米国トレジャリー・インターナショナル・キャピタル(TIC)純長期取引（スワップを含む） (United States Treasury International Capital (TIC) Net Long-Term Transactions incl. Swaps)

国：
米国
USD, 米ドル
情報源：
米国大統領財務省 (United States Department of the Treasury)
セクター
金銭
$​17.5 B $​32.9 B
$​173.2 B
最後の発表 重要性 実際 予測
$​132.2 B
$​17.5 B
次の発表 実際 予測
スワップを含むトレジャリー・インターナショナル・キャピタル（TIC）の長期取引は外国投資家による米国証券の総購入額から、外国人による米国市民への有価証券の総売上額を差し引いた金額の合計を提供します。米国財務省は、トレジャリー・インターナショナル・キャピタル（TIC）データの一部として毎月レポートを発表しています。

報告書は、宝庫、企業株式、債券など、ほとんどの種類の証券の動きを反映しています。総額にはスワップが含まれています。

しかし、報告書は資産の動き全体を反映していないため、完全なものとはみなされません。例えば、外国居住者が購入した米国の宝庫が第三国の個人勘定に保管されている場合、その帳簿は報告書に反映されません。さらに、外国人は米ドル及びその他の資産を保留することができ、これはTIC報告書では説明されません。

以上の留保にもかかわらず、TIC報告書は経済ニュースの背景に重要な役割を果たし、投資家が注意深く監視しています。外国人との長期的な証券の取引は、米国市場への外国人の参加を反映しており、逆もまた同様です。

米国の金融商品に対する需要の増加は、外国投資家がそのような取引のために米国通貨を購入することを余儀なくされるため、米ドルの価値を上昇させる可能性があります。また、長期取引に関するデータが金利に影響を及ぼす可能性があります。この指標は、証券市場に最も大きな影響を与えます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"米国トレジャリー・インターナショナル・キャピタル(TIC)純長期取引（スワップを含む） (United States Treasury International Capital (TIC) Net Long-Term Transactions incl. Swaps)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
$​17.5 B
$​32.9 B
$​173.2 B
9月 2025
$​179.8 B
$​126.5 B
$​134.2 B
7月 2025
$​49.2 B
$​145.6 B
$​151.0 B
6月 2025
$​150.8 B
$​193.8 B
$​266.8 B
5月 2025
$​259.4 B
$​42.2 B
$​-8.2 B
4月 2025
$​-7.8 B
$​103.3 B
$​162.4 B
3月 2025
$​161.8 B
$​116.9 B
$​112.9 B
2月 2025
$​112.0 B
$​125.4 B
$​-42.2 B
1月 2025
$​72.0 B
$​111.8 B
$​53.2 B
12月 2024
$​72.0 B
$​126.1 B
$​53.2 B
11月 2024
$​79.0 B
$​114.6 B
$​159.1 B
10月 2024
$​152.3 B
$​100.2 B
$​216.1 B
9月 2024
$​216.1 B
$​85.8 B
$​108.8 B
8月 2024
$​111.4 B
$​81.6 B
$​137.9 B
7月 2024
$​135.4 B
$​64.8 B
$​80.5 B
6月 2024
$​96.1 B
$​5.1 B
$​-54.1 B
5月 2024
$​-54.6 B
$​78.3 B
$​123.3 B
4月 2024
$​123.1 B
$​74.2 B
$​102.6 B
3月 2024
$​100.5 B
$​76.9 B
$​62.9 B
2月 2024
$​71.5 B
$​65.2 B
$​36.1 B
1月 2024
$​36.1 B
$​64.0 B
$​158.6 B
12月 2023
$​160.2 B
$​42.6 B
$​99.7 B
11月 2023
$​126.1 B
$​40.6 B
$​3.4 B
10月 2023
$​3.3 B
$​106.6 B
$​0.9 B
9月 2023
$​-1.7 B
$​114.5 B
$​62.2 B
8月 2023
$​63.5 B
$​117.4 B
$​9.5 B
7月 2023
$​8.8 B
$​124.1 B
$​186.0 B
6月 2023
$​195.9 B
$​114.5 B
$​23.6 B
5月 2023
$​17.5 B
$​122.1 B
$​116.9 B
4月 2023
$​127.8 B
$​117.2 B
$​205.4 B
3月 2023
$​133.3 B
$​111.3 B
$​57.8 B
2月 2023
$​72.2 B
$​111.8 B
$​22.3 B
1月 2023
$​22.3 B
$​116.7 B
$​142.4 B
12月 2022
$​142.1 B
$​106.9 B
$​165.4 B
11月 2022
$​165.2 B
$​95.0 B
$​50.8 B
10月 2022
$​50.6 B
$​94.5 B
$​104.4 B
9月 2022
$​104.8 B
$​88.2 B
$​186.6 B
8月 2022
$​6.0 B
$​91.1 B
$​132.3 B
7月 2022
$​132.0 B
$​81.3 B
$​138.0 B
6月 2022
$​132.0 B
$​69.4 B
$​138.0 B
5月 2022
$​137.4 B
$​58.9 B
$​67.3 B
4月 2022
$​68.2 B
$​50.9 B
$​2.2 B
3月 2022
$​1.8 B
$​52.9 B
$​185.7 B
2月 2022
$​184.6 B
$​38.2 B
$​38.3 B
1月 2022
$​65.4 B
$​35.0 B
$​102.4 B
12月 2021
$​101.9 B
$​30.6 B
$​108.2 B
11月 2021
$​105.3 B
$​27.0 B
$​-25.9 B
10月 2021
$​-22.2 B
$​27.4 B
$​-2.3 B
9月 2021
$​-1.8 B
$​25.3 B
$​61.6 B
8月 2021
$​60.9 B
$​22.4 B
$​-31.0 B
12345
