非農業部門給与指標は、農業部門を除くすべての米国経済部門の民間企業で、その月に作成された新しい雇用の数を測定します。この計算は、米国全土で約63万4千人の雇用を提供する約147,000社の調査に基づいています。

医療保険、ヘルスケア、建設、軽工業、レクリエーションとエンターテイメント、金融サービス、小売業、卸売業、鉱業、輸送と倉庫、情報、ITその他を含む米国経済のすべての分野が考慮されます。

民間非農業部門雇用者数の変化は、政府給与よりも一般的な非農業部門雇用者数の計算に大きく貢献をします。それがこの指標が労働市場の国家と経済状況をよりよく反映している理由です。ドル相場への影響は直接的です。予想を上回る指標の伸びは、米ドルに対してプラスと見られます。

直近値: