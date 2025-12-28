カレンダーセクション

経済指標カレンダー

米国住宅建設着工数前月比 (United States Housing Starts m/m)

国：
米国
USD, 米ドル
情報源：
(米商務省)国勢調査局 (Census Bureau)
セクター
ハウジング
N/D 7.9%
-8.5%
最後の発表 重要性 実際 予測
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

住宅着工件数前月比は、報告月の新規住宅建設プロジェクト数の前月比を反映しています。

指標のデータは、開発者と規制当局の調査から得られたものです。サンプルサイズは、全国の住宅建設プロジェクトの約95％をカバーしています。データは気象及び季節の変動に合わせて調整されます。この指標は、一般的な国家建設報告書の一部として、毎月10日と20日の間に公表されています。報告書には建築許可と完成したプロジェクトも含まれています。

新規住宅着工件数はほとんど絶対的には解釈されません。建設は気象条件、地域内の地理的位置、年間の時間に大きく依存します。したがって、アナリストは通常指標の数ヶ月間の変化を測定します。指標分析中、経済学者は以下の基準点に注意を払います。

  • 新規住宅の需要の増加は、人口福祉の発展を指します。
  • 新規住宅建設の増加は、建設業界での雇用の増加につながります。
  • 新規家庭の需要が増加すると、新しい家具や家電製品など、新しい住宅購入者に必要な他の製品に対する需要が増加する可能性があります。これは消費者の活動を促し、価格指数に影響を与える可能性があります。
  • 指標の伸びによって不動産市場が拡大する可能性があります。

以上の点を考慮すると、住宅着工台数の上昇は、米ドル相場にプラスの影響を与える可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"米国住宅建設着工数前月比 (United States Housing Starts m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
9月 2025
N/D
7.9%
-8.5%
8月 2025
-8.5%
-6.4%
3.4%
7月 2025
5.2%
3.2%
5.9%
6月 2025
4.6%
7.0%
-9.7%
5月 2025
-9.8%
-0.1%
2.7%
4月 2025
1.6%
-3.6%
-10.1%
3月 2025
-11.4%
-4.0%
9.8%
2月 2025
11.2%
3.8%
-11.5%
1月 2025
-9.8%
2.0%
16.1%
12月 2024
15.8%
-9.8%
-3.7%
11月 2024
-1.8%
1.2%
-3.2%
10月 2024
-3.1%
-5.4%
-1.9%
9月 2024
-0.5%
-4.2%
7.8%
8月 2024
9.6%
10.1%
-6.9%
7月 2024
-6.8%
2.2%
1.1%
6月 2024
3.0%
-8.0%
-4.6%
5月 2024
-5.5%
4.9%
4.1%
4月 2024
5.7%
3.5%
-16.8%
3月 2024
-14.7%
-2.8%
12.7%
2月 2024
10.7%
1.6%
-12.3%
1月 2024
-14.8%
-1.7%
3.3%
12月 2023
-4.3%
6.7%
10.8%
11月 2023
14.8%
0.2%
10月 2023
1.9%
-6.3%
7.0%
9月 2023
7.0%
2.2%
-12.5%
8月 2023
-11.3%
-3.0%
2.0%
7月 2023
3.9%
2.7%
-11.7%
6月 2023
-8.0%
7.2%
15.7%
5月 2023
21.7%
-0.8%
-2.9%
4月 2023
2.2%
1.9%
-4.5%
3月 2023
-0.8%
0.4%
7.3%
2月 2023
9.8%
-0.6%
-2.0%
1月 2023
-4.5%
0.6%
-3.4%
12月 2022
-1.4%
-0.2%
-1.8%
11月 2022
-0.5%
-0.4%
-2.1%
10月 2022
-4.2%
1.1%
-1.3%
9月 2022
-8.1%
-0.2%
13.7%
8月 2022
12.2%
0.6%
-10.9%
7月 2022
-9.6%
-0.7%
2.4%
6月 2022
-2.0%
0.6%
-11.9%
5月 2022
-14.4%
-0.4%
5.5%
4月 2022
-0.2%
0.3%
-2.8%
3月 2022
0.3%
-0.3%
6.5%
2月 2022
6.8%
0.4%
-5.5%
1月 2022
-4.1%
-0.4%
0.3%
12月 2021
1.4%
0.5%
11.8%
11月 2021
11.8%
-0.9%
-3.1%
10月 2021
-0.7%
0.6%
-2.7%
9月 2021
-1.6%
-0.3%
1.2%
8月 2021
3.9%
0.0%
-6.2%
123
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード