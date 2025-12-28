経済指標カレンダー
Challenger 米国人員削減 (Challenger United Sates Job Cuts)
国：
米国
USD, 米ドル
セクター
労働
|低
|N/D
|
153.074 K
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
チャレンジャー人員削減数は、雇用者が報告したその月の解雇総数を反映しています。この指標によって、労働市場の状況を評価することが可能になります。予想を上回る値は米ドルにとってマイナスであると見なされ、低い値はプラスと見なされます。
直近値:
実際のデータ
"Challenger 米国人員削減 (Challenger United Sates Job Cuts)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
11月 2025
N/D
153.074 K
10月 2025
153.074 K
54.064 K
9月 2025
54.064 K
85.979 K
8月 2025
85.979 K
62.075 K
7月 2025
62.075 K
47.999 K
6月 2025
47.999 K
93.816 K
5月 2025
93.816 K
105.441 K
4月 2025
105.441 K
275.240 K
3月 2025
275.240 K
172.017 K
2月 2025
172.017 K
49.795 K
1月 2025
49.795 K
38.792 K
12月 2024
38.792 K
57.727 K
11月 2024
57.727 K
55.597 K
10月 2024
55.597 K
72.821 K
9月 2024
72.821 K
75.891 K
8月 2024
75.891 K
25.885 K
7月 2024
25.885 K
48.786 K
6月 2024
48.786 K
63.816 K
5月 2024
63.816 K
64.789 K
4月 2024
64.789 K
90.309 K
3月 2024
90.309 K
84.638 K
2月 2024
84.638 K
82.307 K
1月 2024
82.307 K
34.817 K
12月 2023
34.817 K
45.510 K
11月 2023
45.510 K
36.836 K
10月 2023
36.836 K
47.457 K
9月 2023
47.457 K
75.151 K
8月 2023
75.151 K
23.697 K
7月 2023
23.697 K
40.709 K
6月 2023
40.709 K
80.089 K
5月 2023
80.089 K
66.995 K
4月 2023
66.995 K
89.703 K
3月 2023
89.703 K
77.770 K
2月 2023
77.770 K
102.943 K
1月 2023
102.943 K
43.651 K
12月 2022
43.651 K
76.835 K
11月 2022
76.835 K
33.843 K
10月 2022
33.843 K
29.989 K
9月 2022
29.989 K
20.485 K
8月 2022
20.485 K
25.810 K
7月 2022
25.810 K
32.517 K
6月 2022
32.517 K
20.712 K
5月 2022
20.712 K
24.286 K
4月 2022
24.286 K
21.387 K
3月 2022
21.387 K
15.245 K
2月 2022
15.245 K
19.064 K
1月 2022
19.064 K
19.052 K
12月 2021
19.052 K
14.875 K
11月 2021
14.875 K
22.822 K
10月 2021
22.822 K
17.895 K
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用