経済指標カレンダー
米国コアCPI n.s.a. 前月比 (United States Core Consumer Price Index (CPI) n.s.a. m/m)
国：
米国
USD, 米ドル
セクター
価格
|高
|N/D
|
0.3%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|次の発表
|実際
|予測
|
前
コアCPI n.s.a. 前月比は、前月と比較した報告された月の商品とサービスの価格の変化を示しています。食品及びエネルギーは、揮発性が高いために指数から除外されています。 消費者物価指数はインフレのダイナミクスとみなされます。
直近値:
実際のデータ
"米国コアCPI n.s.a. 前月比 (United States Core Consumer Price Index (CPI) n.s.a. m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
11月 2025
N/D
0.3%
9月 2025
0.3%
0.3%
8月 2025
0.3%
0.2%
7月 2025
0.2%
0.3%
6月 2025
0.3%
0.2%
5月 2025
0.2%
0.3%
4月 2025
0.3%
0.2%
3月 2025
0.2%
0.4%
2月 2025
0.4%
0.6%
1月 2025
0.6%
0.0%
12月 2024
0.0%
0.1%
11月 2024
0.1%
0.2%
10月 2024
0.2%
0.3%
9月 2024
0.3%
0.3%
8月 2024
0.3%
0.1%
7月 2024
0.1%
0.1%
6月 2024
0.1%
0.2%
5月 2024
0.2%
0.3%
4月 2024
0.3%
0.5%
3月 2024
0.5%
0.6%
2月 2024
0.6%
0.6%
1月 2024
0.6%
0.1%
12月 2023
0.1%
0.1%
11月 2023
0.1%
0.2%
10月 2023
0.2%
0.2%
9月 2023
0.2%
0.2%
8月 2023
0.2%
0.2%
7月 2023
0.2%
0.3%
6月 2023
0.3%
0.4%
5月 2023
0.4%
0.5%
4月 2023
0.5%
0.5%
3月 2023
0.5%
0.7%
2月 2023
0.7%
0.6%
1月 2023
0.6%
0.2%
12月 2022
0.2%
0.1%
11月 2022
0.1%
0.3%
10月 2022
0.3%
0.4%
9月 2022
0.4%
0.5%
8月 2022
0.5%
0.3%
7月 2022
0.3%
0.7%
6月 2022
0.7%
0.6%
5月 2022
0.6%
0.5%
4月 2022
0.5%
0.4%
3月 2022
0.4%
0.7%
2月 2022
0.7%
0.7%
1月 2022
0.7%
0.4%
12月 2021
0.4%
0.4%
11月 2021
0.4%
0.6%
10月 2021
0.6%
0.1%
9月 2021
0.1%
0.1%
