ISM非製造業仕入価格は供給管理研究所 (The Institute of Supply Management、ISM) が非製造業PMIを計算する際の基準となる4つの拡散指標の1つで、サービスを準備する過程で、企業が仕入先に支払う価格の変化を反映しています。

指数の計算は、米国サービス部門の17業種からの供給担当者の月次調査から収集されたデータに基づいています。回答者は、生産に使用される商品やサービスの価格が過去1ヶ月で減少したか、増加したか、変化していないかを推測します。収集されたデータは処理され、ディフュージョンインデックスにまとめられます。総PMI計算における指数の重みは25％です。

ISM非製造仕入れ価格指数は、通常、労働統計局が発表した他のデータと通常密接に関連しています。サービス部門の中間価格の上昇はインフレの先行指標として役立つ可能性があります。生産者は仕入先により多額を払う必要があり、そのため、最終製品の価格が上昇する可能性があるからです。

しかし、指数は一般的にドル相場に直接影響を及ぼすものではなく、通常はPMIの一部として解釈されます。

