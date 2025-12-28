経済指標カレンダー
米国 消費者物価指数(CPI)n.s.a. (United States Consumer Price Index (CPI) n.s.a.)
|低
|324.122
|324.832
|
324.800
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|324.948
|
324.122
|次の発表
|実際
|予測
|
前
消費者物価指数（消費者物価指数）n.s.a. は、1982年に設定された基準期間と比較して、指定された月の消費財及びサービス品目の価格の変化を反映します。この指数は、価格の変化を消費者の観点から示しています。指標の計算は季節調整されていません。すなわち、毎年のほぼ同時に発生しほぼ同じ大きさの変化を反映していません。このような変化は、休日、天候及び生産サイクルなどから生じる可能性があります。
CPI計算品目に含まれる財及びサービスは、飲食品、住居、衣服、交通、医療、娯楽、教育と通信、その他の財及びサービスの8つの主要グループに分かれています。これらの8つのグループは、約8万のタイトルを含む200以上のカテゴリに分かれています。指数の計算には、法人所得税や投資項目（株式、債券、保険証券）は含まれていません。生産者物価指数 と異なり、計算には輸入品の価格は含まれません。
指数の計算に基づく財及びサービスの価格は、約2万3千の貿易・サービス会社の月次調査から収集されます。サンプルは時々改訂されます。また、全国の何千もの家族がインタビューされます。計算要素の重みは定期的に見直されます。指標は、1982年時点のベンチマーク価格と比較して計算されます。
CPIの計算には、専門家、自営業者、失業者、公務員、年金受給者などの都市居住者の支出が考慮されます。農家、農村人口、軍人、刑務所や精神病院に居住している個人は計算に含まれていません。
季節調整されていないCPIは個別に解釈されることはほとんどありません。なぜなら、揮発性の高さによって物価変動の客観的なイメージを持つことが妨げられるからです。一般に、CPIの伸びはインフレの進行を示し、ドルに対してプラスと見なされます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"米国 消費者物価指数(CPI)n.s.a. (United States Consumer Price Index (CPI) n.s.a.)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用