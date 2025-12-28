ADP非農業部門雇用者数（ADP Nonfarm Employment Change）は、米国経済の主要部門における月次変化を示しています。この指標は農業を考慮していません。この計算には、約2,300万人の従業員（米国の民間部門の全従業員の約20％）を雇用する約406,000の民間企業から収集したデータが含まれています。

非農業部門雇用者数を計算する際に労働統計局が採用する方法論とは異なり、その月の給与総額よりもADPは個々の従業員による給与計算を考慮します。これは、1従業員が複数の給与計算で言及される（ボーナスやその他の支払いを受ける）ことがあり、報告書データが不正確になる可能性があるためです。

統計的異常値はサンプルデータから除外されています。

この報告書は、部門と業種への分裂を反映しています。生産部門（鉱業、建設、製造）とサービス部門（貿易、輸送、IT、財務、専門及び技術サービス、管理及びプロバイダーサービス、管理及びサポートサービス、教育、ヘルスケア、レクリエーション、エンターテインメントなど）のデータが別々に提供されます。この報告書には、中小企業（50人までの従業員）、中堅（50 - 499人）、大企業（500人以上）の変化のスナップショットも掲載されています。

この指標は、米国の労働市場の状態を特徴づけるものです。公表が労働統計局の報告書の2日前であるため、経済学者によって公式報告書のプレビューとして見なされます。

雇用の伸びは、個人消費の伸びを示す主要な指標です。連邦準備制度理事会は、金利決定の際に労働市場の状態を考慮に入れるため、指標の伸びは米ドルに対してプラスと見られます。

