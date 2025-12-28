カレンダーセクション

米国経常収支 (United States Current Account)

国：
米国
USD, 米ドル
情報源：
アメリカ合衆国経済分析局 (Bureau of Economic Analysis)
経常収支は、米国居住者と米国外との取引のバランスを反映しています。これは、貿易収支（商品とサービスの輸出入の差額）、米国居住者の純要素所得（利子、配当など）、及び米国居住者への移転代金（外国からの寄付など）の合計として計算されます。

つまり、米国居住者と非居住者の間の経常収支には、商品、サービス、プライマリ（投資）、セカンダリ（取引）収入に関した操作が含まれます。

この値には、財及びサービス、所得（投資の賃金と収入）、及び現在の金銭授受という3つの主要な要素が含まれます。財及びサービスのバランスは、輸出入に基づいて計算されます。収入のバランスには、外国投資の賃金と収入（非居住者投資家への支払いを差し引いたもの）が含まれます。現在の金銭授受とは、居住者と非居住者の間の金銭授受を意味します。 これらの金銭授受は上記の要素に関連しておらず、寄付、援助、民間送金、年金支払い、扶養などが含まれます。

正の経常収支のバランスは、その国が世界にとって貸し手であることを示しています。負の値は、その国が借り手であることを示しています。

指標の影響は現在の経済情勢によって異なる可能性があります。現在の経常収支の伸びは、ほとんどの場合、米ドルに対してプラスと見なされます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
2 Q 2025
$​-251.312 B
$​-406.051 B
$​-439.822 B
1 Q 2025
$​-450.170 B
$​-315.780 B
$​-311.967 B
4 Q 2024
$​-303.942 B
$​-298.032 B
$​-310.279 B
3 Q 2024
$​-310.948 B
$​-257.286 B
$​-275.031 B
2 Q 2024
$​-266.787 B
$​-219.100 B
$​-240.984 B
1 Q 2024
$​-237.645 B
$​-198.201 B
$​-221.784 B
4 Q 2023
$​-194.810 B
$​-207.138 B
$​-196.378 B
3 Q 2023
$​-200.304 B
$​-217.313 B
$​-216.805 B
2 Q 2023
$​-212.104 B
$​-233.752 B
$​-214.472 B
1 Q 2023
$​-219.300 B
$​-252.790 B
$​-216.154 B
4 Q 2022
$​-206.805 B
$​-197.681 B
$​-219.002 B
3 Q 2022
$​-217.106 B
$​-292.249 B
$​-238.727 B
2 Q 2022
$​-251.090 B
$​-178.500 B
$​-282.540 B
1 Q 2022
$​-291.418 B
$​-255.577 B
$​-224.837 B
4 Q 2021
$​-217.880 B
$​-228.472 B
$​-219.872 B
3 Q 2021
$​-214.774 B
$​-167.935 B
$​-198.319 B
2 Q 2021
$​-190.282 B
$​-186.055 B
$​-189.424 B
1 Q 2021
$​-195.739 B
$​-196.920 B
$​-175.079 B
4 Q 2020
$​-188.484 B
$​-157.807 B
$​-180.917 B
3 Q 2020
$​-178.513 B
$​-150.835 B
$​-161.362 B
2 Q 2020
$​-170.541 B
$​-110.682 B
$​-111.516 B
1 Q 2020
$​-104.204 B
$​-123.863 B
$​-104.324 B
4 Q 2019
$​-109.822 B
$​-131.444 B
$​-125.378 B
3 Q 2019
$​-124.094 B
$​-136.223 B
$​-125.210 B
2 Q 2019
$​-128.188 B
$​-155.587 B
$​-136.194 B
1 Q 2019
$​-130.403 B
$​-93.210 B
$​-143.927 B
4 Q 2018
$​-134.377 B
$​-132.056 B
$​-126.604 B
3 Q 2018
$​-124.817 B
$​-117.082 B
$​-101.224 B
2 Q 2018
$​-101.460 B
$​-118.504 B
$​-121.710 B
1 Q 2018
$​-124.105 B
$​-108.332 B
$​-116.148 B
4 Q 2017
$​-128.158 B
$​-93.886 B
$​-101.475 B
3 Q 2017
$​-100.566 B
$​-126.814 B
$​-124.397 B
2 Q 2017
$​-123.137 B
$​-106.271 B
$​-113.533 B
1 Q 2017
$​-116.800 B
$​-114.000 B
4 Q 2016
$​-112.400 B
$​-116.000 B
3 Q 2016
$​-113.000 B
$​-118.300 B
2 Q 2016
$​-119.900 B
$​-131.800 B
1 Q 2016
$​-124.700 B
$​-113.400 B
4 Q 2015
$​-125.300 B
$​-129.900 B
3 Q 2015
$​-124.100 B
$​-111.100 B
2 Q 2015
$​-109.700 B
$​-118.300 B
1 Q 2015
$​-113.300 B
$​-103.100 B
4 Q 2014
$​-113.500 B
$​-100.260 B
3 Q 2014
$​-98.900 B
$​-98.510 B
2 Q 2014
$​-98.420 B
$​-111.200 B
1 Q 2014
$​-102.110 B
$​-81.100 B
4 Q 2013
$​-87.300 B
$​-94.840 B
3 Q 2013
$​-96.400 B
$​-98.890 B
2 Q 2013
$​-96.610 B
$​-106.100 B
1 Q 2013
$​-104.900 B
$​-110.400 B
