カレンダーセクション

経済指標カレンダー

米国建築許可 (United States Building Permits)

国：
米国
USD, 米ドル
情報源：
(米商務省)国勢調査局 (Census Bureau)
セクター
ハウジング
N/D 1.333 M
1.312 M
最後の発表 重要性 実際 予測
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

建築許可（Building Permits）は、報告月に政府または他の規制当局によって発行された居住用建物の新規建設のための許可の絶対数を示しています。米国国勢調査局は、規制当局に要求を送信してこのデータを収集します。この月次調査では、全国の9000件の許可発行機関がサンプルされます。指標データは季節調整されています。

建設許可数に関するデータは、先行経済指標の指数を作成するために政府機関によって使用されています。連邦理事会は、この指標を国家レベルと地域レベルの両方での経済状況分析に使用しています。住宅都市開発省は、住宅計画を作成する際にこのデータを使用します。銀行は短期的及び中期的に住宅ローンの需要を評価するために統計を使用します。

経済学者は、この指標を住宅着工とともに分析します。発行された許可数の増加は、経済情勢の改善と建設投資の増加を示します。しかし、建築許可を下回る新規住宅建設数は、プロジェクトの延期につながるような不利な経済状況を示す可能性があります。

建築許可数の増加はドル相場にプラスの影響を与える可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"米国建築許可 (United States Building Permits)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
9月 2025
N/D
1.333 M
1.312 M
8月 2025
1.312 M
1.394 M
1.362 M
7月 2025
1.354 M
1.415 M
1.393 M
6月 2025
1.397 M
1.456 M
1.394 M
5月 2025
1.393 M
1.475 M
1.422 M
4月 2025
1.412 M
1.517 M
1.481 M
3月 2025
1.467 M
1.514 M
1.459 M
2月 2025
1.456 M
1.525 M
1.473 M
1月 2025
1.483 M
1.514 M
1.482 M
12月 2024
1.483 M
1.466 M
1.493 M
11月 2024
1.505 M
1.426 M
1.419 M
10月 2024
1.416 M
1.453 M
1.425 M
9月 2024
1.428 M
1.404 M
1.470 M
8月 2024
1.475 M
1.395 M
1.406 M
7月 2024
1.396 M
1.430 M
1.454 M
6月 2024
1.446 M
1.443 M
1.399 M
5月 2024
1.386 M
1.479 M
1.440 M
4月 2024
1.440 M
1.489 M
1.485 M
3月 2024
1.458 M
1.494 M
1.523 M
2月 2024
1.518 M
1.482 M
1.489 M
1月 2024
1.470 M
1.510 M
1.493 M
12月 2023
1.495 M
1.535 M
1.467 M
11月 2023
1.460 M
1.498 M
10月 2023
1.487 M
1.507 M
1.473 M
9月 2023
1.473 M
1.493 M
1.541 M
8月 2023
1.543 M
1.440 M
1.443 M
7月 2023
1.442 M
1.464 M
1.441 M
6月 2023
1.440 M
1.453 M
1.496 M
5月 2023
1.491 M
1.413 M
1.417 M
4月 2023
1.416 M
1.467 M
1.437 M
3月 2023
1.413 M
1.431 M
1.550 M
2月 2023
1.524 M
1.332 M
1.339 M
1月 2023
1.339 M
1.334 M
1.337 M
12月 2022
1.330 M
1.432 M
1.351 M
11月 2022
1.342 M
1.545 M
1.512 M
10月 2022
1.526 M
1.541 M
1.564 M
9月 2022
1.564 M
1.595 M
1.542 M
8月 2022
1.517 M
1.682 M
1.685 M
7月 2022
1.674 M
1.693 M
1.696 M
6月 2022
1.685 M
1.760 M
1.695 M
5月 2022
1.695 M
1.852 M
1.823 M
4月 2022
1.819 M
1.873 M
1.879 M
3月 2022
1.873 M
1.886 M
1.865 M
2月 2022
1.859 M
1.894 M
1.895 M
1月 2022
1.899 M
1.800 M
1.885 M
12月 2021
1.873 M
1.684 M
1.717 M
11月 2021
1.712 M
1.622 M
1.653 M
10月 2021
1.650 M
1.660 M
1.586 M
9月 2021
1.589 M
1.685 M
1.721 M
8月 2021
1.728 M
1.618 M
1.630 M
12345
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード