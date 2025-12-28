中古住宅販売件数（Existing Home Sales）前月比は、報告月の中古住宅販売数の前月と比較した変化を反映します。計算には、既存の一戸建て住宅、マンション、コンドミニアム及び共同組合の売却取引のみが含まれます。

この報告書は、米国国立不動産協会によって発表されます。詳細版には、販売数の絶対数と金額ベースの評価（地域別の平均販売価格）が含まれます。データは、北東、中西、南、西の4つの地域に提供されています。この指標は季節調整されています。

報告書の重要な点は、「完結」した取引のみを反映しているため、実際には6〜8週間前の売上（米国での不動産取引の正式化に必要な時間）が含まれていることです。したがって、指標は既存の条件を特徴付けます。 この指数はサンプルサイズが大きく（全国をカバーする）、戸建て住宅に加えてアパートに関する情報を提供して住宅市場を評価する際の客観性を高めるのでアナリストに評価されています。この指標は、住宅市場の強さと総需要を特徴づけるものです。また、住宅保険や家財道具などの関連商品の販売動向を間接的に見通すことができます。

指数の伸びは、米ドル相場にプラスの影響を与えることがあります。

直近値: