カレンダーセクション

経済指標カレンダー

ADP米国非農業部門雇用者数の変化 (ADP United States Nonfarm Employment Change)

国：
米国
USD, 米ドル
情報源：
ADP
セクター
労働
-31 K 9 K
42 K
最後の発表 重要性 実際 予測
3 K
-31 K
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

ADP非農業部門雇用者数（ADP Nonfarm Employment Change）は、米国経済の主要部門における月次変化を示しています。この指標は農業を考慮していません。この計算には、約2,300万人の従業員（米国の民間部門の全従業員の約20％）を雇用する約406,000の民間企業から収集したデータが含まれています。

非農業部門雇用者数を計算する際に労働統計局が採用する方法論とは異なり、その月の給与総額よりもADPは個々の従業員による給与計算を考慮します。これは、1従業員が複数の給与計算で言及される（ボーナスやその他の支払いを受ける）ことがあり、報告書データが不正確になる可能性があるためです。

統計的異常値はサンプルデータから除外されています。

この報告書は、部門と業種への分裂を反映しています。生産部門（鉱業、建設、製造）とサービス部門（貿易、輸送、IT、財務、専門及び技術サービス、管理及びプロバイダーサービス、管理及びサポートサービス、教育、ヘルスケア、レクリエーション、エンターテインメントなど）のデータが別々に提供されます。この報告書には、中小企業（50人までの従業員）、中堅（50 - 499人）、大企業（500人以上）の変化のスナップショットも掲載されています。

この指標は、米国の労働市場の状態を特徴づけるものです。公表が労働統計局の報告書の2日前であるため、経済学者によって公式報告書のプレビューとして見なされます。

雇用の伸びは、個人消費の伸びを示す主要な指標です。連邦準備制度理事会は、金利決定の際に労働市場の状態を考慮に入れるため、指標の伸びは米ドルに対してプラスと見られます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"ADP米国非農業部門雇用者数の変化 (ADP United States Nonfarm Employment Change)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
-31 K
9 K
42 K
10月 2025
42 K
-137 K
-32 K
9月 2025
-32 K
-19 K
54 K
8月 2025
54 K
136 K
104 K
7月 2025
104 K
57 K
-33 K
6月 2025
-33 K
121 K
37 K
5月 2025
37 K
80 K
62 K
4月 2025
62 K
246 K
155 K
3月 2025
155 K
4 K
77 K
2月 2025
77 K
124 K
183 K
1月 2025
183 K
121 K
122 K
12月 2024
122 K
120 K
146 K
11月 2024
146 K
205 K
233 K
10月 2024
233 K
121 K
143 K
9月 2024
143 K
116 K
99 K
8月 2024
99 K
121 K
122 K
7月 2024
122 K
77 K
150 K
6月 2024
150 K
148 K
152 K
5月 2024
152 K
99 K
192 K
4月 2024
192 K
193 K
184 K
3月 2024
184 K
213 K
140 K
2月 2024
140 K
84 K
107 K
1月 2024
107 K
137 K
164 K
12月 2023
164 K
-12 K
103 K
11月 2023
103 K
-13 K
113 K
10月 2023
113 K
-9 K
89 K
9月 2023
89 K
2 K
177 K
8月 2023
177 K
13 K
324 K
7月 2023
324 K
16 K
497 K
6月 2023
497 K
4 K
278 K
5月 2023
278 K
-22 K
296 K
4月 2023
296 K
-46 K
145 K
3月 2023
145 K
10 K
242 K
2月 2023
242 K
10 K
106 K
1月 2023
106 K
86 K
235 K
12月 2022
235 K
134 K
127 K
11月 2022
127 K
101 K
239 K
10月 2022
239 K
-163 K
208 K
9月 2022
208 K
-163 K
132 K
8月 2022
132 K
-263 K
128 K
5月 2022
128 K
-225 K
202 K
4月 2022
247 K
-31 K
479 K
3月 2022
455 K
238 K
486 K
2月 2022
475 K
471 K
509 K
1月 2022
-301 K
503 K
776 K
12月 2021
807 K
161 K
505 K
11月 2021
534 K
-366 K
570 K
10月 2021
571 K
-663 K
523 K
9月 2021
568 K
74 K
340 K
8月 2021
374 K
406 K
326 K
12345
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード