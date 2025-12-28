消費者物価指数（消費者物価指数）n.s.a. は、1982年に設定された基準期間と比較して、指定された月の消費財及びサービス品目の価格の変化を反映します。この指数は、価格の変化を消費者の観点から示しています。指標の計算は季節調整されていません。すなわち、毎年のほぼ同時に発生しほぼ同じ大きさの変化を反映していません。このような変化は、休日、天候及び生産サイクルなどから生じる可能性があります。

CPI計算品目に含まれる財及びサービスは、飲食品、住居、衣服、交通、医療、娯楽、教育と通信、その他の財及びサービスの8つの主要グループに分かれています。これらの8つのグループは、約8万のタイトルを含む200以上のカテゴリに分かれています。指数の計算には、法人所得税や投資項目（株式、債券、保険証券）は含まれていません。生産者物価指数 と異なり、計算には輸入品の価格は含まれません。

指数の計算に基づく財及びサービスの価格は、約2万3千の貿易・サービス会社の月次調査から収集されます。サンプルは時々改訂されます。また、全国の何千もの家族がインタビューされます。計算要素の重みは定期的に見直されます。指標は、1982年時点のベンチマーク価格と比較して計算されます。

CPIの計算には、専門家、自営業者、失業者、公務員、年金受給者などの都市居住者の支出が考慮されます。農家、農村人口、軍人、刑務所や精神病院に居住している個人は計算に含まれていません。

季節調整されていないCPIは個別に解釈されることはほとんどありません。なぜなら、揮発性の高さによって物価変動の客観的なイメージを持つことが妨げられるからです。一般に、CPIの伸びはインフレの進行を示し、ドルに対してプラスと見なされます。

