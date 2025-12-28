カレンダーセクション

米10年債入札 (United States 10-Year Note Auction)

米国
USD, 米ドル
米国大統領財務省 (United States Department of the Treasury)
最後の発表 重要性 実際 予測
10年債入札は、10年間で満期となる財務省証券の利回りを表します。利回りは米国政府の負債状況を反映することがあるため、利回りの上昇は景気の上昇の先行きとなる可能性があります。また、その低下は景気後退の兆しと見ることができます。

"米10年債入札 (United States 10-Year Note Auction)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

4.175%
4.074%
4.074%
4.117%
4.117%
4.033%
4.033%
4.255%
4.255%
4.362%
4.362%
4.421%
4.421%
4.342%
4.342%
4.435%
4.435%
4.310%
4.310%
4.632%
4.632%
4.680%
4.680%
4.235%
4.235%
4.347%
4.347%
4.066%
4.066%
3.648%
3.648%
3.960%
3.960%
4.276%
4.276%
4.438%
4.438%
4.483%
4.483%
4.560%
4.560%
4.166%
4.166%
4.093%
4.093%
4.024%
4.024%
4.296%
4.296%
4.519%
4.519%
4.610%
4.610%
4.289%
4.289%
3.999%
3.999%
3.857%
3.857%
3.791%
3.791%
3.448%
3.448%
3.455%
3.455%
3.985%
3.985%
3.613%
3.613%
3.575%
3.575%
3.625%
3.625%
4.140%
4.140%
3.930%
3.930%
3.330%
3.330%
2.755%
2.755%
2.960%
2.960%
3.030%
3.030%
2.943%
2.943%
2.720%
2.720%
1.920%
1.920%
1.904%
1.904%
1.723%
1.723%
1.518%
1.518%
1.444%
1.444%
1.584%
