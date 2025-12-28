カレンダーセクション

米国輸出 (United States Exports)

国：
米国
USD, 米ドル
情報源：
(米商務省)国勢調査局 (Census Bureau)
セクター
取引
$​289.305 B
$​280.921 B
最後の発表 重要性 実際 予測
$​289.305 B
次の発表 実際 予測
米輸出は、報告された月に国から輸出された商品の名目価値を反映しています。指標の計算には、FAS(船側渡し条件)費用、保険料およびその他の関連費用が含まれます。予想を上回る値は米ドルにとってプラスであると見なされ、低い値はマイナスと見なされます。

直近値:

実際のデータ

"米国輸出 (United States Exports)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
9月 2025
$​289.305 B
$​280.921 B
8月 2025
$​280.832 B
$​280.602 B
7月 2025
$​280.464 B
$​279.650 B
6月 2025
$​277.298 B
$​278.646 B
5月 2025
$​279.000 B
$​290.572 B
4月 2025
$​289.370 B
$​281.074 B
3月 2025
$​278.456 B
$​278.000 B
2月 2025
$​278.458 B
$​270.506 B
1月 2025
$​269.819 B
$​266.520 B
12月 2024
$​266.507 B
$​273.574 B
11月 2024
$​273.366 B
$​266.309 B
10月 2024
$​265.720 B
$​270.015 B
9月 2024
$​267.948 B
$​271.189 B
8月 2024
$​271.755 B
$​266.479 B
7月 2024
$​266.603 B
$​265.266 B
6月 2024
$​265.938 B
$​262.006 B
5月 2024
$​261.661 B
$​263.443 B
4月 2024
$​263.666 B
$​261.607 B
3月 2024
$​257.620 B
$​262.927 B
2月 2024
$​263.014 B
$​257.184 B
1月 2024
$​257.193 B
$​256.863 B
12月 2023
$​258.248 B
$​254.325 B
11月 2023
$​253.737 B
$​258.580 B
10月 2023
$​258.800 B
$​261.113 B
9月 2023
$​261.113 B
$​255.436 B
8月 2023
$​256.031 B
$​251.885 B
7月 2023
$​251.660 B
$​247.740 B
6月 2023
$​247.483 B
$​247.833 B
5月 2023
$​247.099 B
$​249.152 B
4月 2023
$​249.015 B
$​258.189 B
3月 2023
$​256.150 B
$​250.838 B
2月 2023
$​251.150 B
$​258.009 B
1月 2023
$​257.496 B
$​249.004 B
12月 2022
$​250.152 B
$​252.349 B
11月 2022
$​251.864 B
$​256.996 B
10月 2022
$​256.631 B
$​258.512 B
9月 2022
$​258.004 B
$​260.793 B
8月 2022
$​258.918 B
$​259.585 B
7月 2022
$​259.290 B
$​258.763 B
6月 2022
$​260.799 B
$​256.523 B
5月 2022
$​255.894 B
$​252.850 B
4月 2022
$​252.621 B
$​244.112 B
3月 2022
$​241.716 B
$​228.824 B
2月 2022
$​228.630 B
$​224.490 B
1月 2022
$​224.400 B
$​228.347 B
12月 2021
$​228.143 B
$​224.734 B
11月 2021
$​224.215 B
$​223.633 B
10月 2021
$​223.633 B
$​206.796 B
9月 2021
$​207.558 B
$​213.740 B
8月 2021
$​213.740 B
$​212.829 B
12
エクスポート

