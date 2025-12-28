カレンダーセクション

経済指標カレンダー

米国 消費者物価指数(CPI)n.s.a. (United States Consumer Price Index (CPI) n.s.a.)

国：
米国
USD, 米ドル
情報源：
アメリカ合衆国労働統計局 (Bureau of Labor Statistics)
セクター
価格
324.122 324.832
324.800
最後の発表 重要性 実際 予測
324.948
324.122
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

消費者物価指数（消費者物価指数）n.s.a. は、1982年に設定された基準期間と比較して、指定された月の消費財及びサービス品目の価格の変化を反映します。この指数は、価格の変化を消費者の観点から示しています。指標の計算は季節調整されていません。すなわち、毎年のほぼ同時に発生しほぼ同じ大きさの変化を反映していません。このような変化は、休日、天候及び生産サイクルなどから生じる可能性があります。

CPI計算品目に含まれる財及びサービスは、飲食品、住居、衣服、交通、医療、娯楽、教育と通信、その他の財及びサービスの8つの主要グループに分かれています。これらの8つのグループは、約8万のタイトルを含む200以上のカテゴリに分かれています。指数の計算には、法人所得税や投資項目（株式、債券、保険証券）は含まれていません。生産者物価指数 と異なり、計算には輸入品の価格は含まれません。

指数の計算に基づく財及びサービスの価格は、約2万3千の貿易・サービス会社の月次調査から収集されます。サンプルは時々改訂されます。また、全国の何千もの家族がインタビューされます。計算要素の重みは定期的に見直されます。指標は、1982年時点のベンチマーク価格と比較して計算されます。

CPIの計算には、専門家、自営業者、失業者、公務員、年金受給者などの都市居住者の支出が考慮されます。農家、農村人口、軍人、刑務所や精神病院に居住している個人は計算に含まれていません。

季節調整されていないCPIは個別に解釈されることはほとんどありません。なぜなら、揮発性の高さによって物価変動の客観的なイメージを持つことが妨げられるからです。一般に、CPIの伸びはインフレの進行を示し、ドルに対してプラスと見なされます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"米国 消費者物価指数(CPI)n.s.a. (United States Consumer Price Index (CPI) n.s.a.)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
324.122
324.832
324.800
9月 2025
324.800
323.976
8月 2025
323.980
324.132
323.048
7月 2025
323.048
323.398
322.561
6月 2025
322.561
321.516
321.465
5月 2025
321.465
320.235
320.795
4月 2025
320.795
320.465
319.799
3月 2025
319.799
320.070
319.082
2月 2025
319.082
318.113
317.671
1月 2025
317.671
316.324
315.605
12月 2024
315.605
315.827
315.493
11月 2024
315.493
315.737
315.664
10月 2024
315.664
315.360
315.301
9月 2024
315.301
315.277
314.796
8月 2024
314.796
315.097
314.540
7月 2024
314.540
314.777
314.175
6月 2024
314.175
314.445
314.069
5月 2024
314.069
314.186
313.548
4月 2024
313.548
314.340
312.332
3月 2024
312.332
312.039
310.326
2月 2024
310.326
307.888
308.417
1月 2024
308.417
307.211
306.746
12月 2023
306.746
306.561
307.051
11月 2023
307.051
307.922
307.671
10月 2023
307.671
308.895
307.789
9月 2023
307.789
307.403
307.026
8月 2023
307.026
307.025
305.691
7月 2023
305.691
302.912
305.109
6月 2023
305.109
303.865
304.127
5月 2023
304.127
305.705
303.363
4月 2023
303.363
304.117
301.836
3月 2023
301.836
300.790
300.840
2月 2023
300.840
301.446
299.170
1月 2023
299.170
299.073
296.797
12月 2022
296.797
297.568
297.711
11月 2022
297.711
299.204
298.012
10月 2022
298.012
298.973
296.808
9月 2022
296.808
296.291
296.171
8月 2022
296.171
294.596
296.276
7月 2022
296.276
298.198
296.311
6月 2022
296.311
294.183
292.296
5月 2022
292.296
290.885
289.109
4月 2022
289.109
289.270
287.504
3月 2022
287.504
285.198
283.716
2月 2022
283.716
282.720
281.148
1月 2022
281.148
278.369
278.802
12月 2021
278.802
277.659
277.948
11月 2021
277.948
278.073
276.589
10月 2021
276.589
275.007
274.310
9月 2021
274.310
273.240
273.567
1234
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード