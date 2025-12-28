カレンダーセクション

米国小売売上高(自動車とガスを除く)前月比 (United States Retail Sales excl. Autos and Gas m/m)

国：
米国
USD, 米ドル
情報源：
(米商務省)国勢調査局 (Census Bureau)
セクター
消費者
0.5% 0.4%
0.0%
最後の発表 重要性 実際 予測
0.2%
0.5%
次の発表 実際 予測
ガス/自動車を除く小売売上高 前月比は、報告された月に消費者が小売店で行った購買総量の変化率を前月比として反映しています。この指標には、サービス、自動車、ガス、食品の購入は含まれていません。そのような計算によって、商品の需要構造におけるパターンの概要が可能になります。なぜなら、これらの商品カテゴリの売上の変化は、しばしば価格の変化によって引き起こされるからです。指標にはインフレ調整は適用されません。小売売上高の増加は経済成長をより強く示していますが、予想よりも増加すればインフレとなる可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"米国小売売上高(自動車とガスを除く)前月比 (United States Retail Sales excl. Autos and Gas m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
0.5%
0.4%
0.0%
9月 2025
0.1%
0.3%
0.6%
8月 2025
0.7%
0.3%
0.3%
7月 2025
0.2%
0.3%
0.8%
6月 2025
0.6%
-0.1%
0.0%
5月 2025
-0.1%
0.1%
0.1%
4月 2025
0.2%
0.2%
1.1%
3月 2025
0.8%
0.5%
0.8%
2月 2025
0.5%
-0.1%
-0.8%
1月 2025
-0.5%
0.5%
0.5%
12月 2024
0.3%
0.8%
0.2%
11月 2024
0.2%
0.5%
0.2%
10月 2024
0.1%
0.3%
1.2%
9月 2024
0.7%
0.3%
0.3%
8月 2024
0.2%
-0.2%
0.4%
7月 2024
0.4%
0.3%
0.8%
6月 2024
0.8%
0.4%
0.3%
5月 2024
0.1%
0.7%
-0.3%
4月 2024
-0.1%
0.5%
0.7%
3月 2024
1.0%
0.1%
0.5%
2月 2024
0.3%
0.1%
-0.8%
1月 2024
-0.5%
0.3%
0.6%
12月 2023
0.6%
0.2%
0.6%
11月 2023
0.6%
0.4%
0.1%
10月 2023
0.1%
-0.3%
0.8%
9月 2023
0.6%
0.0%
0.3%
8月 2023
0.2%
-0.1%
0.7%
7月 2023
1.0%
0.1%
0.4%
6月 2023
0.3%
0.0%
0.5%
5月 2023
0.4%
-0.3%
0.5%
4月 2023
0.6%
0.2%
-0.5%
3月 2023
-0.3%
-0.1%
0.0%
2月 2023
0.0%
0.0%
2.8%
1月 2023
2.6%
-0.1%
-0.4%
12月 2022
-0.7%
-0.7%
-0.5%
11月 2022
-0.2%
0.4%
0.8%
10月 2022
0.9%
0.1%
0.6%
9月 2022
0.3%
-0.4%
0.6%
8月 2022
0.3%
0.5%
0.3%
7月 2022
0.7%
0.3%
0.7%
6月 2022
0.7%
-0.6%
0.1%
5月 2022
0.1%
1.0%
0.8%
4月 2022
1.0%
-1.6%
1.2%
3月 2022
0.2%
2.3%
-0.1%
2月 2022
-0.4%
-2.9%
5.2%
1月 2022
3.8%
2.6%
-3.2%
12月 2021
-2.5%
-1.4%
0.2%
11月 2021
0.2%
1.0%
1.6%
10月 2021
1.4%
-0.9%
0.7%
9月 2021
0.7%
1.0%
2.0%
123
