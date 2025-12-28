カレンダーセクション

Markit米国サービス購買担当者景気指数(PMI) (S&P Global United States Services Purchasing Managers Index (PMI))

国：
米国
USD, 米ドル
情報源：
マークイット (S&P Global)
ビジネス
54.1 55.3
54.8
最後の発表 重要性 実際 予測
54.0
54.1
次の発表 実際 予測
マークイットサービスPMIは、指定された月の米国サービス部門におけるビジネス状況の変化を示す指標です。この指標は、米国のサービス部門の民間企業で働く購買管理者の月次調査に基づいています。

購買担当者は多くの場合企業のサービス活動に先んじているため、他の従業員より前の市況の変化を追跡することができます。購買担当者は、そのような変更に最初に気付きます。調査のサンプルは、全国の大企業の最大可能数をカバーするように選択されています。

ISMにより発表されるPMと異なり、マークイットPMIには民間企業の情報しか含まれていません。購買担当者はアンケートに記入し、作業の主なパラメータを特定します。

  • 景気指数
  • 新規注文
  • 延滞
  • 産出物価格
  • 投入物価格
  • 雇用
  • 近い将来の景気の見通し

回答者は、上記のパラメータが改善されたか、悪化したか、または変化していないかを相対的に推定するよう求められます。個々のサブインデックスは、これらの回答に基づいて計算されます。これらのサブインデックスは、インフレ、雇用及び経済活動の他の重要な指標を特徴付けます。 この指数は季節調整されています。調査された企業には個別の重みが与えられます。50を超える指数値は、ほとんどの回答者が現在のビジネス条件を積極的に特徴付けていることを示しています。50を下回る指数値は、ビジネス状況の悪化を意味します。

サービス部門PMIは、米国のエコノミストが注目している最も人気のある指標の1つで、全国GDPで最大のシェアを持つサービス部門全体を対象とした運用情報を提供します。これは、サービス部門の活動とインフレの先行指標と解釈されます。サービスPMIの伸びは好調な市況の兆候であり、米ドルにとってプラスと見なすことができます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"Markit米国サービス購買担当者景気指数(PMI) (S&P Global United States Services Purchasing Managers Index (PMI))"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
54.1
55.3
54.8
10月 2025
54.8
56.3
54.2
9月 2025
54.2
56.4
54.5
8月 2025
54.5
55.1
55.7
7月 2025
55.7
53.1
52.9
6月 2025
52.9
52.0
53.7
5月 2025
53.7
51.4
50.8
4月 2025
50.8
52.1
54.4
3月 2025
54.4
52.1
51.0
2月 2025
51.0
54.1
52.9
1月 2025
52.9
55.6
56.8
12月 2024
56.8
55.1
56.1
11月 2024
56.1
54.9
55.0
10月 2024
55.0
55.7
55.2
9月 2024
55.2
54.2
55.7
8月 2024
55.7
51.8
55.0
7月 2024
55.0
56.0
55.3
6月 2024
55.3
53.3
54.8
5月 2024
54.8
51.8
51.3
4月 2024
51.3
51.7
51.7
3月 2024
51.7
52.9
52.3
2月 2024
52.3
52.4
52.5
1月 2024
52.5
52.2
51.4
12月 2023
51.4
51.3
51.3
12月 2023 予備的
51.3
50.8
50.8
11月 2023
50.8
50.8
50.8
11月 2023 予備的
50.8
50.7
50.6
10月 2023
50.6
50.9
50.9
10月 2023 予備的
50.9
50.1
50.1
9月 2023
50.1
50.2
50.2
9月 2023 予備的
50.2
50.7
50.5
8月 2023
50.5
51.0
51.0
8月 2023 予備的
51.0
52.3
52.3
7月 2023
52.3
52.4
52.4
7月 2023 予備的
52.4
54.2
54.4
6月 2023
54.4
54.1
54.1
6月 2023 予備的
54.1
55.0
54.9
5月 2023
54.9
55.1
55.1
5月 2023 予備的
55.1
53.6
53.6
4月 2023
53.6
53.7
53.7
4月 2023 予備的
53.7
53.2
52.6
3月 2023
52.6
53.8
53.8
3月 2023 予備的
53.8
50.5
50.6
2月 2023
50.6
50.5
50.5
2月 2023 予備的
50.5
46.6
46.8
1月 2023
46.8
46.6
46.6
1月 2023 予備的
46.6
44.5
44.7
12月 2022
44.7
44.4
44.4
12月 2022 予備的
44.4
46.1
46.2
11月 2022
46.2
46.1
46.1
