米国単位労働コスト前期比 (United States Unit Labor Costs q/q)

国：
米国
USD, 米ドル
情報源：
アメリカ合衆国労働統計局 (Bureau of Labor Statistics)
セクター
労働
1.0% 1.6%
1.6%
最後の発表 重要性 実際 予測
1.6%
1.0%
次の発表 実際 予測
単位労働コスト前期比は、所定の四半期の生産された生産単位あたりの労働コストの変化を反映しています。単位当たりのコストは、報告された期間に対する総労働時間の補償の比率、すなわち毎時の報酬を労働生産性で割ったものとして計算されます。

単位労働コストは生産者コストの大部分を占めるため、国家経済活動を測定する上で非常に重要な指標です。この指標は関連指標と密接に関連しています。したがって、生産水準の変化がない場合の平均時間当たり賃金の増加は、労働コストの増加につながります。時間単位当たりの生産量の増加は、通常、労働コストを削減します。

経済学者はこの指標を使って生産活動を測定します。このデータは、価格、賃金、技術効率の予測と分析にも使用されます。指標値は、労働生産性と平均時間当たり収入との組み合わせで表示されます。

単位労働コストの増加は、通常、最終製品の価格の上昇、ひいてはインフレ率の上昇を招きます。したがって、指数の伸びはドルに対してプラスと見なすことができます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"米国単位労働コスト前期比 (United States Unit Labor Costs q/q)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
2 Q 2025
1.0%
1.6%
1.6%
2 Q 2025 予備的
1.6%
3.7%
6.9%
1 Q 2025
6.6%
5.7%
5.7%
1 Q 2025 予備的
5.7%
3.3%
2.0%
4 Q 2024
2.2%
3.0%
3.0%
4 Q 2024 予備的
3.0%
3.2%
0.5%
3 Q 2024
0.8%
1.9%
1.9%
3 Q 2024 予備的
1.9%
-0.3%
2.4%
2 Q 2024
0.4%
0.9%
0.9%
2 Q 2024 予備的
0.9%
2.8%
3.8%
1 Q 2024
4.0%
4.7%
4.7%
1 Q 2024 予備的
4.7%
0.8%
0.0%
4 Q 2023
0.4%
0.5%
0.5%
4 Q 2023 予備的
0.5%
4.6%
-1.1%
3 Q 2023
-1.2%
-0.8%
-0.8%
3 Q 2023 予備的
-0.8%
1.8%
3.2%
2 Q 2023
2.2%
1.6%
1.6%
2 Q 2023 予備的
1.6%
-0.5%
3.3%
1 Q 2023
4.2%
6.3%
6.3%
1 Q 2023 予備的
6.3%
8.4%
3.3%
4 Q 2022
3.2%
1.1%
1.1%
4 Q 2022 予備的
1.1%
11.1%
2.0%
3 Q 2022
2.4%
3.5%
3.5%
3 Q 2022 予備的
3.5%
3.9%
8.9%
2 Q 2022
10.2%
10.8%
10.8%
2 Q 2022 予備的
10.8%
5.0%
12.7%
1 Q 2022
12.6%
11.6%
11.6%
1 Q 2022 予備的
11.6%
3.2%
1.0%
4 Q 2021
0.9%
0.3%
0.3%
4 Q 2021 予備的
0.3%
3.1%
9.3%
3 Q 2021
9.6%
8.3%
8.3%
3 Q 2021 予備的
8.3%
2.2%
1.1%
2 Q 2021
1.3%
1.0%
1.0%
2 Q 2021 予備的
1.0%
2.3%
-2.8%
1 Q 2021
1.7%
-0.3%
-0.3%
1 Q 2021 予備的
-0.3%
12.3%
5.6%
4 Q 2020
6.0%
6.8%
6.8%
4 Q 2020 予備的
6.8%
-2.9%
-7.0%
3 Q 2020
-6.6%
-8.9%
-8.9%
3 Q 2020 予備的
-8.9%
7.5%
8.5%
2 Q 2020
9.0%
12.2%
12.2%
2 Q 2020 予備的
12.2%
2.0%
9.8%
1 Q 2020
5.1%
4.8%
4.8%
1 Q 2020 予備的
4.8%
0.9%
0.9%
4 Q 2019
0.9%
1.4%
1.4%
4 Q 2019 予備的
1.4%
1.0%
2.5%
3 Q 2019
2.5%
3.6%
3.6%
3 Q 2019 予備的
3.6%
4.4%
2.4%
2 Q 2019
2.6%
2.4%
2.4%
2 Q 2019 予備的
2.4%
0.7%
5.5%
