経済指標カレンダー
米国非農業部門雇用者数 (United States Private Nonfarm Payrolls)
|中
|69 K
|67 K
|
52 K
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|69 K
|
69 K
|次の発表
|実際
|予測
|
前
非農業部門給与指標は、農業部門を除くすべての米国経済部門の民間企業で、その月に作成された新しい雇用の数を測定します。この計算は、米国全土で約63万4千人の雇用を提供する約147,000社の調査に基づいています。
医療保険、ヘルスケア、建設、軽工業、レクリエーションとエンターテイメント、金融サービス、小売業、卸売業、鉱業、輸送と倉庫、情報、ITその他を含む米国経済のすべての分野が考慮されます。
民間非農業部門雇用者数の変化は、政府給与よりも一般的な非農業部門雇用者数の計算に大きく貢献をします。それがこの指標が労働市場の国家と経済状況をよりよく反映している理由です。ドル相場への影響は直接的です。予想を上回る指標の伸びは、米ドルに対してプラスと見られます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"米国非農業部門雇用者数 (United States Private Nonfarm Payrolls)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
