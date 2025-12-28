カレンダーセクション

米国非農業部門雇用者数 (United States Private Nonfarm Payrolls)

国：
米国
USD, 米ドル
情報源：
アメリカ合衆国労働統計局 (Bureau of Labor Statistics)
非農業部門給与指標は、農業部門を除くすべての米国経済部門の民間企業で、その月に作成された新しい雇用の数を測定します。この計算は、米国全土で約63万4千人の雇用を提供する約147,000社の調査に基づいています。

医療保険、ヘルスケア、建設、軽工業、レクリエーションとエンターテイメント、金融サービス、小売業、卸売業、鉱業、輸送と倉庫、情報、ITその他を含む米国経済のすべての分野が考慮されます。

民間非農業部門雇用者数の変化は、政府給与よりも一般的な非農業部門雇用者数の計算に大きく貢献をします。それがこの指標が労働市場の国家と経済状況をよりよく反映している理由です。ドル相場への影響は直接的です。予想を上回る指標の伸びは、米ドルに対してプラスと見られます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
69 K
67 K
52 K
9月 2025
97 K
98 K
18 K
8月 2025
38 K
102 K
77 K
7月 2025
83 K
139 K
3 K
6月 2025
74 K
88 K
137 K
5月 2025
140 K
66 K
146 K
4月 2025
167 K
147 K
170 K
3月 2025
209 K
145 K
116 K
2月 2025
140 K
113 K
81 K
1月 2025
111 K
215 K
273 K
12月 2024
223 K
246 K
182 K
11月 2024
194 K
-14 K
-2 K
10月 2024
-28 K
162 K
192 K
9月 2024
223 K
211 K
114 K
8月 2024
118 K
139 K
74 K
7月 2024
97 K
175 K
136 K
6月 2024
136 K
218 K
193 K
5月 2024
229 K
175 K
158 K
4月 2024
167 K
133 K
243 K
3月 2024
232 K
156 K
207 K
2月 2024
223 K
222 K
177 K
1月 2024
317 K
167 K
278 K
12月 2023
164 K
6 K
136 K
11月 2023
150 K
-26 K
85 K
10月 2023
99 K
-13 K
246 K
9月 2023
263 K
14 K
177 K
8月 2023
179 K
-5 K
155 K
7月 2023
172 K
-42 K
128 K
6月 2023
149 K
0 K
259 K
5月 2023
283 K
29 K
253 K
4月 2023
230 K
-10 K
123 K
3月 2023
189 K
-29 K
266 K
2月 2023
265 K
-13 K
386 K
1月 2023
443 K
-24 K
269 K
12月 2022
220 K
-8 K
202 K
11月 2022
221 K
15 K
248 K
10月 2022
233 K
-3 K
319 K
9月 2022
288 K
-31 K
275 K
8月 2022
308 K
-43 K
477 K
7月 2022
471 K
-8 K
404 K
6月 2022
381 K
51 K
336 K
5月 2022
333 K
8 K
405 K
4月 2022
406 K
-89 K
424 K
3月 2022
426 K
-23 K
739 K
2月 2022
654 K
54 K
448 K
1月 2022
444 K
-44 K
503 K
12月 2021
211 K
-84 K
270 K
11月 2021
235 K
38 K
628 K
10月 2021
604 K
61 K
365 K
9月 2021
317 K
-77 K
332 K
