経常収支は、米国居住者と米国外との取引のバランスを反映しています。これは、貿易収支（商品とサービスの輸出入の差額）、米国居住者の純要素所得（利子、配当など）、及び米国居住者への移転代金（外国からの寄付など）の合計として計算されます。

つまり、米国居住者と非居住者の間の経常収支には、商品、サービス、プライマリ（投資）、セカンダリ（取引）収入に関した操作が含まれます。

この値には、財及びサービス、所得（投資の賃金と収入）、及び現在の金銭授受という3つの主要な要素が含まれます。財及びサービスのバランスは、輸出入に基づいて計算されます。収入のバランスには、外国投資の賃金と収入（非居住者投資家への支払いを差し引いたもの）が含まれます。現在の金銭授受とは、居住者と非居住者の間の金銭授受を意味します。 これらの金銭授受は上記の要素に関連しておらず、寄付、援助、民間送金、年金支払い、扶養などが含まれます。

正の経常収支のバランスは、その国が世界にとって貸し手であることを示しています。負の値は、その国が借り手であることを示しています。

指標の影響は現在の経済情勢によって異なる可能性があります。現在の経常収支の伸びは、ほとんどの場合、米ドルに対してプラスと見なされます。

