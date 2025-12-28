経済指標カレンダー
米国ビジネス在庫前月比 (United States Business Inventories m/m)
|中
|0.2%
|0.1%
|
0.0%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|0.1%
|
0.2%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
企業在庫前月比は、全国の製造業者、小売業者、卸売業者が保有する棚卸資産の前月に比べた変化を反映しています。この指標は、他の事業者及び/または最終消費者に販売可能な製品の量を反映します。
データは、報告された月の月末の在庫についての小売業者、卸売業者及び製造業者の調査に基づいて計算されます。
売上高指数と並行して監視すると、指標による短期生産予測が可能になります。投資家はこの指標を使用して、将来の商品需要を予測します。例えば、在庫の伸びが販売の伸びより遅いと、需要が増加し、経済成長を刺激する可能性があります。逆の場合、生産が減速する可能性があります。
経済分析局は、GDPと主要経済指標の計算にデータを使用します。
指標値のドル相場への影響は、付随する指標（売上高、価格指数など）によって決まります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"米国ビジネス在庫前月比 (United States Business Inventories m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用