フィラデルフィア連邦準備制度理事会の業況指数は、フィラデルフィア連邦準備区の製造業における現在の状況を測定しています。この地域には、ペンシルバニア州、ニュージャージー州、デラウェア州が含まれます。

この指数は、この地域の有力な工業企業の調査に基づいて算出されており、業界のビジネス状況の一般的な評価に加えて、ビジネスリーダーは、自社の状況が改善されているか、悪化しているのか、変わらないのかを評価するよう依頼されます。特に、新規注文、出荷、未発注、仕入先納期、在庫、支払価格、受領価格、従業員数、週当たりの平均労働時間を評価します。

フィラデルフィア連邦準備銀行の担当地域は、経済的に最も活発な地域のひとつです。そのため、アナリストによってビジネス状況指数が監視されることがよくあります。製造部門は通常、より鮮明な周期的性質を示し、経済全体よりも早い現在の変化を反映しています。したがって、製造業の国家は米国経済の先行指標となります。

指数は、肯定的な推定の割合と否定的な推定の割合との差として計算されます。最終的な指標値が正であれば、これは、地域の平均でビジネス状況の評価が改善されたことを意味します。ゼロ以下の指標は、景気の製造業部門における景況感の悪化を示しています。

フィラデルフィア連邦準備制度の業況指数の変化は、ドル相場に僅かな変動を引き起こす可能性があります。

