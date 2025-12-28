企業在庫前月比は、全国の製造業者、小売業者、卸売業者が保有する棚卸資産の前月に比べた変化を反映しています。この指標は、他の事業者及び/または最終消費者に販売可能な製品の量を反映します。

データは、報告された月の月末の在庫についての小売業者、卸売業者及び製造業者の調査に基づいて計算されます。

売上高指数と並行して監視すると、指標による短期生産予測が可能になります。投資家はこの指標を使用して、将来の商品需要を予測します。例えば、在庫の伸びが販売の伸びより遅いと、需要が増加し、経済成長を刺激する可能性があります。逆の場合、生産が減速する可能性があります。

経済分析局は、GDPと主要経済指標の計算にデータを使用します。

指標値のドル相場への影響は、付随する指標（売上高、価格指数など）によって決まります。

直近値: