150%
4.150%
4.255%
4.255%
4.775%
4.775%
4.915%
4.915%
4.895%
4.895%
4.915%
4.915%
4.810%
4.810%
4.695%
4.695%
4.570%
4.570%
4.595%
4.595%
4.935%
4.935%
5.135%
5.135%
5.185%
5.185%
5.120%
5.120%
5.060%
5.060%
5.130%
5.130%
4.930%
4.930%
4.645%
4.645%
4.530%
4.530%
4.390%
4.390%
4.795%
4.795%
4.470%
4.470%
4.515%
4.515%
4.555%
4.555%
4.505%
4.505%
3.955%
3.955%
3.460%
3.460%
3.200%
3.200%
2.960%
2.960%
3.020%
3.020%
2.100%
2.100%
1.870%
1.870%
1.590%
1.590%
1.145%
