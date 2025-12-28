Fed工業生産量前月比は前月と比較した当月の米国生産量の変化を反映しています。この指数は基準となる期間（現在は2012年）のレベルを100％として計算されます。

指標計算は、北米産業分類システム（NAICS）に含まれる業種を反映しています。NAICSには、製造、公益事業、鉱業、エネルギー、書籍、定期刊行などが含まれます。一般索引は、299の別個のデータ系列（NAICSコードによる）で構成されています。重みはすべての個々のサブインデックスに与えられます。

指標は、物理的単位で表現された生産量と生産プロセスにおける材料の包含に関するデータの2種類のソースデータに基づいて計算されます。物理的な生産データは、業界団体及び政府機関から受信されます。このデータが利用できない場合、生産量は、異なる産業の従業員の労働時間に基づいて計算されます（このデータは労働統計局によって毎月収集されます）。

連邦準備制度理事会は、インフレと国の製造部門を評価するために、この報告書を使用します。指標値は、現在の期間のGDPを予測するのに役立ちます。

予想を上回る指標の伸びは生産の伸びを示し、ドル相場にプラスの影響を与える可能性があります。

