経済指標カレンダー
ISM米国非製造業仕入価格 (ISM United States Non-Manufacturing Prices Paid)
|高
|N/D
|71.3
|
70.0
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|次の発表
|実際
|予測
|
前
ISM非製造業仕入価格は供給管理研究所 (The Institute of Supply Management、ISM) が非製造業PMIを計算する際の基準となる4つの拡散指標の1つで、サービスを準備する過程で、企業が仕入先に支払う価格の変化を反映しています。
指数の計算は、米国サービス部門の17業種からの供給担当者の月次調査から収集されたデータに基づいています。回答者は、生産に使用される商品やサービスの価格が過去1ヶ月で減少したか、増加したか、変化していないかを推測します。収集されたデータは処理され、ディフュージョンインデックスにまとめられます。総PMI計算における指数の重みは25％です。
ISM非製造仕入れ価格指数は、通常、労働統計局が発表した他のデータと通常密接に関連しています。サービス部門の中間価格の上昇はインフレの先行指標として役立つ可能性があります。生産者は仕入先により多額を払う必要があり、そのため、最終製品の価格が上昇する可能性があるからです。
しかし、指数は一般的にドル相場に直接影響を及ぼすものではなく、通常はPMIの一部として解釈されます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"ISM米国非製造業仕入価格 (ISM United States Non-Manufacturing Prices Paid)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用