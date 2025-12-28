製造業受注（Factory Orders）前月比は、指定された月に米国企業が受け取った耐久財と非耐久消費財の注文量の前月と比較した変化を示したものです。

製造品の新規注文はすべて計算に含まれます。ここで、注文とは、現在または後に配送されるべき、商品の購入意思を示すメッセージです。統計には、必須の法的文書（契約、手紙、小切手など）によって確認された注文のみが含まれます。取り消された注文は報告に含まれません。

処理のためのデータは、毎月5億ドル以上の配送を行っている企業の調査から得られたものです。しかし、サンプルの代表性を高めるために、調査には厳選した小規模企業も含まれています。

この指標は、米国の産業部門における活動を特徴づける、いわゆるM3報告書に含まれています。注文の数に加えて、商品の在庫出荷量が考慮に入れられます。M3は、生産活動の短期予測に使用されます。

注文数の増加は、消費財需要の間接的な特徴であり、近い将来の生産活動の増加を予測することができます。これは、ドルにプラスの影響を与える可能性があります。

直近値: