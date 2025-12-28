経済指標カレンダー
米国 失業率 (United States Unemployment Rate)
|高
|4.6%
|4.3%
|
4.4%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|4.8%
|
4.6%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
失業率は、全民間労働力に関連する失業者の割合です。指標計算では、過去4週間に積極的に仕事を探していて、今すぐ働き始めることができない人は、失業者と定義されています。失業給付を受けているかどうかにかかわらず、そのような人は失業率に含まれます。
失業統計データは、全国の約11万人（6万世帯）のインタビューによって収集されています。16歳未満の個人、軍に勤務する個人、矯正施設及び精神病院にいる個人は調査から除外されます。
この指標（別名U3）は、米国の労働市場の状態を評価するために最も一般的に使用されるレートです。しかし、これは利用可能な唯一の失業率指標ではありません。例えば、U6との相違点は、U3では、経済的理由によりパートタイムまたは一時的に雇用された個人は雇用されていると考えられています。また、指標は、働くことを希望しているが様々な理由（障害など）によって働けない個人や、就職後に落胆して雇用を探していない個人を考慮しません。よって、U3はしばしば労働市場について非常に楽観的なイメージを示していると批判されています。
失業率は、国の経済発展の重要な指標の1つです。これは予測指標ではありません。その伸びや減少は、経済状況の変化の結果です。
失業の減少は、ドル相場にプラスと見られます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"米国 失業率 (United States Unemployment Rate)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
