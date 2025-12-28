経済指標カレンダー
米国20年債券オークション (United States 20-Year Bond Auction)
国：
米国
USD, 米ドル
セクター
市場
|中
|4.798%
|
4.706%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|
4.798%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
直近値:
実際のデータ
"米国20年債券オークション (United States 20-Year Bond Auction)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
4.798%
4.706%
4.706%
4.506%
4.506%
4.613%
4.613%
4.876%
4.876%
4.935%
4.935%
4.942%
4.942%
5.047%
5.047%
4.810%
4.810%
4.632%
4.632%
4.830%
4.830%
4.900%
4.900%
4.686%
4.686%
4.680%
4.680%
4.590%
4.590%
4.039%
4.039%
4.160%
4.160%
4.466%
4.466%
4.452%
4.452%
4.635%
4.635%
4.818%
4.818%
4.542%
4.542%
4.595%
4.595%
4.423%
4.423%
4.213%
4.213%
4.780%
4.780%
5.245%
5.245%
4.592%
4.592%
4.499%
4.499%
4.036%
4.036%
4.010%
4.010%
3.954%
3.954%
3.920%
3.920%
3.909%
3.909%
3.977%
3.977%
3.678%
3.678%
3.935%
3.935%
4.072%
4.072%
4.395%
4.395%
3.820%
3.820%
3.380%
3.380%
3.420%
3.420%
3.488%
3.488%
3.290%
3.290%
3.095%
3.095%
2.651%
2.651%
2.396%
2.396%
2.210%
2.210%
1.942%
1.942%
1.872%
1.872%
2.065%
