ISM製造業雇用は供給管理研究所 (The Institute of Supply Management、ISM) が製造業PMIを計算する際の基準となる拡散指標の1つで、事業会社企業の雇用の変化が反映されます。

指数の計算は、米国の18業種からの供給担当者の月次調査から収集されたデータに基づいています。回答者は、過去1ヶ月間の企業の雇用情勢（改善、悪化、変化なし）を見積もります。収集されたデータは処理され、ディフュージョンインデックスにまとめられます。総製造PMI計算における指数の重みは20％です。

ISM製造雇用指数は、労働統計局が発表した他のデータと通常密接に関連しています。製造業における雇用の伸びは、通常労働市場における一般的にポジティブな状況を反映しています。

しかし、指数は一般的にドル相場に直接影響を及ぼすものではなく、通常はPMIの一部として解釈されます。

