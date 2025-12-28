経済指標カレンダー
Markit米国工業購買担当者景気指数(PMI) (S&P Global United States Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|高
|52.2
|51.7
|
52.5
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|52.3
|
52.2
|次の発表
|実際
|予測
|
前
マークイット製造業PMIは、指定された月に米国の製造業部門における事業環境の変化を示す指標です。この指標は、製造部門の民間企業で働く購買管理者の月次調査に基づいています。
多くの場合、購買担当者は、企業の生産活動に先んじているため、他の従業員より前の市況の変化を追跡することができます。購買担当者は、そのような変更に最初に気付きます。調査のサンプルは、全国の大企業の最大可能数をカバーするように選択されています。
ISMにより発表されるPMと異なり、マークイットPMIには民間企業の情報しか含まれていません。購買担当者はアンケートに記入し、作業の主なパラメータを特定します。
- 生産
- 新規注文
- 延滞
- 支払った価格（生産工程で購入した資材、サービス、財）
- 受け取った価格
- 仕入先納品時間
- 在庫
- 雇用
- 将来的生産
回答者は、上記のパラメータが改善されたか、悪化したか、または変化していないかを相対的に推定するよう求められます。個々のサブインデックスは、これらの回答に基づいて計算されます。これらのサブインデックスは、インフレ、雇用及び経済活動の他の重要な指標を特徴付けます。 この指数は季節調整されています。調査された企業には個別の重みが与えられます。50を超える指数値は、ほとんどの回答者が現在のビジネス条件を積極的に特徴付けていることを示しています。50を下回る指数値は、ビジネス状況の悪化を意味します。
PMIは、アナリストが注目している最も人気のある指標の1つで、製造業全体を対象とした運用情報を提供します。それは生産とインフレの先行指標と解釈されます。製造業のPMI成長は好調な市場環境の兆候であり、米ドルに対してプラスと見なすことができます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"Markit米国工業購買担当者景気指数(PMI) (S&P Global United States Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用