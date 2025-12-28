単位労働コスト前期比は、所定の四半期の生産された生産単位あたりの労働コストの変化を反映しています。単位当たりのコストは、報告された期間に対する総労働時間の補償の比率、すなわち毎時の報酬を労働生産性で割ったものとして計算されます。

単位労働コストは生産者コストの大部分を占めるため、国家経済活動を測定する上で非常に重要な指標です。この指標は関連指標と密接に関連しています。したがって、生産水準の変化がない場合の平均時間当たり賃金の増加は、労働コストの増加につながります。時間単位当たりの生産量の増加は、通常、労働コストを削減します。

経済学者はこの指標を使って生産活動を測定します。このデータは、価格、賃金、技術効率の予測と分析にも使用されます。指標値は、労働生産性と平均時間当たり収入との組み合わせで表示されます。

単位労働コストの増加は、通常、最終製品の価格の上昇、ひいてはインフレ率の上昇を招きます。したがって、指数の伸びはドルに対してプラスと見なすことができます。

直近値: