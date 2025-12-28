カレンダーセクション

米国 消費者物価指数(CPI)前年比 (United States Consumer Price Index (CPI) y/y)

米国
USD, 米ドル
アメリカ合衆国労働統計局 (Bureau of Labor Statistics)
2.7% 2.8%
3.0%
2.7%
2.7%
消費者物価指数（Consumer Price Index）前年比は、指定された年の消費財及びサービス品目の価格の前年同月と比較した変化を測定します。消費者の視点から価格がどのように変化するかを示します。つまり、生活費の変化を見積もることができます。

CPI計算品目に含まれる財及びサービスは、飲食品、住居、衣服、交通、医療、娯楽、教育と通信、その他の財及びサービスの8つの主要グループに分かれています。これらの8つのグループは、約8万のタイトルを含む200以上のカテゴリに分かれています。指数の計算には、法人所得税や投資項目（株式、債券、保険証券）は含まれていません。生産者物価指数と異なり、計算には輸入品の価格と物品税額が含まれます。

指数の計算に基づく財及びサービスの価格は、約2万3千の貿易・サービス会社の月次調査から収集されます。サンプルは時々改訂されます。また、全国の何千もの家族がインタビューされます。計算要素の重みは定期的に見直されます。指標は、1982年時点のベンチマーク価格と比較して計算されます。

CPIの計算には、専門家、自営業者、失業者、公務員、年金受給者などの都市居住者の支出が考慮されます。農家、農村人口、軍人、刑務所や精神病院に居住している個人は計算に含まれていません。

消費者物価指数は、インフレの評価によく使われます。CPIの上昇はインフレの進行を示します。

この指数は賃金と社会給与を調整する際に考慮されます。また、CPIは所得税構造の調整や実質GDPの計算に使用されます。

CPIの伸びはドル相場にとってプラスと見られます。

実際のデータ

予想値

"米国 消費者物価指数(CPI)前年比 (United States Consumer Price Index (CPI) y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

11月 2025
2.7%
2.8%
3.0%
9月 2025
3.0%
2.9%
8月 2025
2.9%
2.9%
2.7%
7月 2025
2.7%
2.9%
2.7%
6月 2025
2.7%
2.4%
2.4%
5月 2025
2.4%
2.1%
2.3%
4月 2025
2.3%
2.2%
2.4%
3月 2025
2.4%
2.6%
2.8%
2月 2025
2.8%
2.9%
3.0%
1月 2025
3.0%
3.0%
2.9%
12月 2024
2.9%
2.5%
2.7%
11月 2024
2.7%
2.3%
2.6%
10月 2024
2.6%
2.1%
2.4%
9月 2024
2.4%
2.7%
2.5%
8月 2024
2.5%
2.9%
2.9%
7月 2024
2.9%
3.1%
3.0%
6月 2024
3.0%
3.6%
3.3%
5月 2024
3.3%
3.5%
3.4%
4月 2024
3.4%
3.1%
3.5%
3月 2024
3.5%
3.6%
3.2%
2月 2024
3.2%
2.8%
3.1%
1月 2024
3.1%
3.3%
3.4%
12月 2023
3.4%
3.6%
3.1%
11月 2023
3.1%
2.7%
3.2%
10月 2023
3.2%
3.1%
3.7%
9月 2023
3.7%
4.2%
3.7%
8月 2023
3.7%
3.9%
3.2%
7月 2023
3.2%
2.2%
3.0%
6月 2023
3.0%
3.2%
4.0%
5月 2023
4.0%
4.2%
4.9%
4月 2023
4.9%
4.4%
5.0%
3月 2023
5.0%
6.1%
6.0%
2月 2023
6.0%
6.2%
6.4%
1月 2023
6.4%
5.8%
6.5%
12月 2022
6.5%
6.8%
7.1%
11月 2022
7.1%
7.7%
7.7%
10月 2022
7.7%
7.7%
8.2%
9月 2022
8.2%
7.7%
8.3%
8月 2022
8.3%
9.0%
8.5%
7月 2022
8.5%
9.7%
9.1%
6月 2022
9.1%
9.0%
8.6%
5月 2022
8.6%
8.2%
8.3%
4月 2022
8.3%
8.4%
8.5%
3月 2022
8.5%
7.9%
7.9%
2月 2022
7.9%
7.6%
7.5%
1月 2022
7.5%
7.2%
7.0%
12月 2021
7.0%
7.1%
6.8%
11月 2021
6.8%
6.5%
6.2%
10月 2021
6.2%
5.6%
5.4%
9月 2021
5.4%
5.3%
5.3%
