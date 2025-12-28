カレンダーセクション

経済指標カレンダー

米52週債入札 (United States 52-Week Bill Auction)

国：
米国
USD, 米ドル
情報源：
米国大統領財務省 (United States Department of the Treasury)
セクター
市場
3.380%
3.460%
最後の発表 重要性 実際 予測
3.380%
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

52週債入札は、52週間で満期となる財務省証券の利回りを表します。利回りは米国政府の負債状況を反映することがあるため、利回りの上昇は景気の上昇の先行きとなる可能性があります。また、その低下は景気後退の兆しと見ることができます。

直近値:

実際のデータ

"米52週債入札 (United States 52-Week Bill Auction)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
3.380%
3.460%
3.460%
3.445%
3.445%
3.540%
3.540%
3.660%
3.660%
3.760%
3.760%
3.925%
3.925%
3.940%
3.940%
3.930%
3.930%
3.820%
3.820%
3.945%
3.945%
4.050%
4.050%
4.025%
4.025%
4.070%
4.070%
4.190%
4.190%
4.100%
4.100%
3.780%
3.780%
4.150%
4.150%
4.255%
4.255%
4.775%
4.775%
4.915%
4.915%
4.895%
4.895%
4.915%
4.915%
4.810%
4.810%
4.695%
4.695%
4.570%
4.570%
4.595%
4.595%
4.935%
4.935%
5.135%
5.135%
5.185%
5.185%
5.120%
5.120%
5.060%
5.060%
5.130%
5.130%
4.930%
4.930%
4.645%
4.645%
4.530%
4.530%
4.390%
4.390%
4.795%
4.795%
4.470%
4.470%
4.515%
4.515%
4.555%
4.555%
4.505%
4.505%
3.955%
3.955%
3.460%
3.460%
3.200%
3.200%
2.960%
2.960%
3.020%
3.020%
2.100%
2.100%
1.870%
1.870%
1.590%
1.590%
1.145%
1234
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード