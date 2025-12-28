カレンダーセクション

フィラデルフィア連邦準備制度理事会の新規受注指数は、フィラデルフィア連邦準備区の大手製造業者が受け取った新規受注件数の変化を示します。この地域には、ペンシルバニア州、ニュージャージー州、デラウェア州の、すなわち経済活動の高い州が含まれます。したがって、この指数は、国の指数としばしば相関します。

新規注文の指数は、地域の主要製造企業の調査に基づいて算出されています。ビジネスリーダーは、自社の状況が改善しているか、悪化しているのか、変化していないのかを評価するよう求められます。新規注文に加えて、アンケート数、出荷数、納期、在庫数、受注価格、従業員数、週当たりの平均労働時間数の評価も含まれています。また、回答者は、各部門のビジネス活動の全体的なレベルを評価するよう求められます。先月の評価と今後6ヶ月間の予測の2つの時間間隔での回答が期待されます。

指数は、肯定的な推定の割合と否定的な推定の割合との差として計算されます。最終的な指数値が正であれば、これは、製造業者が支払った価格が地域全体で平均して上昇したことを意味します。ゼロ以下の数値は、支払った価格の低下を示しています。

フィラデルフィア連邦準備銀行のの担当地域は、経済的に最も活発な地域のひとつです。そのため、新規受注指数は通常アナリストの監視を受け、米国経済状態の間接的な先行指標とみなされます 。新規注文数の増加は、近い将来の生産増加を引き起こすため、地域の生産活動の先行指標となる可能性があります。

フィラデルフィア連邦準備制度理事会の新規受注指数の動向は、ドル相場に僅かな変動を引き起こす可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"フィラデルフィア連邦準備制度(Fed)新規受注 (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia New Orders)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
12月 2025
5.0
4.6
-8.6
11月 2025
-8.6
3.5
18.2
10月 2025
18.2
3.9
12.4
9月 2025
12.4
5.6
-1.9
8月 2025
-1.9
14.2
18.4
7月 2025
18.4
10.7
2.3
6月 2025
2.3
11.7
7.5
5月 2025
7.5
9.3
-34.2
4月 2025
-34.2
15.3
8.7
3月 2025
8.7
13.3
21.9
2月 2025
21.9
55.3
42.9
1月 2025
42.9
5.1
-3.6
12月 2024
-4.3
24.6
8.9
11月 2024
8.9
20.0
14.2
10月 2024
14.2
9.6
-1.5
9月 2024
-1.5
16.2
14.6
8月 2024
14.6
-7.2
20.7
7月 2024
20.7
-7.9
-2.2
6月 2024
-2.2
0.4
-7.9
5月 2024
-7.9
1.5
12.2
4月 2024
12.2
-4.3
5.4
3月 2024
5.4
-5.8
-5.2
2月 2024
-5.2
-6.9
-17.9
1月 2024
-17.9
1.4
-22.1
12月 2023
-25.6
6.1
1.3
11月 2023
1.3
-2.9
4.4
10月 2023
4.4
2.9
-10.2
9月 2023
-10.2
0.1
16.0
8月 2023
16.0
-13.5
-15.9
7月 2023
-15.9
-10.0
-11.0
6月 2023
-11.0
-15.8
-8.9
5月 2023
-8.9
-25.7
-22.7
4月 2023
-22.7
-21.2
-28.2
3月 2023
-28.2
-12.3
-13.6
2月 2023
-13.6
-18.4
-10.9
1月 2023
-10.9
-21.3
-22.3
12月 2022
-25.8
-16.1
-16.2
11月 2022
-16.2
-16.8
-15.9
10月 2022
-15.9
18.8
-17.6
9月 2022
-17.6
20.3
-5.1
8月 2022
-5.1
21.3
-24.8
7月 2022
-24.8
24.5
-12.4
6月 2022
-12.4
26.5
22.1
5月 2022
22.1
26.7
17.8
4月 2022
17.8
27.0
25.8
3月 2022
25.8
26.8
14.2
2月 2022
14.2
27.3
17.9
1月 2022
17.9
25.1
13.7
12月 2021
13.7
25.5
47.4
11月 2021
47.4
23.1
30.8
