経済指標カレンダー
米国製造業受注前月比 (United States Factory Orders m/m)
|中
|1.3%
|2.5%
|
-1.3%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|-1.2%
|
1.3%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
製造業受注（Factory Orders）前月比は、指定された月に米国企業が受け取った耐久財と非耐久消費財の注文量の前月と比較した変化を示したものです。
製造品の新規注文はすべて計算に含まれます。ここで、注文とは、現在または後に配送されるべき、商品の購入意思を示すメッセージです。統計には、必須の法的文書（契約、手紙、小切手など）によって確認された注文のみが含まれます。取り消された注文は報告に含まれません。
処理のためのデータは、毎月5億ドル以上の配送を行っている企業の調査から得られたものです。しかし、サンプルの代表性を高めるために、調査には厳選した小規模企業も含まれています。
この指標は、米国の産業部門における活動を特徴づける、いわゆるM3報告書に含まれています。注文の数に加えて、商品の在庫出荷量が考慮に入れられます。M3は、生産活動の短期予測に使用されます。
注文数の増加は、消費財需要の間接的な特徴であり、近い将来の生産活動の増加を予測することができます。これは、ドルにプラスの影響を与える可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"米国製造業受注前月比 (United States Factory Orders m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
