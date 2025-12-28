フィラデルフィア連邦準備制度理事会の仕入価格指数は、フィラデルフィア地区の大手製造企業が支払った商品やサービスの価格の変化を示しています。この地域には、ペンシルバニア州、ニュージャージー州、デラウェア州の、すなわち経済活動の高い州が含まれます。したがって、この指数は、国の指数としばしば相関します。

仕入価格指数は、地域の大手製造企業の調査に基づいて算出されています。ビジネスリーダーは、自社の状況が改善しているか、悪化しているのか、変化していないのかを評価するよう求められます。生産プロセスにおける材料、製品、サービスに支払われる価格に加えて、調査には、新規及び未充足注文、出荷、納期、在庫、受領価格、従業員数、週当たりの平均労働時間の評価も含まれます。また、回答者は、各部門のビジネス活動の全体的なレベルを評価するよう求められます。先月の評価と今後6ヶ月間の予測の2つの時間間隔での回答が期待されます。

指数は、肯定的な推定の割合と否定的な推定の割合との差として計算されます。最終的な指数値が正であれば、これは、製造業者が支払った価格が地域全体で平均して上昇したことを意味します。ゼロ以下の数値は、支払った価格の低下を示しています。

フィラデルフィア連邦準備銀行の担当地域は、経済的に最も活発な地域のひとつであり、これが、指数がアナリストによって頻繁に監視され、米国経済状態の間接的な先行指標と考えられる理由です。支払われた価格の上昇は、最終製品の価格の短期的な上昇を引き起こすため、地域におけるインフレの先行指標となる可能性があります。

フィラデルフィア連邦準備制度の仕入価格指数の変化は、ドル相場に僅かな変動を引き起こす可能性があります。

