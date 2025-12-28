経済指標カレンダー
米国実質所得前月比 (United States Real Earnings m/m)
|低
|N/D
|0.3%
|
-0.1%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|次の発表
|実際
|予測
|
前
実質所得指標前月比は、報告月の人口の実質所得の前月と比較した変化を示しています。計算には、賃金、賞与及びその他の所得から義務的な支払い（主に税金）を引いたものが含まれます。したがって、実質所得は人口の実質購買力を反映しています。
実質所得はインフレ調整され、1982年の基準期間との関係で計算されます。1982年に、人口の実質所得は週当たり84ドルに設定されました。指標を計算する際、総平均週収入は、CPI（消費者物価指数）を考慮してインフレ調整されます。
従業員の収入に関するデータは、米国内で約63万4千の雇用を提供する約14万7千の商業企業及び政府機関の調査に基づいて計算されています。
純粋な実質所得指標は家族の総収入、社会給付、雇用期間と失業期間の影響を受けるため、他のパラメータなしでは一般的な生活水準を特徴づけることはできません。したがって、指標の計算には、パートタイムとフルタイムの仕事だけでなく、低賃金の仕事と高給の仕事の比率も含まれます。しかし、平均が使用されるためこれらの数字は暗黙的です。
実質所得の伸びは、一般的に消費者支出の増加（ひいてはインフレ率の上昇）につながり、ドル相場にプラスの効果をもたらします。
直近値:
実際のデータ
予想値
"米国実質所得前月比 (United States Real Earnings m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用