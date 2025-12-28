連邦準備制度理事会の金利決定は、年8回、連邦公開市場委員会（Federal Open Market Committee、FOMC）のメンバーの投票の間に行われます。米国連邦準備制度理事会は、短期金利を決定し、これを商業銀行への与信と貸付金として請求します。

これは、金融市場や米ドル相場に与える影響の面で最も重要な出来事の一つです。金利は、国の世界的な経済状況の変化に対応して変化し、即座に、大幅に、そして永久的に相場を動かすことができます。

FOMCは、（消費者物価指数と消費者支出に基づいて測定された）インフレ水準、雇用（失業率に基づく）、及び国内総生産（GDP）に基づいて金利を決定します。上記の指標が改善すると、連邦準備制度理事会は利上げを行うことがあります。逆に、経済成長が減速すれば、連邦準備制度理事会は借入を促すために金利を引き下げる可能性があります。

連邦準備理事会の金利引き上げの目的は、インフレ水準を目標値に調整することです。金利の引き上げはドル相場にプラスの影響を及ぼし、下落は米ドルに対してマイナスとみなされることがあります。金利が変わらない場合、アナリストは、次の会議の結果を予測するために会合議事録が公開された後に 「賛成」及び「反対」投票数を評価します。

