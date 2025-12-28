実質所得指標前月比は、報告月の人口の実質所得の前月と比較した変化を示しています。計算には、賃金、賞与及びその他の所得から義務的な支払い（主に税金）を引いたものが含まれます。したがって、実質所得は人口の実質購買力を反映しています。

実質所得はインフレ調整され、1982年の基準期間との関係で計算されます。1982年に、人口の実質所得は週当たり84ドルに設定されました。指標を計算する際、総平均週収入は、CPI（消費者物価指数）を考慮してインフレ調整されます。

従業員の収入に関するデータは、米国内で約63万4千の雇用を提供する約14万7千の商業企業及び政府機関の調査に基づいて計算されています。

純粋な実質所得指標は家族の総収入、社会給付、雇用期間と失業期間の影響を受けるため、他のパラメータなしでは一般的な生活水準を特徴づけることはできません。したがって、指標の計算には、パートタイムとフルタイムの仕事だけでなく、低賃金の仕事と高給の仕事の比率も含まれます。しかし、平均が使用されるためこれらの数字は暗黙的です。

実質所得の伸びは、一般的に消費者支出の増加（ひいてはインフレ率の上昇）につながり、ドル相場にプラスの効果をもたらします。

