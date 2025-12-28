カレンダーセクション

フィラデルフィア連邦準備制度理事会の業況指数は、フィラデルフィア連邦準備区の製造業における現在の状況を測定しています。この地域には、ペンシルバニア州、ニュージャージー州、デラウェア州が含まれます。

この指数は、この地域の有力な工業企業の調査に基づいて算出されており、業界のビジネス状況の一般的な評価に加えて、ビジネスリーダーは、自社の状況が改善されているか、悪化しているのか、変わらないのかを評価するよう依頼されます。特に、新規注文、出荷、未発注、仕入先納期、在庫、支払価格、受領価格、従業員数、週当たりの平均労働時間を評価します。

フィラデルフィア連邦準備銀行の担当地域は、経済的に最も活発な地域のひとつです。そのため、アナリストによってビジネス状況指数が監視されることがよくあります。製造部門は通常、より鮮明な周期的性質を示し、経済全体よりも早い現在の変化を反映しています。したがって、製造業の国家は米国経済の先行指標となります。

指数は、肯定的な推定の割合と否定的な推定の割合との差として計算されます。最終的な指標値が正であれば、これは、地域の平均でビジネス状況の評価が改善されたことを意味します。ゼロ以下の指標は、景気の製造業部門における景況感の悪化を示しています。

フィラデルフィア連邦準備制度の業況指数の変化は、ドル相場に僅かな変動を引き起こす可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"フィラデルフィア連邦準備制度(Fed)製造業景況指数 (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Manufacturing Index)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
12月 2025
-10.2
3.6
-1.7
11月 2025
-1.7
3.9
-12.8
10月 2025
-12.8
4.8
23.2
9月 2025
23.2
3.7
-0.3
8月 2025
-0.3
3.7
15.9
7月 2025
15.9
3.4
-4.0
6月 2025
-4.0
5.1
-4.0
5月 2025
-4.0
6.9
-26.4
4月 2025
-26.4
7.2
12.5
3月 2025
12.5
34.6
18.1
2月 2025
18.1
28.1
44.3
1月 2025
44.3
1.0
-10.9
12月 2024
-16.4
6.4
-5.5
11月 2024
-5.5
7.1
10.3
10月 2024
10.3
6.7
1.7
9月 2024
1.7
6.9
-7.0
8月 2024
-7.0
4.6
13.9
7月 2024
13.9
-6.7
1.3
6月 2024
1.3
9.8
4.5
5月 2024
4.5
1.3
15.5
4月 2024
15.5
-0.7
3.2
3月 2024
3.2
2.0
5.2
2月 2024
5.2
-10.3
-10.6
1月 2024
-10.6
-14.5
-12.8
12月 2023
-10.5
-2.1
-5.9
11月 2023
-5.9
-4.8
-9.0
10月 2023
-9.0
-6.7
-13.5
9月 2023
-13.5
-11.8
12.0
8月 2023
12.0
-16.7
-13.5
7月 2023
-13.5
-18.3
-13.7
6月 2023
-13.7
-19.4
-10.4
5月 2023
-10.4
-18.0
-31.3
4月 2023
-31.3
-15.4
-23.2
3月 2023
-23.2
-14.0
-24.3
2月 2023
-24.3
-12.9
-8.9
1月 2023
-8.9
-13.1
-13.7
12月 2022
-13.8
-11.3
-19.4
11月 2022
-19.4
-7.6
-8.7
10月 2022
-8.7
-4.0
-9.9
9月 2022
-9.9
1.0
6.2
8月 2022
6.2
11.8
-12.3
7月 2022
-12.3
16.1
-3.3
6月 2022
-3.3
19.2
2.6
5月 2022
2.6
22.2
17.6
4月 2022
17.6
23.1
27.4
3月 2022
27.4
23.6
16.0
2月 2022
16.0
24.4
23.2
1月 2022
23.2
25.2
15.4
12月 2021
15.4
27.0
39.0
11月 2021
39.0
27.8
23.8
