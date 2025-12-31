経済指標カレンダー
ダラス連邦準備制度(Fed)サービス景気指数 (Federal Reserve Bank (Fed) of Dallas Services Business Activity)
国：
米国
USD, 米ドル
セクター
ビジネス
|低
|N/D
|
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
ダラス連銀のサービス景気指数は、報告された月に前月と比較してビジネス状況の上昇を報告した回答者数と下降を報告した回答者の数の差を反映しています。この指標は季節調整されています。指数の伸びはドルの相場にプラスの効果をもたらす可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"ダラス連邦準備制度(Fed)サービス景気指数 (Federal Reserve Bank (Fed) of Dallas Services Business Activity)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
12月 2025
N/D
11月 2025
N/D
-6.8
-9.4
10月 2025
-9.4
-8.8
-5.6
9月 2025
-5.6
6.8
8月 2025
6.8
2.0
7月 2025
2.0
-1.0
-4.4
6月 2025
-4.4
7.6
-10.1
5月 2025
-10.1
-9.8
-19.4
4月 2025
-19.4
3.6
-11.3
3月 2025
-11.3
8.2
4.6
2月 2025
4.6
5.0
7.4
1月 2025
7.4
0.8
10.8
12月 2024
9.6
1.7
9.8
11月 2024
9.8
-5.3
2.0
10月 2024
2.0
-5.9
-2.6
9月 2024
-2.6
-6.3
-7.7
8月 2024
-7.7
-6.4
-0.1
7月 2024
-0.1
-6.7
-4.1
6月 2024
-4.1
-6.9
-12.1
5月 2024
-12.1
-6.9
-10.6
4月 2024
-10.6
-2.9
-5.5
3月 2024
-5.5
-8.0
-3.9
2月 2024
-3.9
-10.4
-9.3
1月 2024
-9.3
-3.8
-8.8
12月 2023
-8.7
-8.9
-11.6
11月 2023
-11.6
-6.5
-18.2
10月 2023
-18.2
-1.0
-8.6
9月 2023
-8.6
-0.4
-2.7
8月 2023
-2.7
-6.1
-4.2
7月 2023
-4.2
-12.5
-8.2
6月 2023
-8.2
-15.6
-17.3
5月 2023
-17.3
-16.0
-14.4
4月 2023
-14.4
-13.5
-18.0
3月 2023
-18.0
-11.9
-9.3
2月 2023
-9.3
-17.1
-15.0
1月 2023
-15.0
-15.2
-20.5
12月 2022
-19.8
-12.1
-11.0
11月 2022
-11.0
-9.3
-13.6
10月 2022
-13.6
-5.4
-5.4
9月 2022
-5.4
-8.1
-5.7
8月 2022
-5.7
-11.4
-10.9
7月 2022
-10.9
-5.3
-12.4
6月 2022
-12.4
4.8
1.5
5月 2022
1.5
9.2
8.2
4月 2022
8.2
13.4
10.6
3月 2022
10.6
8.4
16.6
2月 2022
16.6
6.6
0.6
1月 2022
0.6
17.5
14.2
12月 2021
12.9
21.5
22.7
11月 2021
22.7
14.3
20.7
